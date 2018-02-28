الجزيري يقصي المصنف الرابع عالمياً

فجّر التونسي مالك الجزيري المصنف 116 عالمياً، مفاجأة من العيار الثقيل، أمس، بتأهله إلى الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال على حساب البلغاري غريغور ديمتروف، المصنف 4 عالمياً والأول في البطولة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و5-7 و4-6، في مباراة استغرقت ساعتين و17 دقيقة، استمتع فيها الجمهور بأداء راقٍ من اللاعبين وخاصة من جانب الجزيري.

وقدم اللاعب التونسي الذي يشارك ببطاقة دعوة في النسخة 26، مباراة بطولية تمكن خلالها من قلب خسارته في المجموعة الأولى 6-4 إلى فوز بالمجموعة الثانية 7-5 وفوز ثانٍ في المجموعة الثالثة 6-4، ليضرب موعداً مع الهولندي روبن هاس لحساب الدور الثاني بداية من الساعة التاسعة ليلاً على الملعب الرئيسي.

وضمن الفرنسي لوكس بويي المصنف 15 عالمياً والثاني في البطولة، تأهله إلى الدور الثاني بتغلبه على اللاتفي إرنيست غولبيس المصنف 195 بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4 في ساعـة و19 دقيقة، ورغم فارق التصنيف إلا أن اللاعب اللاتفي قدم مباراة قوية، وفرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين الصاعدين في عالم الساحرة الصفراء.

50

نجح المصنف 50 عالمياً الكرواتي بورنا كوريتش في رد دين للفرنسي ريشارد غاسكيه المصنف 37 عالمياً، والفوز بمجموعتين دون رد (6-4 و6-3) في 76 دقيقة، وذلك بعد 18 شهراً من فوز اللاعب الفرنسي عليه في كأس ديفيس 2016.

وجاء فوز بورنا، أمس، في ساعة و16 دقيقة، بعد أن فرض سيطرة تكاد تكون مطلقة على أحداث المباراة، وتفوق في كسر الإرسال والتحرك السريع على أرضية الملعب.

وعقب المباراة اعترف اللاعب الكرواتي بأنه كان على علم بالإصابة التي كان يعاني منها غاسكيه، التي حالت دون ظهوره بمستواه الحقيقي، وقال: حاولت التركيز على أدائي، واللعب بشكل قوي وجعله يتحرك في كل الاتجاهات، قد يقول البعض لماذا فعلت ذلك، ولكنه كان قادراً على الفوز عليّ، لقد كان يحاول العودة في كل مرة.

نفي

ونفى بورنا علمه بنوعية إصابة غاسكيه، وقال: علمت بإصابته الجمعة الماضي، كان من المفترض أن يجري حصة تدريبية لكنه قام بإلغائها، ثم شاهدته يلعب في مباراة منافسات الزوجي وتمكن من الفوز.

ويلتقي بورنا مع لاعب فرنسي آخر لحساب الدور الثاني اليوم، وهو بينوا بير الذي صعد أول من أمس، على حساب الياباني يوشيهيتو نيشييوكا.

من جهته، احتاج الألماني جان لينارد ستروف المصنف 56 عالمياً إلى 57 دقيقة فقط، لوضع حد لمغامرة الظهور الأول للمصنف 417 على العالم النمساوي أندرياس مورر، وتغلب عليه بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-4.

ويلتقي ستروف اليوم، مع الفائز من لقاء المصنف 81 عالمياً الأوزبيكي دينس إستومين أمام الروسي كارين خاشانوف المصنف 41 على العالم الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس.

نجاح

وتمكن الفرنسي بيار هوغو هربرت المصنف 99 عالمياً من تخطي عقبة البرتغالي جواو سوزا المصنف 72 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و4-6 و7-6، في 121 دقيقة، قدم خلالها اللاعب الفرنسي عروضاً جيدة أكدت أحقيته في العبور إلى الدور الثاني رغم البداية القوية لجواو الذي فاز في المجموعة الأولى، لكنه ارتكب أخطاء قاتلة كلفته الخروج المبكر من البطولة.

وقلب الصربي فيليب كراجينوفيتش المصنف 34 عالمياً، تأخره في المجموعة الأولى (6-0) أمام الإيطالي توماس فابيانو المصنف 78 عالمياً إلى فوز 2-1 بواقع 6-0 و2-6 و2-6 في ساعة و55 دقيقة، ليضرب موعداً مع القبرصي ماركوس بغداديتس في الدور الثاني، اليوم.

وفي منافسات الزوجي، فاز الثنائي المكون من الكرواتي إيفان دوديتش والأميركي راجييف رام على الثنائي المكون من الإسباني مارسيل غرانلوريس والصربي نيناد زيمونجيتش، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-6 و6-2 و10-6.

تراجع الحضور الجماهيري بنسبة 50 %

تراجع عدد الحضور الجماهيري إلى أقل من 50% في اليوم الأول لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، مقارنة بالعام الماضي، لسببين رئيسين، الأول غياب النجم روجيه فيدرر الذي استقطبت مباراته 4500 مشجع في النسخة الماضية، وثانياً غياب أبرز المصنفين الأوائل على العالم.

وأكد صلاح تهلك مدير البطولة، أن الحضور الجماهيري بلغ في اليوم الأول نحو 2000 متفرج، ولكن العدد مرشح للارتفاع مع تقدم المنافسات ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، وقال: «بالفعل غياب فيدرر كان مؤثراً، وهذا الأمر كان متوقعاً، للمكانة التي يحتلها اللاعب في قلوب عشاق التنس في الإمارات والعالم بشكل عام».

فعاليات

وكشف تهلك أن اللجنة المنظمة تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للجمهور، تتضمن عروضاً متنوعة ومسابقات على جوائز قيمة، إضافة إلى مسابقة السيارة الفخمة التي تم تغيير طريقة الفوز بها، حيث كانت في السابق يفوز بها الشخص الذي يتوقع العدد الصحيح لكرات التنس الموجودة بداخلها، لكن الآن قررت الشركة الراعية منحها للمشارك الأقرب للعدد الصحيح.

وأوضح أن الحضور الجماهيري في بطولة السيدات من الممكن أن يعادل أو يفوق الحضور في بطولة الرجال، وذلك لأول مرة، حيث تجاوز 4 آلاف في اليومين الأخيرين.

بغداديتس يقبّل أرضية الملعب فرحاً

قام القبرصي ماركوس بغداديتس بتقبيل أرضية الملعب تعبيرا عن حبه لدبي، وفرحاً بالفوز على الصربي فيكتور ترويتشكي مساء أول من أمس بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-2 لحساب منافسات الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، وقال عقب ذلك: «هذا يعني لي الكثير، دبي أفضل مكان في العالم ألعب به التنس».

ولم تقتصر فرحة بغداديتس على الفوز بالمباراة بل لتواجد أفراد عائلته في المدرجات، وقال: «اللعب أمام أطفالك أجمل شيء يمكن أن يحدث معك خلال مسيرتك الرياضية». ويشارك اللاعب القبرصي في بطولة سوق دبي الحرة للتنس ببطاقة دعوة وهو متزوج من نجمة التنس الكرواتية سابقا كارولينا سبرام التي كانت مصنفة تحت 20 على العالم ولديهما طفلتان.

سعادة

وأضاف بغداديتس بعد المباراة الأولى، قائلا: «المباراة الأولى عادة ما تكون صعبة دائما، خاصة عندما تواجه لاعبا يعرف عنك كل شيء، نحن أصدقاء، وسبق أن لعبنا معا في منافسات الزوجي، أعتقد أني لعبت بشكل جيد، وأنا سعيد بالعودة مجددا إلى دبي، أعرف جيدا هذا الملعب منذ سنوات طويلة، ولدي ذكريات جميلة عليه والعديد من الأصدقاء والمشجعين، هم يمنحونني المزيد من الطاقة عندما ألعب أمامهم».

وعن مواجهته لاعبا صربيا آخر اليوم، قال: «لم يسبق لي أن لعبت ضد كراجينوفيتش، ولا أعرفه جيدا، ولكنني لم أفكر كثيرا بالموضوع، ما عليّ فعله هو أن أقدم أفضل ما لدي».

براعم التنس يشاركون في جلسة تدريبية

أقام اتحاد الإمارات للتنس، صباح أمس، جلسة تنس تدريبية لما يزيد على 120 لاعباً ناشئاً من جميع أكاديميات التنس في الدولة، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي انطلقت منافساتها الإثنين، على ملعب استاد سوق دبي الحرة، وتستمر حتى 3 مارس.

تراوحت أعمار الأطفال المشاركين من 8-16 سنة، وتولى 30 مدرباً مهمة الإشراف عليهم، وحظيت الفعالية بزيارة فريق زوجي الرجال الذي يضم روهان بوبانا من الهند وإدوارد روجيه فازلين من فرنسا، حيث أشرف اللاعبان على جلسة تنس تدريبية لنجوم التنس الصغار.

وقال بوبانا: «أعتقد أن تنظيم أي بطولة لحدث للأطفال أمر رائع، إذ يشجعهم على الخروج واللعب مع اللاعبين المحترفين، وهي مبادرة ممتازة يجب أن تحذو حذوها جميع البطولات، وتعد فرصة ممتازة لتشجيع الصغار، بالطبع هم يخرجون لمتابعة عروض لاعبي التنس.

ولكن اللعب معهم وجهاً لوجه يعد أمراً أكثر إلهاماً، وأنا نفسي قمت بذلك عندما كنت صغيراً في دورة بانغالور، حيث زارنا لاعبون محترفون وأمضينا وقتاً رائعاً، وحتى الدقيقتين أو الثلاث دقائق من اللعب مع الأطفال، فإنها تمنحهم دافعاً كبيراً للعب، وجميل أن نرى تطور التنس في الإمارات».