الجزيري يعيد كتابة التاريخ في «تنس دبي»

أعاد التونسي مالك الجزيري، كتابة التاريخ العربي في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بتأهله إلى المربع الذهبي، ليصبح بذلك ثالث لاعب عربي يبلغ هذا الدور المتقدم، بعد المغربي كريم العلمي في 2000، ومواطنه يونس العيناوي، الذي يملك أفضل إنجاز بوصوله إلى نهائي 2002.

وتقام بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2,6 مليون دولار.

وجاء تأهل الجزيري المصنف 117 عالمياً، إلى المربع الذهبي، على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 82 عالمياً، بالتغلب عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-4 و3-6 و6-3، في مباراة استغرقت ساعتين و3 دقائق، ليضرب موعداً مع الإسباني روبرتو باوتيستا، المصنف 23 عالمياً في نصف النهائي مساء اليوم.

ويحمل الجزيري 6 مشاركات في دبي، بدأها في 2013، عندما خرج من الدور الأول على يد السويسري روجيه فيدرر، فيما يعدّ وصوله إلى ربع النهائي في 2014، أفضل إنجاز حققه في مشواره بالبطولة، عندما خسر على يد الألماني كولشرايبر.

وفرض الجزيري سيطرة واضحة على مجريات المجموعة الأولى، وتقدم 2-1 ثم 3-1 و4-2، قبل أن يقلل تسيتسيباس الفارق إلى نقطة واحدة فقط 5-4، لكن الجزيري نجح في كسر الإرسال، والاستفادة من خطأين للاعب اليوناني، حسم بفضلهما نتيجة المجموعة 6-4.

وعلى عكس المجموعة الأولى، ظهر الجزيري بأداء مهزوز في المجموعة الثانية، التي ارتكب فيها مجموعة من الأخطاء في التحرك على أرضية الملعب والتسديد وبطء في ردة الفعل، وافتقد التركيز بسبب الانفعال، ما أدى إلى خسارته المجموعة 6-3.

وعاد اللاعب التونسي بقوة في المجموعة الثالثة، التي سيطر على أغلب فتراتها، ونجح في تعميق الفارق من 3-2 إلى 4-2 ثم 5-3، لينتزع في النهاية فوزاً مستحقاً 6-3، ويحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وصرح الجزيري أن خوضه المباراة في أقل من 17 ساعة بعد لقاء ربع النهائي أمام الهولندي روبن هاس، أمس، كانت مهمة شاقة، لأنه لم يجد الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس، حتى إنه أجرى المران الوحيد قبل 3 ساعات فقط من بداية المباراة، مشيراً إلى أنه شعر بآلام شديدة في الفخذ بسبب حالة الإرهاق، وأنه طلب من المدرب دواء مسكناً، حتى يتمكن من الاستمرار في اللعب.

وفي المباراة الثانية، ابتسم الحظ أخيراً للإسباني روبرتو باوتيستا، بعد أن تمكن من بلوغ نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس للمرة الأولى بتاريخه بعد 5 مشاركات، وذلك بتغلبه على المصنف 50 عالمياً، الكرواتي بورنا كوريتش بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-4، في ساعة و42 دقيقة.

وخرج باوتيستا في ثلاث مناسبات سابقة من الدور الـ 16، في 2017 و2014 و2013، فيما ودع البطولة في ربع النهائي في 2016، على يد القبرصي ماركوس بغداديس.

وبالعودة إلى مباراة أمس، فقد جاءت بداية المجموعة الأولى لفائدة كوريتش، الذي تقدم 3-1 ثم 3-2 و4-3، قبل أن يدرك باوتيستا التعادل على مستوى النقطة 5-5، ثم يتقدم 6-5، قبل أن يختطف الفوز بشوط كسر التعادل، وينهي المجموعة الأولى لصالحه 7-6 في 59 دقيقة.

وجاءت أحداث المجموعة الثانية مشابهة للأولى، مع أفضلية بسيطة لفائدة اللاعب الإسباني، الذي نجح في تقديم مستوى أفضل، وكان موفقاً في كسر الإرسال أكثر من مرة، الأمر الذي أربك كوريتش، ودفعه لارتكاب أخطاء واضحة، حكمت عليه بالخسارة 6-4.

باوتيستا وبغداتيس في «دبي المالي»

زار لاعبا التنس الإسباني روبرتو باوتيستا والقبرصي ماركوس بغداتيس، هذا الأسبوع، بوابة مركز دبي المالي العالمي، حيث اطلعا على الصور الرائعة للوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت علياء الزرعوني، نائب رئيس أول العمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تمثل البوابة مركز دبي المالي العالمي، وتعد دبي ومركز دبي المالي العالمي بوابتين إلى الشرق الأوسط الكبير وأفريقيا ومنطقة جنوب آسيا، التي تضم أكثر من 3 مليارات نسمة، بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 7.5 تريليونات دولار، ويتبوأ مركز دبي المالي العالمي مكانة مرموقة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم».

وقال بغداتيس، الذي فاز في مباراة الدور الأول على الصربي فيكتور ترويكي قبل أن يسقط في الدور الثاني على يد فيليب كراجينوفيتش: «أنا سعيد بالعودة إلى دبي، تشرفت بالعودة بعد عام صعب بسبب الإصابة، وأنا آسف لأني لم أستطع المضي قدما إلى أبعد من ذلك». دبي - البيان الرياضي

«التنس الياباني» يتألق في دبي

خطف التنس الياباني الأنظار له في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، حيث برزت في منافسات السيدات اللاعبة ناعومي أوساكا، التي كتب تاريخاً جديداً في البطولة بعد أن أصبحت أول لاعبة يابانية تبلغ ربع النهائي قبل أن تخسر على يد حاملة اللقب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وشهدت منافسات الرجال المقامة حالياً في دبي تألقاً لافتاً للتنس الياباني بنجاح يوتشي سوغيتا من التأهل لأول مرة إلى ربع النهائي ليكتب بدوره تاريخاً جديداً لبلاده في بطولة دبي.

ونجح التنس الياباني في تحقيق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة بدخول لاعبيه ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم يتقدمهم كاي نيشيكوري المصنف 26 الذي شارك في النسخة الحالية لبطولة دبي قبل أن يخرج من الدور الأول على يد الفرنسي بينوا بير، ويوتشي سوغيتا المصنف 42 الذي نجح في الوصول إلى ربع النهائي، إضافة إلى 3 لاعبات مصنفات ضمن نادي الـ100، هن ناعومي أوساكا المصنفة 44 عالمياً وناو هيبينو المصنفة 90 وكورومي نارا المصنفة 100.

بويي يثأر من خاشانوف في 72 ساعة

نجح الفرنسي لوكاس بويي المصنف 15 عالمياً في الثأر من الروسي كارن خاشانوف المصنف 41 عالمياً بعد 72 ساعة فقط من خسارته أمامه في نهائي بطولة مرسيليا الفرنسية.

وتمكن بويي من الفوز على خاشانوف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و3-6 و6-3 في ساعة و42 دقيقة أول من أمس في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور الثاني ببطولة سوق دبي الحرة للتنس بدبي.

وأكد بويي أنه كان على أتم الاستعداد للرد على خاشانوف وأنه توقع صعوبة المواجهة لأنهما يعرفان بعضهما جيداً، خاصة أن آخر مباراة جمعتهما وجهاً لوجه لم يمضِ عنها أكثر من 72 ساعة، وقال: «أعتقد أني لعبت بشكل جيد، خاشانوف تفوق عليّ بـ3 نقاط فقط في مرسيليا، وكنت واثقاً من قدرتي على تحقيق نتيجة أفضل».

وأضاف: «حاولت الضغط عليه في المجموعة الثالثة، قاتلت بشراسة وأعتقد أني أوجدت فرصاً أكثر منه وهو ما صنع الفارق بيننا».

وكشف اللاعب الفرنسي أن مثله الأعلى في اللعبة هو الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، كما يعشق طريقة لعب الأسترالي ليوتن هويت والفرنسي سيباستيان غروسجين.