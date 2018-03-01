عالمية أبوظبي للترايثلون 2018 جاهزة للانطلاق

يستعد المتسابقون من 51 دولة للمشاركة في الدورة السنوية الرابعة لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، التي تقام برعاية آكتيف لايف من ضمان، وهي أول سباقات الموسم وقمة بطولات الترايثلون في العالم. وفي الوقت الذي نجحت فيه أبوظبي في تعزيز مكانتها باعتبارها العاصمة الرياضية لمنطقة الشرق الأوسط، يتوجه المشاركون، لخوض غمار المنافسة مع أبطال العالم والأولمبياد، في واحدة من أبرز البطولات على الأجندة العالمية لسباقات الترايثلون.

ويسهم الحدث في صناعة التاريخ باعتبار الترايثلون الأكثر شمولية وتنوعاً على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سجلت بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2018 حتى الآن، مشاركة أكثر من 2000 متسابق، إضافة إلى 500 مشارك في فئة اليافعين، وفئات جديدة تتضمن مسارات مخصصة للرياضين من أصحاب الهمم، كما يشارك في السباق للمرة الأولى رياضيو الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.