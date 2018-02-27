اللجنة الأولمبية تواصل تحضيراتها لليوم الرياضي الوطني

تواصل اللجنة الأولمبية الوطنية، سلسلة الزيارات الميدانية والتعريفية، للنسخة الثالثة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، التي تنطلق يوم 7 مارس المقبل، بمشاركة مختلف الفئات والهيئات والجهات والمؤسسات وقطاع الأعمال والقطاع الخاص تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وتحمل النسخة الثالثة من الحدث، طابعاً فريداً لكونها تروج لدورتي الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي من 14 - 22 مارس المقبل وتشمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 1200 رياضي ينتمون إلى 33 دولة للمشاركة فيها، بالإضافة إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها العاصمة أيضاً.

تواصل

وكثفت فرق العمل باللجنة الأولمبية تواصلها مع مختلف الهيئات والمؤسسات والأندية الرياضية والاجتماعية، حيث تم التنسيق مع أكاديمية (أي اس ام سبورتس)، والتي ستوفر أنشطة عديدة في رياضات كرة القدم، والتنس والسباحة لمختلف الفئات العمرية من سن 3 - 14 عاماً، كما ستنظم بعض الفقرات الاستعراضية على هامش اليوم الرياضي الوطني.

وأكد جو تيري المدير العام للأكاديمية، أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني، تعد فرصة كبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية مع كافة المشاركين في اليوم نفسه في آن واحد، من أجل تعميم الأسس السامية والنبيلة بين الأطفال المشاركين، مما ينعكس على شخصيتهم وسلوكهم بصورة إيجابية انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الرياضة في التوعية والتثقيف المجتمعي، وعدم اقتصارها على ممارسة الأنشطة فحسب بل هي بوابة كبيرة للمعرفة والصداقة وتبادل الأفكار والخبرات.

١وقال تيري: «الأمر المميز في مبادرة اليوم الرياضي الوطني أنه يجمع بين العديد من الثقافات والجنسيات التي تعيش على أرض الإمارات، والجميع يتنافس للمشاركة في هذا الحدث الرياضي وتقديم أفضل ما لديه للظهور بالصورة المنشودة في نهاية اليوم الذي شهد نجاحاً متميزاً في النسختين الماضيتين من خلال تنظيم الأنشطة والرياضات الترفيهية والتراثية والبدنية التي تركت انطباعاً فريداً لدى كل المشاركين من أفراد ومؤسسات وهيئات».

مشاركة

ومن جانبه، أكد محمد زعيم، رئيس لجنة التسويق بالجمعية الباكستانية بدبي، أن تخصيص 24 ساعة كاملة لكل الأنشطة الرياضية سواء البرية أو البحرية أو الجوية في اليوم الرياضي الوطني، يعد ترجمة لشعاره السامي وهو الإمارات تجمعنا والجميع يبذل قصارى جهده من أجل الترويج للحدث بأفضل صورة ممكنة ووصوله لأكبر عدد ممكن من الشرائح العمرية، لكونه يستهدف الكبار والصغار وأصحاب الهمم.

بالإضافة إلى منتسبي المؤسسات والقطاعات والهيئات بمختلف أنواعها، وقال «مبادرة اليوم الرياضي الوطني والتي تنطلق للمرة الثالثة يوم 7 مارس المقبل، عززت مفهوم المشاركة المجتمعية لدى كل الفئات وفتحت المجال لتقديم نماذج فريدة في التعبير عن حب الإمارات».