العالمي أليكس كاريلا ينضم إلى مؤسسة «الفيكتوري تيم»

أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم عن انضمام البطل العالمي الإيطالي أليكس كاريلا، حامل اللقب في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1 (أربع مرات) إلى الفريق، رسمياً، ليقود زورق فيكتوري 4 في جولات موسم 2018، التي تبدأ من البرتغال منتصف شهر مايو المقبل. وأنهت المؤسسة الاتفاق مع البطل العالمي وتم الإعلان رسمياً عن انضمامه للمؤسسة من خلال حفل خاص أقيم أمس في منصة المؤسسة ضمن الدورة الـ 26 من معرض دبي العالمي للقوارب.

من جانبه، رحب حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، بالمتسابق الجديد خلال الحفل، والذي حضره أعضاء مجلس إدارة المؤسسة إلى جانب البطل العالمي السابق سكوت جيلمان المدير الفني للفريق، وزميله بطلنا أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3، وعدد من المتسابقين الذين جاؤوا أيضاً للترحيب بالنجم العالمي الكبير، موضحاً أن انضمام كاريلا يعد مكسباً ودعماً كبيراً للفريق الذي يتطلع إلى تحقيق إنجاز عالمي باهر في ظهوره الرابع في بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا 1- والفوز بلقب البطولة العالمية للمرة الأولى.

وأكد حريز المر، أن مجلس الإدارة ومنذ تكليفه قبل عام، شرع في تحقيق العديد من المتغيرات وركز في الأساس على توفير زوارق متميزة للفريق، مستفيداً من الإمكانيات المتاحة في المؤسسة من أجل صناعة زورق جديد سيكون بإذن الله حديث البطولة العالمية، مؤكداً أن مجلس الإدارة لم يغفل أيضاً جانباً مميزاً في استقطاب أفضل العناصر التي تسهم في النجاحات.

شعار

بدوره، أبدى المتسابق الإيطالي أليكس كاريلا، بطل العالم في سباقات الزوارق السريعة -فورمولا1- أربع مرات، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فريق مؤسسة الفيكتوري تيم مدافعاً عن شعار الفريق في البطولة جنباً إلى جنب زميله بطلنا أحمد الهاملي. وقال كاريلا إنه يطمح إلى تحقيق اللقب العالمي للمرة الخامسة في تاريخ البطولة العالمية بألوان الفريق الأزرق، وكتابة تاريخ جديد مع مؤسسة الفيكتوري تيم.