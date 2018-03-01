«وحيشة» تنتزع أول أشواط «ختامي الوثبة للهجن»

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلق أمس المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2018) والذي يقام في عاصمة ميادين الهجن في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر حتى العاشر من شهر مارس الجاري.

وتزين ميدان الوثبة للهجن مع بدء منافسات اليوم الأول المخصص لسن الحقايق من فئة الإنتاج، وذلك في إطار حرص اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على إقامة أشواط لفئة الإنتاج في المهرجان للعام الثالث على التوالي لتشجيع الملاك على الاهتمام بالحلال.

تفوق

شهد اليوم الأول من المهرجان إقامة 20 شوطاً في الفترة المسائية لسن الحقايق للأبكار والجعدان لفئة الإنتاج والتي ركضت لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي بالوثبة وسط إثارة كبيرة ومنافسة قوية في مختلف الأشواط بعد أن دفع ملاك الهجن بأفضل المطايا من أجل حصد الناموس في خير ختاميات سباقات الهجن الموسم الحالي.

وأهدت «وحيشة» لمالكها ناصر محمد المري أول ألقاب المهرجان ولتهدي هجن المملكة العربية السعودية ناموس الشوط الأول المخصص للأبكار الإنتاج بعد أن قدمت سباقاً قوياً وتفوقت على منافسيها، إذ قطعت مسافة الشوط في 5.59.7 دقائق تاركة المركز الثاني لـ «عون» لمحمد سالم العامري بفارق أقل من جزء من الثانية، بينما جاءت في المركز الثالث «هذر» لشطيب الخييلي.

وفي أول الأشواط المخصصة للجعدان الإنتاج انتزع «جبر» لسيف فارس المزروعي المركز الأول ليهدي أهالي الظفرة الناموس، إذ وصل عبر خط النهاية في زمن قدره 5.54.8 دقائق وبفارق 3 ثوان عن «عمال» لمحمد عتيق زيتون المهيري الذي حل في المركز الثاني، بينما احتل المركز الثالث في الشوط «سليماني» لمالكه سعيد سالم الرميثي بتوقيت 5.57.8 دقائق.

«عهد» و«ذبيان»

وشهد الشوط الثالث للأبكار إثارة منقطعة النظير استمرت حتى النهاية بعد منافسة شرسة بين «عهد» المملوكة لسعيد بالعثة بالخزع العامري و«مخايل» لسعد بن طالب بن شريم نجحت خلاله «عهد» في انتزاع ناموس الشوط في الكيلو متر الأخير محققة زمناً قدره 6.01.4 دقائق.

وحلق «ذيبان» لمالكه مصبح سعيد سالم الرميثي بلقب الشوط الرابع للجعدان الإنتاج بعد أن أنهى الشوط في المركز الأول وبتوقيت زمني قدره 5.58.0 دقائق، متفوقاً على «الجداف» لفهيد جابر المري الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث «شاهين» لسهيل سالم بن ثعلوب الدرعي.

وأهدت «الكايدة» هجن الأشقاء في المملكة العربية السعودية اللقب الثاني في منافسات الحقايق بعد أن توجت بناموس الشوط الخامس للأبكار الإنتاج رغم المنافسة الشرسة مع «محبة» لسعيد حمود بن ثعلوب الدرعي، إذ لم تتحدد هوية بطل الشوط بسهولة في ظل دخول الثنائي خط النهاية سوياً وبتوقيت زمني قدره 5.57.8 دقائق ولكن بينت التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة من جانب اللجنة المنظمة فوز «الكايدة».

«مبشر» و«ربشة»

وفي الشوط السادس للجعدان فاز «مبشر» لمبارك خادم المنصوري بالمركز الأول، مؤكداً تفوق هجن الوثبة على المنافسين كافة وأنهى الشوط في 5.57.2 دقائق تاركاً المركز الثاني لـ «الحنيش» لمبارك بن قران المنصوري، والمركز الثالث لـ «وضاح» لعبد الله راشد الكتبي.

واستطاعت «الشاهينية» المملوكة لعبد الله صالح سعيد المري التأكيد على تفوقها في الشوط السابع للأبكار واحتلت المركز الأول بتوقيت قدره 5.58.1 دقائق وبفارق 8 أجزاء من الثانية عن «حضور» لمحمد بالويعة العامري التي جاءت في المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب «رهف» لمبارك محمد الكتبي.

وأسفر الشوط الثامن عن فوز «ربشة» لإبراهيم خاطر عبد الله الشامسي بالناموس والتوشح برائحة الزعفران بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5.58.9 دقائق تاركة المركز الثاني لـ «سمحة» لسالم العرج حمد العامري، وفي المركز الثالث جاءت «مخيفة» لسالم بخيت النوبي العامري.



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شهد الشوط التاسع للجعدان سيطرة تامة من «شاهين» المملوك لسالم بن ثعلوب الدرعي لينتزع فوزاً مستحقاً بعد أن خطف الصدارة منذ بداية السباق وحتى النهاية بجدارة محققاً زمناً قدره 5.57.1 دقائق، ويحقق الناموس للمرة الثانية لسالم بن ثعلوب الدرعي، وحلقت «ختام» لحمد طالب المري بلقب الشوط العاشر بعد أن أنهت السباق في 5.59.9 دقائق، وتواصلت الإثارة والمنافسة في الأشواط التالية وسط رغبة كبيرة من الملاك على تحقيق المطايا المشاركة الفوز والناموس.

قرار

فحص «منشطات» للفائزين الأوائل

شددت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على ضرورة خضوع الهجن الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل أشواط المهرجان لفحص المواد المحظورة والمنشطات، وذلك لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، إذ قررت اتخاذ إجراءات صارمة في حالة ثبوت أخذ إحدى المواد المحظورة.

وكانت اللجنة قد وضعت شروطاً وضوابط المشاركة في السباق ووزعتها على ملاك الهجن، حيث لا يحق للهجن المسجلة في الأشواط الرئيسية المشاركة في غيرها من الأشواط، وقررت اللجنة شطب أية مطية لا يقدم مالكها المعلومات الكافية عنها عند التسجيل في الأشواط الرئيسية، وإلا سيكون مصيرها الشطب والحرمان من المشاركة. ويشهد المهرجان هذا العام عدداً من التغييرات والتعديلات على ضوابط المشاركة، بالإضافة إلى تخفيض الغرامات على المخالفين بنسبة 50%.

120.000

نالت الهجن الفائزة بالمركز الأول في الشوطين الأول والثاني في أول أيام المهرجان على جائزة مالية قدرها 120 ألف درهم، أما الأشواط من الثالث وحتى السادس نال أصحاب المركز الأول 100 ألف درهم، بينما بلغت الجائزة المالية للأشواط من السابع وحتى العشرون 10 آلاف درهم، كما حصلت الهجن التي احتلت المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز مالية في كل الأشواط تتراوح بين 20 و3 آلاف درهم.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان قد استجابت لرغبة ملاك الهجن في إجراء بعض التعديلات على جوائز المهرجان والاستعاضة عن السيارات التي كانت تمنح للفائزين في الأشواط المختلفة بجوائز مالية.

حدث

دروع تذكارية تحمل شعار «عام زايد»

يشهد المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة هذا العام، حدثاً استثنائياً، لكونه يأتي في «عام زايد» تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2018 للمؤسس الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبهذه المناسبة الغالية واحتفاءً بشخصية عظيمة في قيمة وقامة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، قررت اللجنة العليا المنظمة لختامي الوثبة 2018 بتوزيع دروع تذكارية على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المنافسات كافة تحمل شعار «عام زايد».

المنافسة تشتعل على 4 رموز في اليوم الثاني «للحقايق»

يبدأ اليوم الصراع على أول رموز المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2018 في الوثبة، مع استكمال منافسات سن الحقايق لليوم الثاني على التوالي، في ظل تخصيص عدد كبير من الأشواط لهذه السن في أول يومين من المهرجان. ويقام اليوم 50 شوطاً للأبكار والجعدان لهجن أبناء القبائل، منها 30 شوطاً في الفترة الصباحية، و20 في الفترة المسائية لمسافة 4 كلم على أرضية الميدان الجنوبي.





صراع بين المطايا منذ الانطلاقة الأولى | البيان

ستتجه الأنظار في الفترة المسائية صوب الأشواط الأربعة الأولى، والتي تركض خلالها المطايا لنيل 4 رموز، خصصتها اللجنة العليا المنظمة للفائزين، إذ يشهد الشوط الأول منافسة قوية في منافسات الأبكار المحليات المفتوح، والذي ينال الفائز به كأساً فضية، بالإضافة إلى جائزة مالية كبيرة، قدرها 500 ألف درهم، بينما يبرز الصراع في الشوط الثاني المخصص للجعدان المحليات المفتوح على رمز الشداد الفضي، والجائزة المالية، وقدرها 400 ألف درهم.

وخصص الشوط الرئيس الثالث للأبكار من فئة الإنتاج، وجائزته كأس فضية ونصف مليون درهم، أما الشوط الرئيس الرابع، والمخصص للجعدان المفتوح في فئة الإنتاج، فيحصل المتوج باللقب على شداد فضي و400 ألف درهم، فيما يحصل بقية الفائزين بأشواط الرموز من الثاني وحتى المركز الخامس، على جوائز مالية تبدأ من 150 ألف درهم، وحتى 30 ألف درهم. وأعد ملاك الهجن المشاركون، العدة للظهور بأفضل صورة ممكنة في الأشواط الرئيسة.