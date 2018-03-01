باوتيستا وبويي بأمان إلى ربع النهائي

نجح الإسباني روبرتو باوتيستا المصنف 23 عالمياً في العبور بأمان إلى ربع النهائي لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال بعد فوزه في المباراة الأولى على حساب الفرنسي بيار هوغو هربرت المصنف 99 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و6-7 و6-1 في ساعتين و21 دقيقة، ليفشل بذلك هربرت في فك عقدة باوتيستا للمرة الرابعة على التوالي رغم أدائه القوي في المجموعة الأولى التي استمرت 45 دقيقة واستفاد خلالها باوتيستا من خطأين متتاليين من اللاعب الفرنسي ليحسمها لفائدته 6-4. وكان هربرت قريباً من انتزاع المجموعة الثانية التي استمرت زمناً قياسياً في البطولة وصل إلى 67 دقيقة قبل أن يخسر بشوط كسر التعادل. وأوضح باوتيستا عقب المباراة أنه تعامل بشكل جيد مع حالة الطقس والرياح زادت من تعقيد المباراة خصوصاً في المجموعة الثانية لأنها كانت تؤثر في اتجاه الكرة، مشيراً إلى أنه كان من الصعب اللعب الساعة الثانية بعد الظهر.

ويلتقي باوتيستا في ربع النهائي اليوم الكرواتي بورنا كوريتش المصنف 50 عالمياً الذي حقق تأهلاً سهلاً بتغلبه أمس على الفرنسي بينوا بير المصنف 45 بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4 في 63 دقيقة. وشدد باوتيستا على صعوبة المباراة أمام كوريتش، وقال: «سبق أن التقينا في 3 أو 4 مباريات لكن هذه المرة الأولى التي نلتقي فيها في العام الجاري، كوريتش لاعب كبير ويقدم أداء قوياً في البطولة وأعتقد أنه المباراة بيننا ستكون على درجة عالية من الإثارة وسأبذل كل جهدي من أجل الفوز عليه».

من جهة أخرى، فجر الروسي يفغيني دونسكوي المصنف 74 عالمياً مفاجأة مدوية بإطاحته بالمصنف 30 عالمياً والرابع في البطولة البوسني دامير دزومهور بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1 في 50 دقيقة فقط، ليكون بذلك ثاني أكبر المصنفين يغادر البطولة بعد المصنف الأول بعد البلغاري غريغور ديمتروف الذي خسر أول من أمس على يد التونسي مالك الجزيري. وأصبح دونسكوي أحد المتخصصين في تفجير المفاجآت في دبي بعد إطاحته العام الماضي بالسويسري روجيه فيدرر في ربع النهائي.

وتمكن الفرنسي لوكاس بويي المصنف 15 عالمياً من بلوغ ربع النهائي بفوزه على الروسي كارن خاشانوف المصنف 41 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و3-6 و6-3 في ساعة و40 دقيقة.

وصرح بويي بأنه سعيد بأدائه وبالطريقة التي خاض بها المباراة رغم خسارته المجموعة الثانية بسبب أخطاء عديدة ارتكبها على مستوى الإرسال وفقدانه السيطرة على مجرياتها في أغلب الفترات، ما مكن اللاعب الروسي من الفوز بها 6-3، وقال: أحاول الذهاب بعيداً في دبي لكسب المزيد من النقاط، لا أفكر في المنافسة على اللقب بقدر ما أفكر في الفوز في كل مباراة.

وضمن الياباني يوتشي سوغيتا المصنف 41 عالمياً بطاقة العبور إلى ربع النهائي على حساب الألماني جان لينارد ستروف المصنف 55 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4 في ساعة و41 دقيقة، ليكون بذلك أول لاعب ياباني يصل إلى هذا الدور المتقدم بعدما تمكنت مواطنته ناعومي أوساكا المصنفة 48 من بلوغ الدور نفسه في بطولة السيدات. ويصطدم سوغيتا في ربع النهائي اليوم مع الفرنسي لوكاس بويي الذي أصبح في مقدمة المصنفين في البطولة بعد خسارة ديمتروف من الجزيري.

أصحاب الهمم يستمتعون بأجواء البطولة

توافد ما يزيد على 120 طفلاً من أصحاب الهمم إلى ملاعب سوق دبي الحرة للتنس أمس للمشاركة في جلسة سوق دبي الحرة التدريبية للتنس، حيث تلقى الأطفال، الذين قدِموا من مركز دبي للتوحد، ومركز دبي للاحتياجات الخاصة، ومركز النور التدريبي، ومركز منازل الشارقة، وأكاديمية سبورتس هيروس في مدرسة سانمارك، دروساً في التنس والتقوا فريق الزوجي المكون من راجيف رام وإيفان دوديج.

أصحاب الهمم عاشوا تجربة دولية دبي للتنس | من المصدر

وتقدم فعالية أصحاب الهمم تجربة تنس ممتعة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أبدى لاعبا الزوجي سعادتهما بالتواجد بين الأطفال، وقال رام: «إنه لأمر رائع أن تتاح الفرصة للأطفال الذين يحبون التنس المشاركة في مثل هذا الحدث الممتع».

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «هذه الجلسات التدريبية مفيدة للطلاب، فهي تساعدهم على التوافق الحركي البصري، وقضاء أوقات ممتعة في العالم الخارجي، وهم محاطون هنا باهتمام كبير يستحقونه».

وأعرب صلاح تهلك، مدير البطولة، عن سعادته برؤية الأطفال يتمتعون بهذا اليوم، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم يعدون عنصراً مهماً من البرامج المجتمعية لبطولة سوق دبي الحرة.دبي - البيان الرياضي

الألماني كولشرايبر ينجح في تحدي «أودي الرياضية»

تجول لاعب التنس الألماني فيليب كولشرايبر يوم أمس في قرية التنس التي تحيط باستاد السوق الحرة الذي يستضيف حالياً بطولة دبي الدولية لتنس الرجال، حيث ألقى نظرة على سيارات أودي الرياضية الفارهة المعروضة في المكان.

واستعرض كولشرايبر مهاراته في ضرب كرات التنس لإدخالها في صناديق سيارات أودي الخلفية، وقال: «حسناً كان الأمر ممتعاً، إذ اتيحت لي الفرصة لتسديد بعض الكرات باتجاه سيارة الأودي الرائعة، وذلك في محاولة لإدخالها في صندوق السيارة الخلفي، كان الأمر مسلياً ولكن صعباً، فاللعب في ملاعب التنس أحياناً يكون أسهل من توجيه الكرة إلى هدف معين».

كولشرايبر خلال التحدي | من المصدر

سعادة

وأبدى كولشرايبر، مصنف البطولة السادس، سعادته بالعودة إلى دبي، وإلى بطولتها، التي وصفها، بالرائعة، وأشاد بالتنظيم المميز للحدث وبمرافق استاد سوق دبي الحرة للتنس وقربها من الفندق الذي يقيم فيه.

وتعد أودي من رعاة دولية دبي للتنس، ومن أبرز السيارات التي تم عرضها في قرية التنس سيارة أودي آر اس 5 كوبيه التي تعد السيارة الرياضية الأولى لأودي في تصميم آر اس الجديد.

الجزيري: دبي منحتني فرصة اللعب مع الكبار

صرّح التونسي مالك الجزيري أنه يشارك سنويا في العديد من البطولات حول العالم لكن بطولة سوق دبي الحرة للتنس تظل الأقرب إلى قلبه لأنها الأولى التي فتحت أمامه الطريق لمواجهة كبار المصنفين، وقال عقب إطاحته باللاعب البلغاري غريغور ديمتروف المصنف 4 عالميا أول من أمس: أشعر براحة كبيرة عندما ألعب في دبي، لقد حصلت على فرصة اللعب مع الكبار هنا، لعبت ضد أندي موراي العام الماضي، وقبله نوفاك ديوكوفيتش، ومنذ 4 أو 5 سنوات لعبت ضد فيدرر وقدمت أداء جيدا أمامه، ما عليّ فعله الآن هو الاستمرار في العمل، لقد مررت بسنوات صعبة وخاصة العام الماضي خرجت بسببها من نادي المئة، وحاليا تصنيفي 117، اعرف أن مثل هذه الأمور تحصل للاعب التنس، وهدفي العودة من جديد.

مالك الجزيري محتفلاً بالفوز التاريخي | من المصدر

وأضاف: أبذل جهودا كبيرة مع مدربي لتطوير طريقة اللعب وعدة أشياء أخرى، لم يكن من السهل الفوز في بعض المباريات ببعض التعديلات البسيطة، وأتمنى الاستمرار في العمل بعزيمة قوية وتحقيق المزيد من الانتصارات في بطولات أخرى.

ولم يخف اللاعب التونسي فرحته الكبيرة بالفوز التاريخي على ديمتروف الذي أصبح ثالث لاعب من المصنفين العشرة الأوائل في العالم يسقط بضربات الجزيري الذي وصف إنجازه بالرائع، وقال:«الفوز على أحد المصنفين الخمسة الأوائل على العالم إنجاز رائع وكاف حتى يجعلني سعيدا جدا، لقد قاتلت من اجل كل نقطة من البداية، حاولت عدم إضاعة الفرص التي احصل عليها لأني أعرف أن إهدار النقاط بشكل مجاني أمام لاعب بهذا الحجم لن يمرّ بسلام».

وأكد الجزيري أن عدم شعوره بأي ضغوط على أرضية الملعب وراء أدائه القوي، مشيرا إلى أنه مع تقدم الوقت كان يشعر بتحسن طريقة لعبه وتفوقه على اللاعب البلغاري في كل شيء، وقال: حاولت تنويع طريقة اللعب والتركيز على الهجوم، وفي المجموعة الثالثة كان هدفي الحفاظ على الإرسال وأن لا أمنحه فرصة كسره.

اعتراف

من ناحيته، ارجع البلغاري غريغور ديمتروف المصنف الرابع عالميا خروجه من البطولة إلى عدم جاهزيته يوم المباراة، مؤكدا أن خسارته مستحقة ولن يسعى للبحث عن أعذار، وقال: تصادفنا أحيانا أياما صعبة في التنس، وهذا ما حدث معي اليوم، لم أتمكن من اللعب بطريقتي المفضلة، وافتقدت الإيقاع الذي تعودت عليه ولكن كل ما قلته لا يقلل من أحقية مالك الجزيري في الفوز، لقد لعب بشكل جيد وفرض أسلوبه بالشكل الذي أراده. واعترف البلغاري أنه لم يكن قادرا على التحكم في المباراة وفقد السيطرة عليها في بعض الفترات المهمة التي استغلها الجزيري بالشكل المطلوب. ورفض ديمتروف البحث عن أعذار لخسارته أمام الجزيري، وقال: لا يوجد مبرر لتقديم أعذار في الوقت الحالي، الجزيري سيطر على المباراة واستحق الفوز.