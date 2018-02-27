لا مفاجآت في انطلاقة «تنس دبي»

غابت المفاجآت عن منافسات الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي انطلقت أمس، حيث استهل الألماني فليب كولشرايبر المصنف 33 عالمياً مشاركته بقوة وذلك بتغلبه على الفرنسي غليب ساخروف المصنف 159 عالمياً بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-2»، في المباراة التي جمعتهما على استاد «سوق دبي الحرة للتنس» بالقرهود.

وتقام البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.6 مليون دولار.

وجاءت المجموعة الأولى لصالح اللاعب الألماني الذي فرض سيطرة واضحة وتقدم بفارق نقطتين إلى أن أنهاها على نتيجة 6-4 في 39 دقيقة.

واستمر كولشرايبر في التحكم بالمباراة في المجموعة الثانية التي اكد خلالها أفضليته على المستويات كافة مستغلا قلة خبرة ساخروف وكثرة أخطائه في الارسال لينهيها في 36 دقيقة.

ويسعى كولشرايبر الذي يشارك للمرة الرابعة في البطولة لتحقيق نتيجة أفضل من نصف نهائي نسخة 2014 عندما خسر على يد التشيكي توماس بيرديتش.

وضمن منافسات الدور نفسه، تمكن الاسباني روبيرتو باوتيستا المصنف 23 عالمياً من تحقيق فوز سهل على الألماني فلوريان ماير المصنف 70 بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4 في ساعة و16 دقيقة. وقدم باوتيستا أداءً قوياً على مدار المجموعتين وأفشل كل محاولات اللاعب الألماني في العودة خاصة في المجموعة الثانية التي شهدت مستوى فنياً أفضل من الجانبين.

ووضع الهولندي روبن هاس المصنف 43 عالمياً نهاية لطموحات الفرنسي الصاعد كونتين هاليس المصنف 115 القادم من الدوري التمهيدي عندما تفوق عليه بصعوبة كبيرة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و6-2 و6-4 في ساعة و17 دقيقة.

من جهة أخرى تأهل اليوناني ستفانوس تيستسيباس المصنف 82 عالمياً على حساب الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين المصنف 88 بعدما فاز عليه بمجموعتين لمجموعة واحدة «6-2 و7-6 و6-3»، في مباراة استغرقت ساعتين و11 دقيقة.

أداء

وعبر كولشرايبر عن سعادته بالأداء الذي قدمه في مباراته الأولى بالبطولة، وقال:«أعتقد أني نجحت في تحقيق ما كنت أبحث عنه، دائماً نحتاج إلى بذل أقل ما يمكن من جهود في المباراة الأولى وأنا سعيد بالطريقة التي لعبت بها وبعودتي مجدداً إلى دبي، هذه المدينة الرائعة التي أكنّ لها الكثير من الحب.

لم يخف اللاعب الألماني استغرابه من الحديث كثيراً عن غياب السويسري روجيه فيدرر وبقية الأسماء الكبيرة عن البطولة مع أن النسخة الحالية تشهد مشاركة العديد من اللاعبين المميزين والمباريات القوية، وقال في هذا السياق:«الجميع يتحدثون عن غياب فيدرر والأسماء الكبيرة الأخرى، ولكن القرعة أفرزت مواجهات قوية».

وأوضح كولشرايبر أن مستواه في تطور رغم البداية غير الموفقة في العام الجديد بعد خسارته في الدور الثاني على يد فيدرر ببطولة روتردام، وقال:«أحتاج إلى لعب أكثر ما يمكن من المباريات، وهذا ما سأحرص على تحقيقه، أشعر أني بحالة جيدة في دبي وأني قادر على تقديم الأفضل».

من جهته صرح باوتيستا أنه حقق فوزاً مستحقاً سيمنحه ثقة إضافية في الدور الثاني، مشيراً إلى أن النسخة الحالية للبطولة ستشهد تنافساً قوياً على اللقب في ظل تقارب مستوى اللاعبين، وقال:«رغم الفوز بمجموعتين إلا أنني واجهت لاعباً قوياً، كان شرساً في كسر الإرسال مرات عديدة خاصة في المجموعة الثانية».

1000 طفل يعيشون أجواء «دبي للتنس»

شارك ما يزيد على 1000 من طلبة المدارس في الدولة أمس، في فعالية جي بي مورغان للأطفال التي أقيمت على استاد سوق دبي للتنس، مع انطلاق أول أيام دولية دبي لتنس الرجال.

وشملت الفعالية الصباحية جلسة تنس تدريبية للأطفال أشرف عليها مدربون من أكاديمية كلارك فرانسيس للتنس، وفقرات ترفيهية والتقاط الصور، ولقاء بعض نجوم الكرة الصفراء. وانضم فريق الزوجي المكون من جان جوليان روجيه وهوريا تيكو، مصنف البطولة الثاني، إلى الأطفال، حيث قدما لهم بعض النصائح والإرشادات لتطوير مهاراتهم في التنس، وغمرت الصغار الفرحة والحماسة بلقاء النجمين، وفي وقت لاحق لاعب الفردي الألماني جان لينارد ستروف.

وتوجه الأطفال، الذين جاءوا من 23 مدرسة، بعد ذلك إلى ملعب التنس الرئيسي لمزيد من المتعة والترفيه وخوض تجربة اللعب في ميادين التنس الكبيرة، قبل أن يلتقوا باللاعب الروسي يفجيني دونسكوي على ذات الملعب الذي شهد الفوز الكبير الذي حققه الأخير على أسطورة التنس روجيه فيدرر في الدور الثاني لبطولة العام الماضي.

وحظيت مجموعات من الأطفال بفرصة للقاء دونسكوي والتقاط الصور معه والحصول على توقيعاته، وجرى اختيار الأطفال من المدارس المشاركة في برنامج المدارس الشريكة التي أطلقته بطولة سوق دبي الحرة للتنس هذا العام.

وقال دونسكوي: «يسعدني أن أكون هنا في هذه البطولة الرائعة، وأنا أستمتع بوقتي هنا، وسبق لي أن جئت إلى دبي ثلاث مرات، وأنا سعيد بعودتي، وسأبذل قصارى جهدي في هذه البطولة».

لقاء ديمتروف والجزيري يخطف الأنظار

يخطف لقاء البلغاري غريغور ديمتروف المصنف 4 عالمياً والأول في البطولة والتونسي مالك الجزيري المصنف 116 والأول عربياً الأنظار في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال اليوم لحساب منافسات الدور الأول.

وتنطلق المباراة في حدود الساعة السابعة مساء على الملعب الرئيسي ويسعى من خلالها المصنف الرابع عالمياً إلى تأكيد مستواه الجيد والمراهنة على اللقب بينما يتطلع اللاعب التونسي إلى تقديم مستوى مشرف. ويعول مالك الجزيري على دعم الجمهور العربي لتخطي عقبة ديمتروف الذي يشهد أحلى فترات حياته الرياضية منذ 6 أشهر عندما صعد إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي رغم تأخره إلى الرابع حالياً.

وأكد التونسي مالك الجزيري أنه جاهز لتحقيق المفاجأة وأن الفوز على ديمتروف لن يكون مهمة مستحيلة، مشيراً إلى أن فارق التصنيف لا يعني أن منافسه في طريق مفتوح لأن لعبة التنس لا تعترف إلا بحقيقة الملعب وبمدى جاهزية كل لاعب للمباراة.وضمن منافسات الدور الأول أيضاً، يلتقي البرتغالي جواو سوزا مع الفرنسي بيار هوغو هربرت ويواجه الكرواتي بورنا كوريتش الفرنسي ريتشارد غاسكيه والصربي فيليب كراجينوفيتش مع الإيطالي توماس فابيانو.

فرحة

سفيتولينا تحتفل بلقبها في نيويورك

غادرت اللاعبة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا بطلة «سوق دبي الحرة» إلى نيويورك للاحتفال بلقبها والمشاركة في بطولة «كسر التعادل» البالغة جوائزها 250 ألف دولار وتشارك فيها 8 لاعبات هن سيرينا وفينوس ويليامز والفرنسية ماريون بارتولي والرومانية سورانا سيرستي والسلوفاكية دانيلا هانتشوفا والأمريكية كوكو فاندويغي إلى جانب سفيتولينا.

تأجيل

لوكس بويي يصل متأخراً

وصل اللاعب الفرنسي لوكس بويي المصنف 16 عالمياً، والثاني في البطولة، قبل ساعات قليلة من بداية مشواره في البطولة، ما دفع اللجنة المنظمة إلى تأجيل لقائه الإعلامي المفتوح إلى وقت لاحق. ويستهل الفرنسي مشاركته اليوم بمواجهة اللاتفي إيرنست غولبيس، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة قبل لقاء البلغاري غريغور ديمتروف والتونسي مالك الجزيري.