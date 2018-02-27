مصر تشارك بـ 115 لاعباً ولاعبة في «الأولمبياد الخاص» بأبوظبي

تشارك مصر في الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص بأبوظبي، المقرر لها من 14 - 22 مارس المقبل، في 16 رياضة جميعها من الألعاب المدرجة في الحدث الضخم، ويبلغ تعداد بعثة الأولمبياد الخاص المصري 159 مشاركاً، منهم 115 لاعباً ولاعبة، (78 لاعبًا و37 لاعبة)، إلى جانب 40 مدربًا.

ويشارك اللاعبون في 16 رياضة مختلفة، هي كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والتنس الأرضي وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وكرة السلة والبوتشي والبولينج وركوب الدراجات الهوائية والفروسية والجمباز الفني ورفع الأثقال والتزلج على العجلات.

وقال هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري: «يسعدني ويشرفني أن أهنئ وأتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة الإمارات الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة شرف تنظيم فعاليات الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبوظبي 2018 والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وتلك الاستضافة، إنجاز عظيم يدونه تاريخ الأولمبياد الخاص في صفحاته وهو مصدر فخر واعتزاز لكل عربي في المنطقة، واستضافة الحدث في الإمارات يؤكد مدى قدرة أبناء دولة الإمارات وكفاءتهم في تنظيم الفعاليات والأحداث والمناسبات العالمية، بأفضل صورة تليق بسمعة دولة الإمارات من الناحية التنظيمية على المستويين المحلي والعالمي على حد سواء».

وأضاف: «هذا ما عهدناه من دولة الإمارات دولة الخير والعطاء، نحن على ثقة مطلقة أن أبناء الإمارات متميزون في المجالات كافة، ودليل ذلك ما حققه العديد من الجهات الحكومية الرائدة بتميّزها وتسجيلها مستويات عالمية في التميز».