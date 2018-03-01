خورفكان تستضيف بطولة الإمارات لقوارب الشواحيف غداًًً

كشف نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عن تفاصيل تنظيم واستضافة الجولة الخامسة من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة (الشواحيف) والمقرر إقامتها عصر غد الجمعة بمياه خورفكان بإمارة الشارقة التي تتمتع بإطلالة بديعة على مياه الخليج، وتعتبر من أنسب الأماكن التي تتناسب مع مثل هذه السباقات السريعة.

من جانبه، أكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة العليا للحدث، عن تقديره للدعم الكبير الذي يحظى به النادي من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبالدور المهم الذي يقوم به مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي في دعم أنشطة النادي والذي كان وراء كل نجاحاته.

جولة

كما توقع رئيس اللجنة المنظمة العليا للحدث، أن تشهد جولة خورفكان للقوارب الخشبية السريعة نجاحاً كبيراً يضاف إلى مجمل نجاحات الفترة الماضية التي تضمنت العديد من الأنشطة البحرية المميزة والمنوعة التي كان آخرها تنظيم إحدى جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي جرت في بحر الخان بمدينة الشارقة وشهدت نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل كوكبة أهم الدراجين المحليين والأوربيين.