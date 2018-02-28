«بولو غنتوت» يدعم مرضى التوحد

كشف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو في مؤتمر صحافي أمس بمقر النادي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تفاصيل المهرجان الخيري الذي يقيمه النادي يوم الجمعة دعماً لمرضى التوحد، ضمن مبادراته الخيرية في عام زايد 2018، يعود ريعه لمركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي بمشاركة منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومركز نافذة الأمل للتوحد في أبوظبي، ومركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، بحضور 500 طفل من المصابين بطيف التوحد من مختلف مراكز وأندية الدولة، ويقام المهرجان برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وشارك في المؤتمر الصحافي أمس عبدالله إسماعيل الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومروان السبع مساعد مدير عام شركة سيارات مازيراتي، والدكتورة مها صالح من مركز الأمل، والدكتور موفق مصطفى المدير التنفيذي لمركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة وأسامة شروف ممثل فنادق ومنتجعات جنة.

وأوضح سعيد بن حوفان أن المبادرة الخيرية الإنسانية المجتمعية تأتي تفاعلاً من النادي مع مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية والرياضية، وتأكيداً لرسالته التي أشهر من أجلها في أداء واجبه نحو المجتمع، ومواصلة لدعم شريحة مهمة تستحق الاهتمام والرعاية من أطفال مرضى التوحد. فيما ثمّن عبدالله إسماعيل الكمالي، المبادرة الإنسانية مؤكداً تفاعل مؤسسات الدولة المختلفة لخدمة هذه الشريحة العزيزة.