أحمد بن سعيد يكشف عن زورق «فيكتوري تيم» الجديد

دشّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني أمس، جناح مؤسسة الفيكتوري تيم ضمن معرض دبي العالمي للقوارب 2018، وازاح سموه الستار عن زورق مؤسسة الفيكتوري تيم الجديد الذي سوف يشارك به الفريق في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1.

وأشاد سموه بالجهود المتميزة في المؤسسة الوطنية والتي تشارك بقوة في الدورة الحالية للمعرض، عبر اطلاق زورقها السريع في البطولة العالمية لزوارق الفورمولا1 وأيضا زورق (اكس كات-في تي 32) والذي يلبي رغبات عشاق المتعة والاثارة

ورافق سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم خلال زيارة جناح المؤسسة، سعيد محمد حارب مستشار أول المعرض، وكان في استقباله حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وغانم خميس المري عضو مجلس الإدارة

توجيهات

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، إن إطلاق الزورق الجديد يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدعم غير المحدود للمؤسسة من قبل حكومة دبي، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والذي يحفز الجميع للابتكار والاستمرار في طريق النجاحات، مبيناً أن كلمات سموه والتي وصف فيها أبطال ونجوم المؤسسة بأسياد البحار، كانت بمثابة الدافع للبحث عن المزيد من النجاحات والمحافظة على المركز الأول.

وأضاف إن مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم ومنذ تكليفه العام الماضي، عكف على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة الإنجازات، والاستفادة من الموارد المتاحة في زيادة مصادر الدخل، من خلال الاستفادة من الكادر الفني العالمي في المؤسسة في تحقيق الابتكار، وتطوير أداء الزوارق التي تخص فرق المؤسسة، وأيضا تقديم منتج عالمي يتم تسويقه في البطولة.

وأوضح قائلا: نقدم اليوم الزورق الجديد وكلنا أمل أن ينال رضا الجميع، من خلال ظهوره المرتقب في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- والتي ستبدأ بإذن الله شهر مايو المقبل من البرتغال وتستمر على مدار 7 محطات حتى الجولتين الحاسمتين هنا في مياه الإمارات، كما نتمنى أن تحمل البطولة العالمية نهاية سعيدة للفريق في الحصول على التتويج في الحدث العالمي الكبير للمرة الأولى في مشاركته الرابعة منذ عام 2015.

المركز الأول

وأكد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن مؤسسة الفيكتوري تيم تعلن جاهزيتها التامة لخوض منافسات الموسم الجديد، وترفع شعار المنافسة على المركز الأول، والسعي من اجل معانقة اللقب العالمي للمرة الأولى عبر الزورق الجديد، والذي تتوفر فيه كافة المواصفات ويضاهى به أفضل الزوارق في البطولة العالمية.

مبيناً أن التجربة التي خاضها الفريق خاصة في الموسم الماضي أكسبت الكادر الفني الخبرات اللازمة لتقديم منتج متميز، والوصول به إلى درجة النجاح المطلوبة في مقارعة المنافسين، وأيضا تحقيق هدف الإبداع في مجال جديد هو التصنيع وتسويق للصناعة الإماراتية التي تتطور من عام إلى آخر، بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة.

مميزات

ويمتاز التصميم الفريد لزورق -فورمولا 1 احدث طراز من مؤسسة الفيكتوري تيم بالعديد من المميزات، حيث جاء تصنيع الزورق مطابقا لمعايير الاتحاد الدولي للزوارق السريعة -يو أي ام-، والجهة المروجة للبطولة العالمية -اتش 2 أو-، فيما يتعلق بمواصفات الأمن والسلامة في السباقات البحرية، الأمر الذي يضمن للمتسابق أفضل الظروف لتقديم مشاركات ناجحة، والمنافسة على المراكز الأولى في كورس السباق والذي لا يتعدى طوله 2100 متر.

وعكفت المؤسسة على إنجاز تصنيع الزورق الجديد في فترة زمنية وجيزة وقصيرة بإشراف الفريق الفني وخبراء المؤسسة، ومن بينهم بطل العالم في هذه الرياضة الأميركي سكوت جيلمان، الذي يشغل حاليا منصب المدير الفني، وأخضع الزورق إلى تجارب أداء طويلة بمشاركة بطلنا أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3.