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الفرنسي بويي أول المتأهلين إلى نهائي "تنس دبي"

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
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ضمن الفرنسي لوكاس بويي المصنف 15 عالميا تأهله إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال عقب فوزه على الصربي فيليب كراجينوفيتش المصنف 34 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و6-7 و 7-6
ويلتقي اللاعب الفرنسي في النهائي غدا الفائز في مباراة نصف النهائي الثاني التي تجمع التونسي مالك الجزيري والاسباني روبرتو باوتيستا.

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