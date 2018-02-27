النصر يكرّم لاعبات الكاراتيه وصيفات الدوري العالمي

كرم مجلس إدارة شركة الألعاب بنادي النصر برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب فريق السيدات للكاراتيه بالنادي وصيف البطولة العالمية للكاراتيه، التي نظمها اتحاد الإمارات للكاراتيه مؤخراً بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وضم فريق النادي وصيف البطولة العالمية اللاعبات حميدة دشتي «مواطنة»، ايفانا استيفانوفيتش «صربية»، فيفيان امباني «الكاميرون»، وقادهن خالد الهادي مديراً فنياً خلال البطولة، وأحمد الشحنان مدرب عام، ومحمد فيريدوني المشرف العام على اللعبة في النادي،.

يذكر أن فريق النصر للكوميتيه «القتال الفردي» يضم اللاعبة المواطنة المميزة حوراء العجمي صاحبة ذهبية الفردي في دورة الألعاب العربية الأخيرة التي جرت في الشارقة، وشارك في مراسم التكريم منصور الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب مشرف الألعاب القتالية بالنادي، وعبدالباسط علي عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد العور المدير التنفيذي لإدارة الألعاب في النادي.

وأشاد عبد الرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب في نادي النصر، بما حققته آنسات الكاراتيه في النادي، من نتائج باهرة ولافتة، معتبراً الفوز بوصافة الدوري العالمي للكاراتيه، إنجازاً كبيراً ومهماً، يضاف إلى مجمل إنجازات نادي النصر، ووعد أبو الشوارب بمزيد من الدعم للعبة، ولفريق الآنسات البطل، لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرص على توجيه الشكر إلى إدارة الألعاب القتالية في النادي برئاسة منصور الفلاسي، وإلى القائمين على لعبة الكاراتيه في النادي، الذي ينتظر منها الكثير من الجهد والعمل للمحافظة على مكتسبات النادي في مجال اللعبة.

ومن جانبه، أعرب محمد فيريدوني مشرف اللعبة بالنادي، عن سعادته الكبيرة بالتقدير والاهتمام الكبيرين للعبة ولفرق النادي عامة، من قبل مجلس إدارة شركة الألعاب في النصر، مشيراً إلى أن التكريم يمثل حافزاً معنوياً كبيراً، وسيزيد من عزيمة وتميز فريق آنسات الكاراتيه في النادي، لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز خلال مشوار منافسات الفريق في قادم البطولات المحلية والدولية الداخلية والخارجية.