40 لاعبة يشاركن في اليوم الرياضي لـ«فتيات الشارقة»

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يوماً رياضياً، بمشاركة 40 لاعبة في مبادرة جديدة من إدارة النادي من أجل دعم النشاط الرياضي للاعبات الشطرنج، ودعم لياقتهن البدنية، بجانب اللياقة الذهنية التي يتحصلن عليها من لعبة الشطرنج التي تسهم بشكل كبير في دعمهم في حياتهم اليومية ودراستهم.

أقيم اليوم الرياضي، بحضور جميع مسؤولي النادي ومدربات التربية الرياضية. من جانبها، أوضحت كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن النادي يعمل دائماً على دعم لاعباته من خلال الأنشطة المختلفة سواء كانت أنشطة رياضية أو مجتمعية، وكان آخر مبادراتنا هو اليوم الرياضي، وتمكنا خلاله من الحصول على تجربة رياضية جديدة.

بدورها، أكدت خولة السركال نائب رئيس مجلس الإدارة، أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم العديد من المبادرات للاعباته من أجل زيادة وعيهن وثقافتهن في مختلف المجالات اليومية، ما يزيد من الفائدة المحصلة على الجانب الذهني والبدني.