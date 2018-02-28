حملة لدعم منتخبنا للجوجيتسو في مونديال الناشئين

أطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو حملة لتشجيع ومساندة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، خلال منافساته في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين والشباب في الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل على بساط «مبادلة أرينا» بأبوظبي. وأشار الاتحاد إلى أن المنتخب الوطني للناشئين سيضم 51 لاعباً ولاعبة يمثلون نخبة نجوم الجوجيتسو الصاعدين على مستوى الدولة، وأنهم سيواجهون أبرز لاعبي العالم من أكثر من 40 دولة، ضمن الوفود الدولية التي بدأت بالتوافد على أرض الدولة. وتحظى البطولة بمشاركة 700 لاعب في النزالات التي ستشهدها العاصمة على مدى ثلاثة أيام، في أول استضافة للبطولة على مستوى القارة الآسيوية في دولة الإمارات.

ودعا اتحاد الإمارات للجوجيتسو المشجعين إلى تقديم أقصى درجات الدعم والمساندة المنتخب الوطني للناشئين، تعزيزاً للفخر الوطني الذي تحظى به اللعبة بين مختلف الأوساط الرياضية، التي تتطلب تكاتف الجهود ودعم أبناء الوطن للبناء على الإنجازات المسجلة باسم دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

مساندة

من جهته، أكد فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن هذه الدعوة تأتي في إطار مسؤوليتنا الوطنية كأفراد تجاه منتخبنا الوطني، وأهمية مساندة المنتخب عبر تقديم الدعم المعنوي لضمان تحقيق أبطال الإمارات نجاحات مرموقة والوصول إلى طموحاتهم العالية في رفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي، التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة على مستوى اللعبة، وترسيخ حضور أبوظبي عاصمةً عالمية لرياضة الجوجيتسو.

وتستضيف العاصمة أبوظبي بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بدعم من الكوادر الوطنية من موظفي الاتحاد المحلي للعبة والمتطوعين من أبناء الدولة.

وتبدأ المنتخبات المشاركة بالتوافد على أرض الدولة اليوم، استعداداً لاتخاذ مواقعها وبدء مرحلة اختبار الوزن التي تقام يومي 1 و2 مارس قبل انطلاق فعاليات حفل الافتتاح الرسمي الجمعة المقبلة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة الإمارات.