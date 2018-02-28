ختامي الوثبة للهجن 2018 ينطلق اليوم

يعود المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن إلى الواجهة من جديد مع بدء فعاليات ختامي الوثبة 2018، الذي ينطلق اليوم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ويستمر حتى العاشر من مارس الجاري، تتنافس خلاله المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون لنيل الناموس وأغلى الرموز.

تشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 15 ألف مطية تركض على مدار 352 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة في مختلف الفئات، بدءاً من سن الحقايق وحتى اليوم الختامي للحول والزمول، إذ تتنافس على 52 رمزاً هي الأغلى في سباقات الهجن على الإطلاق.

جوائز

وخصصت اللجنة المنظمة برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، جوائز نقدية قيمة للفائزين في كل الأشواط، إذ تعد جوائز المهرجان الأعلى في ختاميات الهجن.

من جهته، رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الختامي السنوي للهجن «الوثبة - 2018»، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير والرعاية التي تلقاها الرياضات التراثية في الدولة، وفي مقدمتها سباقات الهجن، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لرياضة الهجن على مدار سنوات طويلة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

دعم

كما ثمن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، الاهتمام والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرياضة الهجن، مؤكداً معاليه أن هذا الدعم كان له أكبر الأثر في التطور المذهل الذي تشهده رياضة الهجن على مستوى الدولة وفي مختلف ميادين السباقات ما انعكس إيجاباً على الاهتمام برياضاتنا التراثية من أبناء الدولة من ملاك الهجن.

ووجه معاليه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للاهتمام المتواصل وتسخير الإمكانيات كافة لمواصلة النجاحات التي تحققها رياضة الهجن كونها تراث سار عليه الآباء والأجداد، ولتعزيز هذا المفهوم لدى الأجيال الحالية والقادمة.

وبمناسبة انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن 2018 في الوثبة، وجه معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على المتابعة الدائمة والاهتمام المتواصل لسباقات الهجن بصفة عامة ومهرجان الوثبة بصفة خاصة، وتوجيهات سموه بتوفير كل الإمكانيات لنجاح المهرجان كل عام، مشيراً إلى أن أفكار ورؤى سموه أثرت رياضة الهجن على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت بها نقلة نوعية أدت إلى التطور الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية.

تطور

وأوضح معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن سباقات الهجن أخذت منحى مختلفاً في السنوات الأخيرة في ظل التطور الذي تشهده والعدد الكبير من المشاركين الذي يرتفع عاماً بعد آخر، مؤكداً أن مهرجان الوثبة في طريقه للتأكيد مرة أخرى أنه خير ختام للموسم في عاصمة الميادين التي قدمت نجاحات متواصلة في مهرجانات الهجن التي أقيمت على أرضها.

وأشار معاليه، إلى أن المهرجان الختامي «الوثبة - 2018» يعد استثنائياً هذا العام في ظل التعديلات التي أجرتها اللجنة المنظمة باعتماد عدد من القوانين الجديدة في إطار المساعي الحثيثة لزيادة أعداد المشاركين من الملاك والتيسير عليهم، بالإضافة إلى الاستجابة للمقترحات والأفكار التي طرحها العديد من ملاك الهجن من أجل إحداث تطوير أكبر للمهرجان الختامي.

وذلك في ما يتعلق بالجوائز وتخفيض قيمة الغرامات المالية، ورفع قيمة الجوائز المخصصة لأشواط المهجنات، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مهرجانات الهجن ما يساهم في زيادة الإقبال على المشاركة بنسب تفوق السنوات الماضية.

معرباً عن سعادته بالرغبة الكبيرة من الملاك في التواجد في المهرجان والحرص على التسجيل في مختلف الفئات، فضلاً عن حرصهم على تبادل الآراء والأفكار في ما يتعلق بشؤون الهجن ما يؤدي لتحقيق الهدف الرئيسي من المهرجان وهو التجمع بين الأشقاء في هذا المحفل وإيجاد الوسائل من أجل المحافظة على إرث الآباء والأجداد ونقل هذا الاهتمام للأجيال الجديدة.

قوانين

يشهد المهرجان هذا العام عدداً من التغييرات أول مرة في ختامي الوثبة باعتماد قوانين من شأنها التيسير على ملاك الهجن، من أجل المشاركة كتخفيض قيمة الغرامات على المخالفين في بعض الأشواط، واعتماد الجوائز النقدية بدلاً من العينية، بالإضافة إلى زيادة الجوائز الخاصة بأشواط المهجنات.

كما أصدرت اللجنة المنظمة للمهرجان الختامي السنوي قائمة بالمواد المحظورة، وذلك للمرة الأولى في ميادين سباقات الهجن، وتم من خلال القائمة وضع جميع المواد التي سوف يتم تطبيق القانون عليها في حالة استخدامها.

الحقايق تستهل المنافسات بـ70 شوطاً

تنطلق المنافسات اليوم بفئة الحقايق لمسافة 4 كلم تركض خلالها المطايا على مدار 70 شوطاً، إذ يقام اليوم 20 شوطاً، على أن تتواصل غداً بـ 50 شوطاً منها 30 في الفترة الصباحية و20 في الفترة المسائية، وتتنافس خلالها المطايا على نيل 4 رموز.

ويشهد اليوم الثالث تحديات سن اللقايا لمسافة 5 كلم عبر 42 شوطاً منها 26 في الفترة الصباحية و16 في الفترة المسائية، وتبرز أشواط الإنتاج في مقدمة المنافسات وهي الفئة التي دخلت غمار المهرجان للعام الثالث على التوالي لتشجيع الملاك على الاهتمام بالحلال، خصصت اللجنة 8 رموز في سن اللقايا منها كؤوس ذهبية وفضية وشداد ذهبي وفضي.

اليوم الخامس

وتتواصل فعاليات المهرجان في اليوم الخامس، حيث تقام منافسات «الإيذاع» لهجن أبناء القبائل ولمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي على مدى 38 شوطاً منها 22 في الفترة الصباحية و16 في المسائية يحصل من خلالها الفائزون بأشواط الفترة الصباحية على جوائز نقدية تصل إلى 180 ألف درهم لأول أشواط الأبكار المحليات والمهجنات وتستمر الجوائز النقدية القيمة مع افتتاحية أشواط الإنتاج للإيذاع الأبكار المحليات والمهجنات.

وفي الفترة المسائية ستبدأ المنافسة القوية مع أشواط الرموز للمنافسة على 8 رموز، فيما تتواصل في اليوم السادس منافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 32 شوطاً منها 17 في الفترة الصباحية و15 في الفترة المسائية للإيذاع الأبكار والجعدان المحليات والهجنات.

الميدان الجنوبي

ويتحول المهرجان في اليوم السابع إلى الميدان الجنوبي مع منافسات سن الثنايا لمسافة 8 كلم لأبناء الجماعية التي تركض خلالها المطايا المشاركة على مدار 30 شوطاً منها 16 في الفترة الصباحية و14 في الفترة المسائية، إذ يحصل الفائزون في الفترة الصباحية على جوائز مالية تصل إلى 180 ألف درهم، وفي الفترة المسائية تتنافس على 8 رموز في الأشواط الرئيسية بالإضافة إلى جوائز مالية قيمة.

ويستمر الصراع في سن الثنايا في اليوم الثامن مع هجن أصحاب السمو الشيوخ في 30 شوطاً تحضر خلالها 4 رموز في الأشواط الرئيسية الأولى الأربعة، إذ خصص الشوط الرئيسي الأول والمخصص للثنايا أبكار محليات وينال الفائز كأساً ذهبية و500 ألف درهم.

فيما يحصل الفائز بالشوط الثاني والمخصص للثنايا جعدان المحليات الإنتاج على الشداد الذهبي و400 ألف درهم وفي الشوط الثالث يحصل الفائز بالمركز الأول لشوط الثنايا الأبكار المهجنات على كأس فضية و400 ألف درهم ويحصل الفائز بالشوط الرابع والمخصص للثنايا جعدان مهجنات على شداد فضي و300 ألف درهم.

الحول والزمول

ويبدأ تحديات الكبار مع منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل في اليوم التاسع التي تبدأ بمنافسات هجن أبناء القبائل في الفترة الصباحية على مدى 15 شوطاً، وينال الفائز بلقب الشوط خلالها 400 ألف درهم.

فيما يحصل الفائزون بالشوط الثالث والرابع للزمول المحليات والمهجنات على جائزة نقدية تصل لـ 300 ألف درهم وفي الفترة المسائية ستركض هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدى 16 شوطاً يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة مع انطلاقة أشواط الحول والزمول للمحليات والمهجنات.

اليوم العاشر

وفي اليوم العاشر للمهرجان ستركض نخب الأصايل لهجن أبناء القبائل على مدى 26 شوطاً منها 18 في الفترة الصباحية لفئة الحول والزمول وتبدأ المنافسة الأقوى مع أشواط الفترة المسائية والشوط الرئيسي الأول والمخصص للحول المحليات والجائزة سيف ذهبي+2 مليون درهم.

وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للزمول المحليات يحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية ذهبية+مليون ونصف درهم، وفي الشوط الثالث والمخصص للحول المهجنات يحصل الفائز بالمركز الأول على سيف فضي+2 مليون درهم.

وفي الشوط الرابع وآخر أشواط الزمول المهجنات المهجنات يحصل صاحب المركز الأول على بندقية فضية+مليون ونصف درهم، وفي الشوط الخامس والمخصص للحول المحليات الإنتاج يحصل صاحب المركز الأول على سيف ذهبي+2 مليون درهم.

وفي الشوط السادس والمخصص للزمول المحليات الإنتاج يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ذهبية+مليون ونصف درهم، وفي الشوط السابع والمخصص للحول المهجنات الإنتاج يحصل صاحب المركز الأول على سيف فضي+2 مليون درهم.

وفي آخر أشواط هجن الجماعة والزمول المهجنات الإنتاج يحصل الفائز بالشوط على بندقية فضية+مليون ونصف درهم، ويحصل بقية الفائزين على جوائز نقدية قيمة، حيث يحصل المركز الثاني على 800 ألف درهم في شوط المحليات و600 ألف درهم في شوط المهجنات وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز إلى الخامس.

الختام مع سيف رئيس الدولة

يختتم المهرجان في الـ10 من مارس الجاري بالتحدي الأكبر والصراع على سيف صاحب السمو رئيس الدولة في منافسات الحول والزمول، إذ تركض المطايا المسجلة في 18 شوطاً، 14 في الفترة الصباحية، يحصل خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة لجميع المراكز إلى العاشر.

وفي الفترة المسائية تقام 4 أشواط يحصل الفائز بالشوط الرئيس الأول المخصص للحول المحليات على سيف ذهبي، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليونا درهم.

وفي الشوط الرئيس الثاني المخصص للزمول المحليات على بندقية ذهبية ومليون ونصف مليون درهم. وفي الشوط الثالث المخصص للحول المهجنات يحصل الفائز بالمركز الأول على سيف فضي ومليوني درهم. وفي الشوط الرابع آخر أشواط الإنتاج للزمول المهجنات يحصل صاحب المركز الأول على بندقية فضية ومليون ونصف مليون درهم.

اللجنة المنظمة ترحب بالمشاركين

رحبت اللجنة المنظمة للحدث، بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، متمنية للجميع التوفيق والنجاح في المهرجان الذي يسعى لمواصلة أهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن من جميع الأشقاء، مؤكدة، أن الناموس الحقيقي هو التواجد المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن التي تعزز من التآخي والتقارب بين الجميع.

كما بينت اللجنة المنظمة، إنها أمام تحد آخر في إنجاح الحدث في نسخته هذا العام، خاصة في ظل وجود روح الفريق الواحد في تنظيم سباقات الهجن على مستوى الدولة كافة.