حتا تستضيف مسيرة «دبي الرياضي» للمشي

شهدت مسيرة المشي التي نظمها مجلس دبي الرياضي في حتا، ضمن فعاليات «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، مشاركة واسعة من مختلف الفئات والأعمار من أهالي منطقة حتا ومن كل المناطق المحيطة بها، الذين عبّروا عن فرحتهم وسعادتهم، حيث سارعوا للمشاركة في هذه الفعالية السنوية تعبيراً عن حبهم للرياضة والنشاط البدني.

وانطلقت المسيرة من أمام حديقة التلة وسط منطقة حتا، حيث مرت بأشهر الوديان بالمنطقة وبين أحياء المدينة إلى أن انتهت في نادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي، واستمرت المسيرة لمسافة ثلاثة كيلومترات، وتميزت بمشاركة فئات مختلفة من أطياف المجتمع كافة، أبرزها مشاركة كبار السن والنساء والعائلات من مختلف الأعمار.

كما سجلت الفعالية مشاركة متميزة من الدوائر الحكومية في حتا، منها: بلدية دبي وشرطة دبي وجمارك دبي وهيئة الطرق المواصلات وهيئة الصحة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والدفاع المدني وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب وإدارة مراقبة المنافذ البرية والحدود، وجمعية الثقافة والفنون بحتا ومركز ميثاء بنت راشد آل مكتوم للمعاقين، إضافة إلى حشد كبير المدارس الحكومية والخاصة.

فائدة

من جانبه، قال علي محمد بن عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي رئيس شركة كرة القدم: «تعد مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية واحدة من ألف مبادرة تطلقها قيادتنا الرشيدة باستمرار للارتقاء بدولتنا بشكل عام وبجميع مناطق دبي بشكل خاص.

وتعتبر ذات فائدة كبيرة ومؤثرة لما لها من مردود إيجابي كبير على كل فئات المجتمع ومختلف الأعمار، بدايةً من الأطفال الصغار حتى كبار السن ومن الرجال والنساء على حد سواء، كما تعتبر المبادرة تأكيداً لأهمية التعاون والتواصل الدائم بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، كما أنها مبادرة رياضية صحية من الدرجة الأولى ذات أهداف نبيلة ومردودها كبير على صحة الإنسان».

ثقافة

بدوره، قال عادل البناي، مدير قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي: «لقد كان المشاركون في مسيرة المشي في غاية السرور، حيث تحولت المسيرة إلى مهرجان فرح وسعادة بمشاركة جميع أهالي منطقة حتا من كل فئات المجتمع ومختلف الأعمار، ويحرص المجلس على تنظيم هذه الفعالية سنوياً، لأنها تسهم في نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين كل الأوساط الاجتماعية، واعتباره جزءاً من النشاط اليومي للفرد للوصول إلى مجتمع صحي ونشيط.

وتعتبر منطقة حتا محط اهتمام مجلس دبي الرياضي منذ عام 2009، حيث توجه المجلس إلى تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية ضمن برامج النشاط البدني التي أقيمت سنوياً، وشارك فيها الآلاف من أهالي حتا والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى البطولات العالمية في التحدي والمغامرة والدراجات الهوائية».

في ختام الفعالية، قام كل من: علي محمد بن عبيد البدواوي، وعادل البناي، بتكريم الجهات المشاركة في الفعالية، حيث سلّموهم الدروع والهدايا التذكارية والشهادات التقديرية.