الشعفار: تنوع أبطال طواف أبوظبي دليل قوته

توجه أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته لطواف أبوظبي الدولي للعام الرابع على التوالي، كما توجه الشعفار بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على تنظيم المجلس الرائع للطواف سنوياً.

وأشاد بجهود عارف العواني أمين عام المجلس وكل الأعضاء في الإعداد والتنظيم الجيد، سواء في فترة الطواف أو قبله، وإخراجه بصورة رائعة من كل الجوانب، كما أشاد الشعفار بحضور الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، للمرحلة الرابعة واليوم الختامي من الطواف، الذي تميز بسقوط أمطار الخير في مدينة العين وهو ما جعل ختام الطواف مميزاً.

قوة المنافسة

وأشاد رئيس الاتحاد بمستوى الطواف في نسخته الرابعة ومستوى الفرق التي شاركت في الطواف ومراحله الخمسة، موضحاً أن تواجد أربعة أبطال للمراحل الأربع يؤكد قوة المنافسة على لقب الطواف الذي أصبح واجهة عالمية ومهمة لكل الفرق من مختلف أنحاء العالم.

كما توجه الشعفار بالشكر إلى شرطة أبوظبي على دعمها وتنظيمها وتأمينها لكل مراحل الطواف الأربع باحترافية عالية جداً، إضافة إلى دعم المتطوعين في الطواف، ومن دونهم لم ينجح أي عمل، كما توجه الشعفار بالشكر إلى شركة أر سي أس المنظمة للطواف، والتي أبدعت في كل شيء هذا العام.

مشاركة الإمارات

وأكد الشعفار أن طواف أبوظبي الدولي، من السباقات ذات التصنيف المرتفع عالمياً، وهو ما منع مشاركة منتخبنا فيه، واكتفت الإمارات بمشاركة فريق الإمارات القاري، الذي نجح في التتويج بلقب المرحلة الأولى من طواف أبوظبي الدولي 2018، المحطة الثالثة من سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، عن طريق الدراج النرويجي الكسندر كريستوف.

وذلك بعد أن خطف لقب المرحلة الأولى «مرحلة الفهيم» التي أقيمت في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتوجه الشعفار بالتهنئة والشكر إلى مطر اليبهوني رئيس فريق الإمارات المحترف، على مجهوده مع الفريق.

وأوضح الشعفار أن بطل آسيا ونجم المنتخب الوطني يوسف ميرزا، لم يشارك في الطواف، بسبب مشاركته في بطولتي آسيا للطريق والمضمار وإحرازه فيها ثلاث ميداليات تاريخية، وقال إن هناك خطة إعداد خاصة للدراج يوسف ميرزا عن طريق مدربه في فريق الإمارات من أجل الإعداد للسباقات المقبلة.

طواف ترويجي

وشدد أسامة الشعفار، على أن طواف أبوظبي الدولي، يعتبر طوافاً ترويجياً، لإمارة أبوظبي، وإبراز الأماكن السياحية في العاصمة ومستوى التطور في البنية التحتية، موضحاً أن النقل التلفزيوني للطواف من بدايته إلى نهايته، لا يتواجد في أي دولة على مستوى العالم، بسبب تكلفة النقل والبث المرتفعة جداً.

وهنا توجه رئيس الاتحاد بالشكر الجزيل إلى قناة أبوظبي الرياضية، على ما قامت به من مجهود في نقل الطواف، مشيراً إلى أنه دائماً ما يتم نقل الطوافات الأوروبية في آخر 100 كم فقط، ولكن هنا في الإمارات، تم نقل الطواف من بدايته وحتى النهاية.