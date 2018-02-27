الدور التمهيدي لكأس جوليوس بار للبولو يختتم اليوم

تختتم اليوم، منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة كأس جوليوس بار الذهبية للبولو بنسختها التاسعة، والتي تتنافس للفوز بكأسها ثمانية فرق بتصنيف 18 جول «هانديكاب»، يقودها النخبة من أبناء الدولة، إلى جانب العديد من اللاعبين الخليجين والعرب والمحترفين الأجانب.

وتقام مبارياتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي، ضمن سلسلة بطولات دبي الذهبية للبولو 2018، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وتشمل الجولة مباراتين ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي مهرة مع بن دري، ويلعب الحبتور مع ديرزرت بالم، وكان فريق مهرة قد ضمن التأهل للدور الثاني بفوزه على ديزرت بالم والحبتور.

بينما فريق بن دري لديه فوز وحيد، وسيسعى مهرة، بقيادة راشد الحبتور، للفوز الثالث، ليحصل على العلامة الكاملة، فيما فريق بن دري، بقيادة الشاب راشد حميد بن دري، يضع نصب عينيه أنها فرصة لا تعوض، وأن الفوز سيمنحه التأهل، كما أن الفوز سيحبط فريق الحبتور.

ويزيد من شراسة ديزرت بالم، وأما الخسارة، تشعل نار المنافسة، لأن ديزرت، بقيادة طارق البواردي، سيسعى لتحقيق الفوز والتأهل، ويلحق بمهرة، ويريح أعصاب لاعبيه من مشكلة ضربات الجزاء، وفي المقابل، فإن فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، سوف يتجدد أمله، ويسعى للفوز كي يدخل في ضربات الجزاء التي يجيدها.