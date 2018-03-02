باوتيستا ينهي مغامرة الجزيري ويتأهل لنهائي "تنس دبي"

نجح الاسباني روبرتو باوتيستا المصنف 23، في إنهاء مغامرة التونسي مالك الجزيري المصنف 117 عالميا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف النهائي ببطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال.

وحسم باوتيستا المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4، في مباراة مثيرة استمرت ساعة و19 دقيقة.

ويواجه باوتيستا الفرنسي لوكاس بويي المصنف 15 عالميا في نهائي مثير غدا.

ومن جهته ضمن لوكاس بويي تأهله عقب فوزه على الصربي فيليب كراجينوفيتش المصنف 34 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و6-7 و 7-6 في مباراة استغرقت ساعتين و19 دقيقة.

وتقام بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2,6 ملايين دولار.