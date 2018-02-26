عبد الله القاسمي يشارك في فعالية «نمشي معاً»

شارك سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في فعالية «نمشي معاً»، للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والإقليمية التي أقيمت أمس في واجهة المجاز المائية، وتأتي الفعالية بتوجيهات المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، حيث تم تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة في الإمارة التي ستقوم باستضافة تجريبية لبعض الوفود للوقوف على مدى الاستعدادات اللازمة لاستضافة الوفود الرئيسية، وتم تكليف إمارة الشارقة باستضافة الوفد السيريلانكي البالغ عدده 44 مشاركاً في مارس 2018 المقبل، وجرت مراسم الافتتاح بعزف السلام الوطني لتبدأ بعدها الفعالية الرئيسية، حيث طاف سموه بمشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية والرسمية، أرجاء واجهة المجاز المائية.

وتابع سموه عدداً من المسابقات الرياضية للطلبة من أصحاب الهمم، والتي نظمت على هامش الفعالية، وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في الفعالية وبالحضور المميز لهيئات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة وطلبة الجامعات والمدارس، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به فئة ذوي الإعاقة في الإمارة.

إشادة

وأشاد سموه بالدعم اللامحدود الذي توليه إمارة الشارقة لأصحاب الهمم في مختلف المجالات التعليمية والرياضية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرئيس الفخري لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بالعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع عبر العديد من المؤسسات المتخصصة والفعاليات المتنوعة.

عبد الله القاسمي وحصة بوحميد مع عدد من أصحاب الهمم | البيان

أهمية

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن وصول مبادرة «نمشي معاً» إلى الشارقة يضفي على الحدث أهمية أكبر نظراً للجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكريس أصحاب الهمم كأولوية في الخطط المستقبلية.

وأضافت: إن مشاركة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة تمنح مبادرة «نمشي معاً» رصيداً كبيراً من الدعم لما تتمتع به إمارة الشارقة من سمعة محلية وعالمية ليس فقط على صعيد تمكين أصحاب الهمم وإنشاء مراكز لتأهيلهم وتدريبهم على مختلف المهارات، بجانب غرس ثقافة التنمية لدى الأجيال الجديدة من خلال تشجيعهم على التطوع والعمل الإيثاري بما يصون كرامة كل إنسان في المجتمع.

مشاركة

شارك في الفعالية، إلى جانب سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، كل من: الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة التنمية البشرية، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومنى عبد الكريم مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كما شارك في الفعالية جمع من المسؤولين والموظفين في حكومة الشارقة وطلبة الجامعات والمدارس، إلى جانب عدد كبير من طلبة مراكز ذوي الإعاقة.

تشجيع

تعد فعالية «نمشي معاً»، التي تنظمها إمارة الشارقة، مبادرة مجتمعية إنسانية تهدف لتشجيع ودعم وإنجاح دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 23 مارس المقبل بالعاصمة أبوظبي، والدورة العالمية للأولمبياد الخاص من 8 إلى 22 مارس 2019.