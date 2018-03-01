وفدان من «هيئة الرياضة» و«وزارة البنية التحتية» يزوران نادي رأس الخيمة

بناء على توجيه قيادة الهيئة الرياضية بالاهتمام بالمنشآت الرياضية وتهيئتها وفقاً لأعلى المعايير والمقاييس العالمية للأنشطة الرياضية، زار وفد من الهيئة العامة للرياضة، برئاسة أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية بالهيئة، يرافقه وفد من وزارة تطوير البنية التحتية، للوقوف على طلبات صيانة منشآت نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.

ونظم الوفد زيارة تفقدية في النادي للاطلاع على المنشآت الرياضية القائمة، تضمنت الملاعب واستاد الشيخ خليفة بن زايد، وسور النادي، والمرافق التي تحتاج لصيانة، فيما توصل الفريق في اجتماع مع مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، لحصر كامل للإضافات التي يرغب النادي لإضافتها، وحصر لأولويات الصيانة، وتشمل المرافق التي تحتاج لصيانة عاجلة.

من جانبه، أكد أحمد العبدولي، أن الزيارة جاءت وفق توجيهات القيادة الرياضية بالاهتمام بالمرافق الرياضية، التي تساعد في إعداد كوادر وطنية تساهم في الارتقاء في الألعاب الرياضية المختلفة، وتوفير بيئة رياضية تساهم في رفع كفاءة اللاعبين.

استقبل الوفد حصة سيف نائب رئيس نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وعلي المنصوري مدير النادي، وعبدالله العبار عضو مجلس الإدارة، ووقف الوفد على أبرز مطالب النادي، ثم قام بجولة تفقدية لمرافق ومنشآت النادي المتمثلة بالسور واستاد الشيخ خليفة بن زايد، والملاعب، وتم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بصيانة سور النادي المتهالك وبعض المرافق. بدورها، ثمنت حصة سيف نائب رئيس نادي رأس الخيمة، تجاوب الهيئة العامة للرياضة ووزارة تطوير البنية التحتية لمطالب النادي الملحة، مشيرة إلى أن التجاوب اللافت يعكس حرص الجهات الحكومية الراعية للأنشطة الرياضية.