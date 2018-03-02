الفرنسي بويي أول المتأهلين إلى نهائي "تنس دبي"

ضمن الفرنسي لوكاس بويي المصنف 15 عالميا تأهله إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال عقب فوزه على الصربي فيليب كراجينوفيتش المصنف 34 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و6-7 و 7-6
ويلتقي اللاعب الفرنسي في النهائي غدا الفائز في مباراة نصف النهائي الثاني التي تجمع التونسي مالك الجزيري والاسباني روبرتو باوتيستا.
باوتيستا ينهي مغامرة الجزيري ويتأهل لنهائي "تنس دبي"
نجح الاسباني روبرتو باوتيستا المصنف 23، في إنهاء مغامرة التونسي مالك الجزيري المصنف 117 عالميا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف النهائي ببطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال.