بطولة الطيران الشراعي تبدأ غداً في الشارقة

تحتضن الشارقة ابتداء من غدٍ الخميس، بطولة الطيران الشراعي التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بمسرح البطولة بجبل الفاية مساء أول من أمس، بحضور نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف المازمي النائب الثاني لرئيس الاتحاد وسالم أكرم الحوسني الأمين العام للاتحاد وعبيد المنصوري مدير البطولة، وعلي الحمادي رئيس لجنة الباراموتورز رئيس لجنة الافتتاح، وعبد الله مراد رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، وخالد الناخي ممثل مجلس الشارقة الرياضي.

وكان نصر النيادي قد استهل المؤتمر بكلمته التي نوه فيها إلى أن هذه البطولة، تأتي في باكورة نشاط الاتحاد في عام زايد القائد الملهم والمعلم، وتقام بمنطقة مليحة «جبل الفاية» أيام الخميس والجمعة والسبت.

مشيرا إلى أن البطولة تقام لأول مرة في الشارقة، وفي مكان يعد الأفضل في العالم لرياضة الطيران الشراعي، والتي ستشهد مشاركة نحو 70 طيارا من عدة دول عربية وأوروبية، وسنسعى في المستقبل لتحويلها إلى بطولة دولية، منوها إلى أن ما قدمته حكومة الشارقة سوف يضاعف من النجاحات.

شكر

ورفع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته الكريمة ودعمه للرياضة والرياضيين، ووجه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته لبطولة الشارقة للطيران الشراعي.

كما وجه نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، الشكر إلى ديوان سمو حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي وبلدية الشارقة وشرطة الشارقة وبلدية مليحة وخص بالشكر سلطان بن هويدن.

وثمن عبيد المنصوري مدير البطولة رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للبطولة.

وقال المنصوري إن شركة «اكستريم ايرو سبورتس» تلقت حتى الآن رغبة 100 مشارك في التسجيل والمشاركة، وتم تسجيل 70 طيارا منهم، ووفقا لتعليمات ولائحة الاتحاد الدولي للعبة، فإنه يحق للمتسابق القيام بخمس محاولات في دقة الهدف وأقل تحتسب منها ثلاث محاولات، وإذا زاد على ثلاث له الحق بحذف أسوأ المحاولات ويحسب مجموع ٣ محاولات فقط، وتحسب اقرب لمسة للنقطة الصفر وتكون الأفضل.

ووفقا للائحة الفنية فإن المتسابق لو حقق في الجولة الأولى على سبيل المثال مسافة 2 سم، والجولة الثانية صفر سم، وفي الجولة الثالثة 1 سم وفي الجولة الرابعة 5 سم، يصبح المجموع 8 سم، وفي هذه الحالة يحق للمتسابق إذا زادت البطولة على ثلاث جولات أن يحذف أسوأ نتيجة وهنا يحذف الرقم الأعلى 5 سم، ليصبح المجموع الكلي له في البطولة 3 سم.

جوائز

واكد سالم أكرم الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن جميع الترتيبات قد اكتملت، وأن مسرح البطولة جاهز تماما، وأنه متفائل بما ستحققه النسخة الأولى من نجاحات بسبب تضافر الجهود والمستوى الفني للطيارين من خلال متابعة التدريبات اليومية.