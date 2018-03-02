«نهب» تحلق بكأس الأبكار و«الوسمي» ببندقية الجعدان

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن منافسات اليوم الثاني من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن (ختامي الوثبة 2018)، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

كما حضر المنافسات الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى عدد كبير من ملاك وعشاق رياضة الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت أمس بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي منافسات سن الحقايق لأبناء القبائل للأبكار والجعدان المفتوح والإنتاج على مدار 20 شوطاً، حيث تنافست المطايا المشاركة على 4 رموز هي الأولى في النسخة الحالية من المهرجان.

حصد الناموس

ونجحت «نهب» المملوكة لسعيد مظفر محمد العامري في انتزاع ناموس الشوط الرئيس الأول المخصص للحقايق الأبكار المفتوح، وحصد الكأس الفضية والجائزة المالية وقدرها 500 ألف درهم بعد أن احتلت المركز الأول محققة زمناً قدره 5.46.5 دقائق، متفوقة على «الشايبة» لمبارك بن نصره العامري التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 5.47.2 دقائق، وحلت في المركز الثالث «نصيبه» لسهيل بن ذويب العامري.

وحلق «الوسمي» لمحمد حارب سالم الدرعي ببندقية الشوط الرئيس الثاني للجعدان المفتوح في سن الحقايق ليحصد رمزاً غالياً في ثاني أيام المهرجان، وقطع الوسمي مسافة الشوط البالغة 4 كلم في 5.48.2 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ «نجران» لمحمد مبارك المنصوري الذي حقق توقيتاً زمنياً قدره 5.49.5 دقائق، أما المركزالثالث فكان من نصيب «قناد» لمحمد سالم بن لوتيه العامري بتوقيت قدره 5.51.1 دقائق.

سلطان بن حمدان مرحباً بمحمد بن راشد بن محمد

همس وغازي

وأكدت «همس» جدارتها في الشوط الثالث، وسيطرت على مجريات الشوط بالكامل لتحصد الرمز الثالث وتهدي مالكها سلطان بن جريو المنصوري الكأس الفضي للأبكار من فئة الإنتاج، إذ نجحت في الانفراد بصدارة الشوط دون منافسة تذكر وحققت أفضل توقيت زمني في منافسات أمس بعد أن أنهت الشوط في 5.46.5 دقائق.

وشهد الشوط الرابع المخصص للجعدان الحقايق من فئة الإنتاج منافسة قوية بين الثنائي «غازي» و«الذيب» على ناموس الشوط، وتبادلا الصدارة في الكيلو متر الأخير إلى أن نجح «غازي» المملوك لسلطان سالم بن ثعلوب الدرعي في خطف الرمز وبندقية الشوط بعد أن قطع مسافة الشوط في 5.51.2 دقائق.

سعادة بالغة

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الفائزين بالرموز وسط سعادة بالغة غمرت وجوه الملاك بحصد الرموز في عاصمة الميادين.

من جهة أخرى شهدت منافسات الفترة الصباحية أمس مشاركة كبيرة من ملاك الهجن في افتتاح سن الحقايق عبر إقامة 30 شوطاً لأبناء القبائل، إذ تصدرت «الحذرة» لمبارك سالمين العامري الشوط الأول، وأحرز «المتحد» لأحمد بن قران المنصوري ناموس الشوط الثاني، فيما حققت «الذيبة» لاسم خميس البطيني لقب الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع انتزع «مكلف» لعيطة مبارك رميص العامري المركز الأول. وحصل الفائزون بالمركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على جوائز مالية قيمة رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان.

إثارة في كافة أشواط المهرجان

دعم ورعاية

من جانبه، ثمن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للمهرجان الختامي وسباقات الهجن وهو ما جعل الإقبال على المشاركة في المهرجان تزداد عاماً تلو الآخر ووصل للآلاف في النسخ الأخيرة.

وقال معاليه: بفضل دعم القيادة الرشيدة والاهتمام اللامحدود برياضة الآباء والأجداد ساهم بشكل أساسي في التطورات الكبيرة التي تشهدها رياضة الهجن، والاستمرار في إيجاد الوسائل الجديدة التي تثري سباقات الهجن وتعزز حضورها كل عام.

كما كشف معاليه عن استعدادات مؤسسة هجن الرئاسة للتواجد والمنافسة بقوة في المهرجان العام الحالي، مؤكداً ثقته في أنها ستواصل تقديم المستوى الطيب والقوي الذي استهلت به الموسم، وأنها في أفضل مستويات الجاهزية في ختامي الوثبة ليكون أفضل ختام للموسم.

تطور

حمد الشامسي: انطلاقة مثالية

وصف حمد الشامسي رئيس اللجنة الفنية للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن 2018 في الوثبة انطلاقة المهرجان بـ «المثالية»، في ظل المنافسة القوية والمشاركة الكبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن تسجيل أكثر من 15 ألف مطية في المهرجان يؤكد التطور الذي يشهده المهرجان والرغبة الكبيرة في التواجد في المحفل التراثي الذي بات الأكبر والأضخم في سباقات الهجن على الإطلاق.

سلطان بن حمدان وصورة جماعية مع الفائزين | البيان

وأوضح الشامسي، أن اللجنة الفنية تتابع جميع الأمور الخاصة بتسجيل الهجن ووفق الشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة المنظمة، مشيراً إلى أن ختامي الوثبة وضع لوائح وقوانين واضحة ومتعارف عليها كالتسجيل والتشبيه والترقيم التي تجرى قبل انطلاقة المنافسات من مختصين على دراية كاملة بسباقات الهجن.

تتويج

سعيد العامري: سعداء بالرمز الغالي

أعرب سعيد مظفر محمد العامري مالك «نهب»، الفائزة بكأس الحقايق الأبكار المفتوح، عن سعادته بتتويج البكرة بهذا الرمز الغالي في ختامي الوثبة، مؤكداً أنه توقع فوز «نهب»، في ظل الاستعدادات والتحضيرات الجيدة للمشاركة في المهرجان.

وقال: «دخلنا الشوط الرئيس الأول، بطموحات كبيرة، من أجل التتويج بأغلى الرموز في سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، ونجحت «نهب» في تقديم أداء مميز، وحلقت بالكأس الفضية، ما يعد أمراً إيجابياً للغاية، يمنحنا الدافع للمنافسة بقوة في بقية فئات ومنافسات المهرجان»، موضحاً أن ختامي الوثبة دائماً ما يشهد مشاركة أفضل المطايا في عالم الهجن، نظراً لأهميته، كما وجّه الشكر للجنة العليا على التنظيم الجيد، وتوفير كل سبل الدعم لملاك الهجن للوجود في الحدث الذي نسعد به دائماً.

صراع على 8 رموز في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل اليوم

تدخل تحديات سن «اللقايا» اليوم في ثالث أيام المهرجان، إذ من المتوقع أن تشهد تنافساً كبيراً بين المطايا في الأشواط كافة خصوصاً أنها ستشهد صراعاً على 8 رموز في الفترة المسائية.

وتقام منافسات «اللقايا» عبر 42 شوطاً لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي للهجن، إذ تقام في الفترة الصباحية 26 شوطاً منها 18 شوطاً لفئة الإبكار والجعدان المفتوح، و8 أشواط في فئة الإنتاج يحصل خلالها الفائز بالمركز الأول على جوائز مالية تصل لـ 180 ألف درهم.

المطايا جاهزة لمنافسات اليوم الرابع | البيان

ويقام في الفترة المسائية، 16 شوطاً منها 8 أشواط للرموز، حيث البداية مع الكأس الذهبي للقايا الأبكار المحليات في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تتنافس المطايا على بندقية اللقايا الجعدان المحليات، أما الشوط الثالث فيحصد بطل الشوط على الكأس الفضية للأبكار المهجنات، وخصصت اللجنة المنظمة بندقية فضية للفائز بالشوط الرابع للجعدان المهجنات.

وخصصت الأشواط من الخامس وحتى الثامن لسن اللقايا من فئة الإنتاج، إذ يحصل الفائز بالشوط الخامس على الكأس الذهبية للأبكار الإنتاج، فيما يحصد بطل الشوط السادس على البندقية الذهبية للجعدان المحليات الإنتاج، وفي الشوط السابع ينال الفائز الكأس الفضية للقايا الأبكار المهجنات الإنتاج، وفي ثامن أشواط الرموز يحصد الفائز على بندقية الجعدان المهجنات الإنتاج.