عمار النعيمي يشيد بتميز جوجيتسو عجمان

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة، صباح أمس في مكتب سموه بالديوان الأميري، كابتن ومدرب فريق عجمان للجوجيتسو إبراهيم الحوسني، بمناسبة الطفرة الكبيرة التي حققها نادي عجمان في رياضة الجوجيتسو خلال الفترة الأخيرة التي توجت بتصنيف النادي في المركز الأول.

وأشاد سموه بهذه النتائج التي تدل على أن اللعبة تسير بشكل مميز في عجمان، مؤكداً حرصهم على مزيد من الاهتمام ورعاية اللعبة في إمارة عجمان من خلال توفير ما تحتاجه في الفترة المقبلة، ومن بين تلك الاحتياجات تخصيص أكاديمية للجوجيتسو في إمارة عجمان بالتنسيق مع رئيس اتحاد الجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي.

نجاح

من جانبه، عبر إبراهيم الحوسني كابتن ومدرب عجمان، عن تقديره الكبير وسعادته باستقبال سمو ولي عهد عجمان وتوجيهات سموه التي تمثل دافعاً قوياً للمحافظة على التميز الذي حققته اللعبة خلال فترة وجيزة منذ إشهارها في نادي عجمان. وأوضح الحوسني أن نادي عجمان يضم حوالي 40 لاعباً من فئة الكبار و100 لاعب من الصغار، مشيراً إلى أن النتائج الباهرة التي حققها النادي حتى وصل في التصنيف للمركز الأول، جاءت نتاج عزيمة وإصرار ورغبة اللاعبين وأولياء أمورهم الذين ارتبطوا باللعبة وأسهموا في تذليل كثير من الصعوبات.

اهتمام

وأوضح إبراهيم الحوسني، أن الرعاية التي توفرها القيادة الرشيدة في الدولة والاهتمام والدعم الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انعكس إيجاباً في انتشار اللعبة في جميع الإمارات وتزايد عدد الممارسين في جميع الأعمار، ووصلت باللعبة للعالمية.

مؤكداً أن المسؤولية التي يحملها كمشرف على اللعبة في نادي عجمان كانت تدفعه لبذل أقصى الجهود اقتداءً بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة، موضحاً أن جميع الممارسين للجوجيتسو حالياً يدركون الفوائد الجمة من اللعبة، بمن فيهم أولياء الأمور الذين ظلوا يشجعون أبناءهم ويحضرون معهم للنادي لكون اللعبة تسهم في تكوين شخصية من يمارسها وفوائدها أكبر بالنسبة للاعبين الصغار.

نتائج

وأوضح الحوسني، أن النتائج الجيدة التي حققها نادي عجمان في آخر بطولة للجوجيتسو بأبوظبي، ساهمت في تصنيف النادي بالمركز الأول، وقدم التهنئة بهذه المناسبة للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي وإلى مجلس الإدارة، مؤكداً عزمه وإصراره مع جميع اللاعبين على المحافظة على هذا التميز. وجدد الحوسني شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد عجمان، مؤكداً حرصهم على السير في طريق الانتصارات وتحقيق أفضل النتائج وجذب أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية خلال المرحلة المقبلة.