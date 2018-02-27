تتويج أبطال رابع جولات «عام زايد» لـ «الأوتوكروس»

اختتمت فعاليات الجولة الرابعة والنهائية من بطولة «عام زايد» لسباق الأوتوكروس، في حلبة «الاوتوكروس» في نادي الإمارات موتوربلكس بأم القيوين، وتم تقسيم السباق إلى خمس فئات وأسفرت النتائج عن فوز عبدالله مصبح الشامسي، بسباق فئة 2000 سي سي، حصل على المركز الثاني المتسابق علي طالب أحمد، وفاز بفئة 1600 سي سي المتسابق حسن عبدالله البلوشي، وجاء ثانياً عبدالله سيف بو عصيبة، ونال جائزة فئة اليوتي في تيربو المتسابق الان نوفل.

بينما حصل على فئة اليو تي في المتسابق الان نوفل، فيما جاء بالمركز الثاني المتسابق عبدالله سيف بو عصيبة، وفي نهاية السباق تم تتويج أصحاب المراكز الأولى وتكريم كل من المتسابق عمر تمجيد بكأس المتـسابق المبتدئ لفئة اليو تي في والمتــسابق عماد النبهـان بكأس العمالقــة.