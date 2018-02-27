سعود المعلا يشارك في مبادرة «نمشي معاً»

شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، في مبادرة «نمشي معاً»، للأولمبياد الخاص التي انطلقت صباح أمس، من أمام النادي البحري إلى الديوان الأميري. ورافق سموه..الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ورئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، وعدد من الشخصيات والقيادات من حكومة أم القيوين والعديد من مختلف شرائح المجتمع، استعدادًا للحركة الرياضية الإنسانية التي تشهدها الدولة، في استضافة دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، والتي تنطلق من 14 إلى 22 مارس المقبل والدورة العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019.

مشاركة

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين، أن مشاركة إمارة أم القيوين لتسليط مزيد من الضوء على الأدوار والإنجازات والنجاحات، التي حققها أصحاب الهمم في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتقنية وغيرها من المجالات، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الميدانية والثقافية التي تنظمها اللجنة العليا للأولمبياد الخاص في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما تؤكد مشاركة أم القيوين على نهج الإمارة في تقديم الدعم والعطاء لتعزز مسيرة الدولة في استضافة أبرز الأحداث العالمية ولتشارك في تنظيم أكبر حدث رياضي وإنساني وهو دورة الألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص.

جهود

من جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن وصول مبادرة «نمشي معاً» إلى أم القيوين يضفي على الحدث أهمية أكبر نظراً للجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة بقيادة صاحب السمو حاكم أم القيوين، لتكريس أصحاب الهمم كأولوية في الخطط المستقبلية موجهة خالص التقدير والثناء لصاحب السمو حاكم أم القيوين الذي شارك ضمن هذه الفعالية الإنسانية التي تخدم أصحاب الهمم في الدولة وتقدم لهم حافزًا أساسيًا في مسيرتهم الرياضية.

وتعد مبادرة نمشي معاً إحدى مبادرات اللجنة العليا للأولمبياد الخاص والتي تنطلق دورتها الإقليمية في أبوظبي من 14-22 مارس القادم والدورة العالمية في مارس 2019، بهدف تعزيز دمج أصحاب الإعاقات الذهنية باعتبارهم جزءاً من النسيج الاجتماعي في دولة الإمارات.

استضافة

تستضيف دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، أكثر من 1000 رياضي من 31 دولة. وسيشارك الرياضيون في 16 رياضة، تستضيفها ثمانية مواقع في العاصمة أبوظبي بما في ذلك أدنيك، ومدينة زايد الرياضية، وحلبة مرسى ياس، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي الضباط، ومبادلة أرينا، ونادي الجزيرة الرياضي، ونادي الفرسان.

تعتبر دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 22 مارس، أكبر حدث رياضي وإنساني في العالم.