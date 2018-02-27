فتيات هونغ كونغ يسيطرن على «آسيوية المبارزة»

توجت اللاعبة ما هو تشي من هونغ كونغ بلقب منافسات سلاح السيف الحسام للبنات ضمن فعاليات اليوم الثاني لبطولة المبارزة الآسيوية للشباب والناشئين التي يستضيفها مجمع حمدان بن محمد في دبي، وحلت في المركز الثاني اللاعبة الكورية لي جيون.

فيما تقاسم المركز الثالث كل من جونا هيونج وباك جييونج من كوريا، وسيطرت هونغ كونغ على ألقاب الفتيات بعد أن حققت كالين هيسي المركز الأول وتوجت بالميدالية الذهبية في بطولة سلاح سيف المبارزة للبنات «الآيبيه»، بينما جاءت في المركز الثاني اللاعبة اليابانية انا ناجاي، وتقاسم المركز الثالث كل من اللاعبة الكورية كيم سو واللاعبة تاماكي تيراما بالمركز الثالث مكرر.

نتائج

وتواصلت الإثارة والتحدي في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتستمر حتى 4 مارس المقبل.

وشملت فعاليات اليوم الثاني منافسات سلاح سيف الحسام للبنات وسلاح الشيش والفلوريه للذكور وسلاح سيف المبارزة الايبيه للبنات، وعلى مستوى منافسات سلاح الشيش «الفلوريه» للذكور الذي شارك فيه 60 لاعباً، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية اللاعب الكوري يون جوانهين، وحل في المركز الثاني الكوري كوان جونسينج.

بينما فاز نارين كويا من اليابان بالمركز الثالث واللاعب بين جامين شيسه من الصين تايبيه بالمركز الثالث مكرر، وقام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، بتكريم الفائزين يرافقه كل من الدكتور سلسو دواريت رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة والدكتور خالد عطيات الأمين العام للاتحاد الآسيوي للمبارزة، والدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة ومديرة البطولة.

من ناحيته، أكد عثمان جان قاسموف رئيس الاتحاد القيرغيستاني للمبارزة، على عمق الروابط بين الإمارات وقيرغيستان لاسيما في المجال الرياضي حيث اعرب عن سعادته بالمشاركة في المرة الثانية لمنتخب بلاده في هذه البطولة بعد أن كانت النسخة الأولى في أبوظبي ليتجدد اللقاء في النسخة الثانية بدبي.

وكشف قاسموف عن مشاركتهم بسبعة لاعبين في سيف المبارزة للشباب والبنات معرباً عن سعادته بتحقيق لاعبهم حسن بادونو للمركز الأول في بطولة آسيا للمبارزة لسلاح المبارزة الايبيه في أول ايام البطولة، وأشاد بالبطولة وقال إنها رائعة وناجحة تنظيمياً وفنياً وتحكيمياً.

وأشار قاسموف إلى أن تركيزهم القادم ينصب على إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة وتنظيم بطولة آسيا للمبارزة تحت 23 سنة في 2020.

نجاح حكامنا

ونجح 7 حكام إماراتيين في اجتياز اختبارات الاتحاد الآسيوي للشارة الدولية للتحكيم وهم: العنود مبروك، مريم صلاح«سلاح الايبيه»، أشواق المصعبي «سلاح الفلوريه»، وسلطان المازمي، خليفة الزرعوني«سلاح الايبيه»، خالد المرزوقي، علي الحمادي«سلاح الفلورييه»، وأشادت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد بحكامنا الجدد قائلة:«ارتفع عدد الحكام الحاصلين على الشارة الدولية إلى 19 حكماً دولياً وهي نسبة جيدة تؤكد اهتمامنا بمنظومة اللعبة».

تطوير اللعبة

وأضافت المطروشي:«سياستنا تعتمد على الدفع بعدد من الحكام خلال الفترات المقبلة لكي نتواجد بقوة على ساحة التحكيم، وهدفنا واضح بإحداث تطوير في اللعبة من كافة المجالات سواء فنية بخصوص اللاعبين واللاعبات، أو من جوانب أخرى مثل التحكيم.

إضافة إلى أن استضافتنا لحدث كبير مثل بطولة آسيا للشباب والناشئين بمشاركة ما يقرب من ألف مشارك ما بين لاعبين وإداريين وحكام هو خبرة إدارية كبيرة للاتحاد وحتى الآن لم تظهر أي شكوى للمشاركين، وهو ما يدفعنا إلى التفاؤل بأنها ستكون بطولة استثنائية في الكثير من الأمور الفنية والإدارية ».