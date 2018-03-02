شباب وناشئو الجوجيتسو جاهزون للمونديال

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن جاهزية لاعبي منتخب دولة الإمارات للناشئين البالغ عددهم 51 لاعباً لخوض منافسات بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين بدورتها التاسعة، التي تقام لأول مرة على الإطلاق في دولة الإمارات وفي القارة الآسيوية عموماً.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم، وتستمر على مدى ثلاثة أيام في صالة «مبادلة أرينا» بالعاصمة أبوظبي، وبمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة يمثلون المنتخبات الوطنية لأكثر من 40 دولة.

وأشار اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن المنتخب الوطني للناشئين الذي يمثل نخبة نجوم الجوجيتسو الصاعدين على مستوى الدولة، قد أنهى تدريباته المكثّفة في المعسكر التدريبي الذي تم إعداده خصيصاً لتأهيل لاعبي المنتخب وتجهيزهم لمواجهة أبرز لاعبي الجوجيتسو خلال هذه البطولة العالمية، كما أشار الاتحاد إلى أن الروح المعنوية والجاهزية لدى لاعبي منتخبنا الوطني بأعلى درجاتها، وأن أبطال الإمارات يضعون نصب أعينهم رفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي مما من شأنه تعزيز مكانة الدولة على مستوى اللعبة، وترسيخ حضور أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو. يذكر أن جميع لاعبي منتخب الإمارات للجوجيتسو سيخوضون مبارياتهم خلال اليوم الأول من البطولة.

وسم

وكان اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد أطلق حملة #وراكم_يا_أبطالنا، الذي لاقت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً على جميع منصات التواصل الاجتماعي، دعماً وتشجيعاً لأبطال المنتخب الوطني، ليتحول إلى وسم وطني في وقت قياسي. ومازالت حملة التشجيع والمساندة «وراكم يا أبطالنا» التي أطلقها اتحاد الإمارات للجوجيتسو مستمرة لتشجيع ودعم منتخبنا الوطني خلال منافساته في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين والشباب في أبوظبي.

على جانب آخر، أعلن الاتحاد الدولي عن وصول جميع المنتخبات الدولية المشاركة إلى أرض الدولة، حيث بدأت أمس مرحلة قياس الوزن للاعبين المشاركين في تمام الساعة الخامسة مساءً في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، كذلك أعلن الاتحاد عن وصول جميع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجوجيتسو استعداداً لحفل الافتتاح اليوم.

من جهته، أوضح هيلدر ميداروس مدرب منتخب الإمارات للشباب والناشئين قائلاً: لقد حظي المنتخب الوطني بوقت جيد وظروف ملائمة للتحضير المسبق وتكريس الوقت الكافي للتدريب بهدف الفوز ببطولة العالم للشباب والناشئين، ونحن نشعر بارتياح وبثقة كبيرين تجاه قدرات المنتخب واستعداداتهم، مستفيدين من خطة التدريب طويلة المدى التي وضعت قبل ما يقارب أربع سنوات، حيث اخترنا أفضل اللاعبين الذين خضعوا لتدريب فني وتقني مكثف على مدى الـ 12 شهراً الماضية، نظراً لثقل الدول التي ستكون في مواجهة لاعبينا مثل البرازيل وروسيا وكازاخستان.

وأضاف: ركزنا خلال المعسكر التدريبي في تعزيز قوة كل منافس، فقد أمضينا وقتاً كبيراً في تقييم تقنيات المنتخبات المنافسة حتى نتمكن من تحسين القدرات التقنية لكل فرد من أفراد المنتخب، من حيث التحمل والأسلوب والتكيف مع التغيرات خلال النزال. كما أشار إلى أن هذه البطولة تعتبر واحدة من أفضل البطولات التي يطمح أي لاعب جوجيتسو للمشاركة فيها.