الفرنسي بويي أول المتأهلين إلى نهائي "تنس دبي"

في زاوية الأمس، كتبت عن غياب الحكماء في الرياضة، وقد تذكرت الأمير الراحل فيصل بن فهد طيب الله ثراه، لما له من مواقف عربية، صعب أن تنسى من الذاكرة، وأحمد الله..