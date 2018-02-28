ثنائية ذهبية لكوريا الجنوبية في «آسيوية المبارزة»

حقق منتخب كوريا الجنوبية ثنائية ذهبية في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين المقامة في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، وذلك بعد انتزاعه المركز الأول في مسابقة سلاح «الحسام» لفئة الشباب ومسابقة سلاح سيف المبارزة لفئة الشباب، ونجح المنتخب الكوري الجنوبي في إحراز المركز الأول في مسابقة سلاح «الحسام» لفئة الشباب، واحتل المركز الثاني المنتخب الأوزباكستاني فيما جاء المركز الثالث مناصفة بين كل من الكويت بشعار الاتحاد الدولي للمبارزة واليابان.

وقدم منتخبنا الوطني عروضاً قوية وأداء مشرفاً أمام كبار آسيا ومثل منتخبنا في فئة «السيف الحسام» كل من ثاني العبري وأحمد الحمادي وحميد المازمي، وارتفعت وتيرة المنافسة في الأيام الأخيرة من البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتشهد منافسات الفرق وهي المنافسات الأقوى حتى الآن في سلاح سيف «الحسام» و«السابر» للشباب وسلاح «الشيش»، و«فلوريه» للفتيات، وسلاح سيف المبارزة «الايبيه» للشباب.

فعاليات اليوم الثالث

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث من الساعة التاسعة صباحاً وتضمنت مسابقة سلاح الحسام للشباب الذي شهد مشاركة 13 منتخباً بواقع أربعة لاعبين يمثل كل دولة وهي: كوريا الجنوبية واوزباكستان والكويت واليابان وايران وكازاخستان وهونغ كونغ والأردن وسنغافورة والسعودية والهند والفلبين إلى جانب مستضيفة البطولة الإمارات، وفي منافسات سلاح الشيش للفتيات، شاركت 14 دولة في مقدمتها اليابان سنغافورة والصين تايبيه وكوريا واستراليا والأردن وماكاو وغيرها من الدول وضم كل فريق اربع لاعبات.

وفي منافسات سلاح سيف المبارزة للرجال شاركت الفرق من كازاخستان وكوريا والسعودية واوزباكستان وقيرغيزستان والإمارات والصين تايبيه وهونغ كونغ واستراليا.

صراع مثير

وشهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة أول من أمس صراعاً مثيراً بين اللاعبين المشاركين في مسابقات سلاح سيف «الحسام السابر» للشباب، وسيف المبارزة «الايبيه» للشباب، وسلاح الشيش «فلوريه» للفتيات، وفي مسابقة سلاح الشيش للفتيات، انتزع منتخب اليابان الميدالية الذهبية وجاءت لاعبات سنغافورة في المركز الثاني.

بينما كان المركز الثالث لكل من لاعبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه، وواصل المنتخب الكوري الجنوبي تألقه بعد تتويجه بالمركز الأول في منافسات سلاح سيف المبارزة لفئة الشباب، وجاء ثانياً منتخب كازاخستان فيما حل في المركز الثالث منتخب اليابان والثالث مكرر سنغافورة.

مثل فريق الإمارات في هذه المنافسة اللاعبين سيف احمد وخالد بالسلاح وماجد محمد ومحمد المازمي تحت إشراف المدرب المصري شريف محمود، وعقب ختام المنافسات، قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، والدكتور سلسو دواريت رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة والدكتور حازم عابد نائب رئيس الوفد السعودي بتتويج اللاعبين.

محك رئيسي

وأكد سيف سالم لاعب منتخبنا للشباب، أن البطولة تعتبر محكاً رئيسياً لهم ومحطة للخروج بالعديد من المكاسب الفنية نظراً لمبارزة كبار اللعبة في قارة آسيا مثل اليابان وكوريا وغيرهما من الدول، مشدداً على حرصهم من أجل تقديم أفضل العروض والخروج بالاستفادة المطلوبة.

وأشار سيف سالم إلى أن مشواره في اللعبة انطلق قبل نحو عامين من بوابة الأولمبياد المدرسي المشروع الذي أطلقته اللجنة الأولمبية الوطنية ليتمكن بعد نحو 6 أشهر من إثبات نفسه والإنضمام إلى منتخبنا الوطني ويقدم مستويات قادته إلى العديد من الميداليات الملونة على مستوى البطولات العربية، مضيفاً إن العديد من أصدقائه تأثروا بهم وحرصوا على الإنضمام إلى أسرة اللعبة.