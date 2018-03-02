ناشئو «الرومانية» في الفجيرة استعداداً لدولية السعودية

انتظم أمس منتخب الإمارات للمصارعة للناشئين بمعسكر إعدادي في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي يستمر لمده 3 أيام تأهباً للمشاركة في البطولة الدولية المقامة بالسعودية نهاية مارس الحالي.

وضمت قائمة المنتخب التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو كلاً من ياسر خميس المزروعي (وزن 45 كغ)، وسعود جمعة الطليجي (وزن 48كغ) ومحمد عبد الغفّار حاتم (وزن51 كغ)، وأحمد جاسم الثميري (وزن 55)، ومهند يونس العريف في (وزن 60)، ومحمد مشعل السماحي وزن (65) وعيسى أحمد الثميري في (وزن 71)، وأحمد سالم الخزناوي في (وزن80)، محمد علي مبارك في (وزن 92) وبدر العلي الذي يشارك في منافسات وزن (110 كغ).. ويضم الجهاز الفني شعبان السيد المدير الفني والمدربين رايان سوغارت، وتوفيق السيد.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو جهود ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للمنتخبات الرياضية العمرية في مختلف الألعاب الرياضية، الذي يمثل دعما لرياضة الإمارات، وشكر العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو نيابة عن أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية للاهتمام المستمر بمنتخبات الاتحاد العمرية المختلفة، ومساهمتهم المستمرة في دعم الألعاب الفردية بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات في المحافل الخارجية.

وذكر بن ثعلوب أن معسكر الفجيرة لمنتخب مصارعة الإمارات الذي بدأ أمس يكتسب أهمية خاصة استعدادا للمشاركة في بطولة السعودية الدولية التي تعقبها المشاركة في بطولة آسيا التي تقام في مدينة طشقند الأوزبكستانية مطلع مايو القادم وهي المؤهلة إلى أوليمبياد 2018.