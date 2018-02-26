ديمتروف: دبي بوابتي للعودة إلى ثلاثي القمة

أكد البلغاري غريغور ديمتروف المصنف 4 عالمياً والأول في النسخة 26 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال أن دبي بوابته للعودة ضمن المصنفين الثلاثة الأوائل على العالم في حال نجح في الفوز باللقب، مشيراً إلى أنه جاء مبكراً إلى دبي بهدف الاستعداد الجيد لخوض البطولة، وقال :«أنا متعطش للفوز بلقبها في ظل السعي للاستفادة القصوى من نقاطها بهدف العودة مجدداً إلى المراكز الثلاثة الأولى على سلم الترتيب»

وتنطلق منافسات الدور الأول اليوم، فيما يستهل ديمتروف مشواره بمواجهة التونسي مالك الجزيري المصنف 116 عالمياً والأول عربياً مساء غد لحساب الدور الأول، ورغم سهولة المهمة إلا أنه أبدى حذره من المباراة، وقال: «سبق لي اللعب لمرات عديدة مع مالك الجزيري، وهو لاعب صلب وسبق له التواجد في دبي وقدم مستويات جيدة، وعلي أن أكون جاهزاً لمواجهته، وجل تركيزي حالياً على أسلوب لعبي وتقديم الأداء الأفضل».

وأضاف: الحذر مطلوب عند مواجهة لاعبين يسعون إلى تحسين موقعهم على سلم الترتيب لأنهم يلعبون باندفاع وحماس ودون ضغوط وليس لديهم ما يخسرون.

تأقلم

وأوضح ديمتروف الذي يشارك للمرة الثانية في البطولة أنه جاء مبكراً إلى دبي للتأقلم على الظروف المناخية، خصوصاً أن المباراة الأولى مهمة للوقوف على مدى جاهزيته لتحقيق أهدافه. وقال: جميع اللاعبين استعدوا بشكل جيد للمنافسة على اللقب، وأعتقد أن جميع الاحتمالات مفتوحة، ربما تواجه لاعباً أقل منك تصنيفاً إلا أنه ربما يكون في يومه وفي أفضل حالاته متسلحاً بالحماس لأنه يواجه لاعباً أعلى منه تصنيفاً ويبذل كل ما عنده حتى لو كلفه ذلك الإجهاد البدني، لذا على اللاعبين المصنفين ضمن قائمة العشر الأوائل أن يكونوا أكثر حذراً في مباراتهم الافتتاحية، وضمان توزيع الجهد نحو السير قدماً في البطولة بشكل يضمن المنافسة على اللقب وليس الفوز في مباراة واحدة فقط.

وأضاف: «الأجواء الجيدة ونوعية أرضية الملاعب في دبي تشبه كثيراً بطولة أنديان ويلز الأميركية التي تنطلق مارس المقبل، ومن هنا جاء الحرص على المشاركة في النسخة 26 لكونها تتيح لنا التأقلم على ظروف ونمط وأرضية مماثلة، خصوصاً أن أرضيات الملاعب في دبي والبطولة الأميركية تمتاز بخاصية الارتداد السريع للكرة».

طموحات

وعن طموحاته المستقبلية، أكد ديمتروف أنه حقق العام الماضي مستويات جيدة ويسعى لتقديم مستوى أفضل هذا العام، وأشار إلى الإصابة التي ألمت به في استراليا المفتوحة يناير الماضي التي أدت إلى خروجه من البطولة، قبل أن يستعيد سريعاً عافيته والمشاركة قبل أٍسبوعين في بطولة روتردام التي خسر فيها النهائي أمام البطل المتوج السويسري روجيه فيدرر، وعن تلك المباراة قال ديمتروف: «شكلت بطولة روتردام محطة فاصلة للتأكد من التعافي في الإصابة، لكنني يجب أن أكون أكثر حذراً من عودتها مجدداً خاصة أني أتطلع لمواصلة الموسم بصورة صحية تضمن استعادتي الكاملة لمستواي والتقدم خطوات إضافية على سلم الترتيب».

مفاجأة

من جهته أكد التونسي مالك الجزيري أنه جاهز لتحقيق المفاجأة عندما يلتقي البلغاري غريغور ديمتروف في مواجهات الدور الأول لبطولة دبي للتنس. وقال الجزيري: «دبي فأل خير عليّ، لقد لعبت مباريات قوية في السابق وأطمح أن أستمر على ذلك في البطولة الحالية بغض النظر عن مواجهة المصنف الأول، صحيح القرعة لم تنصفني هنا إلا في مناسبات قليلة، لقد واجهت معظم المصنفين الأوائل في دبي، روجيه فيدرر، نوفاك ديوكوفيتش، أندي موراي.

وصرح الجزيري أن أجمل اللقطات التي مازالت عالقة بذهنه هي المواجهة الأولى التي جمعته بفيدرر في 2013 بدبي والتي نجح فيها بانتزاع المجموعة الأولى قبل أن يخسر المباراة 2-1 وقال: لعبت ضد فيدرر عديد المرات ولكن مواجهته في دبي في المرة الأولى أمام 5 آلاف متفرج تبقى من أجمل اللحظات في حياتي، وأتمنى أن أكرر ذلك أمام ديمتروف.

ضغط

وكشف الجزيري أنه مثلما نجح في الفوز في إحدى المباريات السابقة على البلجيكي ديفيد غوفين أحد المصنفين العشرة الأوائل على العالم فإنه يتطلع إلى تحقيق ذلك في دبي وأنه لن يخسر شيئا وسيحاول تحويل الضغط لمنافسه.

تبرير

برر البلغاري ديمتروف غيابه عن بطولة دبي على مدار السنوات الماضية بعدم الحصول على فرصة مناسبة، وقال: لا يوجد سبب معين لغيابي عن دبي ولكن لم تكن الفرصة سانحة، إنها بطولة مهمة ويكفي أنها من ضمن بطولات الـ500 نقطة. وأشار ديمتروف إلى سعادته بالمشاركة في البطولة المهمة ، واكد أن المنافسة قوية جدا بوجود اسماء كبيرة في البطولة التي تحظى بمكانة مرموقة .

تصنيف

أوضح التونسي مالك الجزيري أنه يتطلع إلى استعادة تصنيفه ضمن أفضل 100 لاعب في العالم خلال العام الجاري وأن بطولة دبي فرصة مثالية لتحقيق هدفه في حال نجح في الذهاب إلى أبعد ما يمكن، مشيراً إلى أن مواجهة ديمتروف تتطلب التركيز الذهني وجاهزية بدنية عالية لأنه من اللاعبين الجيدين الذين يتميزون بالإرسال القوي.

خسارة

بوبيرين يغادر المنافسات

غادر الأسترالي بوبيرين منافسات «تنس دبي» بعد أن خسر أمس أمام الفرنسي كونتين بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4 بعدما تألق في المباراة الأولى بفوزه على الإسباني غرانلوريس.

وشهدت التصفيات خسارة الهندي بهامبري من الألماني يانيك مادن 6-1 و6-1 وفوز الفرنسي شاكاروف على السلوفيني كافاتيتش 6-3 و6-4 وتأهل اللاتفي غولبيس على حساب ستيفانو 6-3 و6-2.

أمطار

إيقاف التصفيات 3 ساعات

تسبب هطول الأمطار في توقف تصفيات الدور التمهيدي الثاني لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال لمدة 3 ساعات، قبل أن تستأنف من جديد.

العمال يقومون بتنظيف الملاعب من مياه الأمطار | البيان

وقامت اللجنة المنظمة بإعادة برمجة المباريات بعد توقف الأمطار، وتخصيص عشرات العمال لتنظيف المدرجات وتجفيف أرضية الملعب وشفط المياه من الملاعب الفرعية، والملعب الرئيس.

باوتيستا: أحلم باللقب

صرح الإسباني روبرتو باوتيستا أنه جاء إلى دبي منذ وقت مبكر، بهدف التعود على الأجواء والاستعداد جيداً للبطولة، بما أنه لم يلعب أية مباراة آخر أسبوعين، مشيراً إلى أن المنافسة على اللقب ستشتعل بين اللاعبين في ظل غياب معظم المصنفين العشرة الأوائل، مؤكدا انه يحلم باللقب .

روبرتو باوتيستا

ويستهل باوتيستا، مشواره في البطولة بموجهة الألماني فلوريان ماير، ورفض التقليل من مستوى البطولة بسبب غياب المصنفين وقال: تبقى بطولة دبي من أفضل البطولات في العالم ومن نوع خاص بالنسبة لي، لقد تعودت على المشاركة فيها منذ سنوات طويلة وأضعها ضمن مقدمة أهدافي في كل موسم، وأتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج فيها.

أمل

ويرى الإسباني باوتيستا، المصنف الثالث للبطولة، أن حلم الفوز بلقب البطولة هذه المرة قائم ، وقال: أعتقد أن المنافسة في هذه البطولة ستكون مفتوحة بشكل أكبر لعدم مشاركة العديد من المصنفين في المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي.

عروض

وأضاف: أرى أن الجميع يمكنهم تقديم عروض جيدة هنا، المنافسة الآن متكافئة، هناك العديد من اللاعبين يقدمون مستويات جيدة بالفعل.

وكشف باوتيستا أن غيابه عن منتخب بلاده في كأس ديفيس أمام بريطانيا كان بدافع الإصابة، وأنه سيكون في الموعد في المباراة المقبلة أمام المنتخب الألماني في حال وجهت له الدعوة.

كاساتكينا: أشعر بخيبة أمل

أكدت اللاعبة الروسية داريا كاساتكينا أن خسارتها في نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات لن تقلل من حجم الجهود الكبيرة، التي قدمتها على مدار أسبوع كامل، موضحة أنها كانت قريبة من تحقيق أفضل أسبوع في حياتها لو نجحت في تحقيق اللقب،

وقالت: «قضيت 12 ساعة على الملعب الرئيسي ولعبت بشكل جيد، أشعر بخيبة أمل لخسارة اللقب وفي الوقت نفسه أنا سعيدة بالأداء الذي قدمته في البطولة، لقد كنت قريبة من تحقيق أفضل أسبوع في حياتي لو تمكنت من الفوز، بشكل عام المنافسة كانت قوية، وأعتقد أن سفيتولفينا هي أقوى لاعبة يمكن أن تواجهها في نهائي البطولة، لقد قدمت مستوى قوياً في جميع المباريات، وتستحق النتيجة التي حققتها».

داريا كاساتكينا

زمن متقارب وحول ما إذا كانت سفيتولينا استفادت من عدم خوضها منافسات الدور الأول باعتبارها المصنفة الأولى ولعب 8 ساعات فقط على مدار البطولة، قالت كاساتكينا: هذا أمر عادي في لعبة التنس، كان بإمكاني الفوز في المباريات بمعدل أقل من 3 ساعات في المباراة الواحدة، وبالتالي نحصل جميعاً على زمن متقارب، سفيتولينا اللاعبة المصنفة الأولى، ولذلك تأهلت مباشرة إلى الدور الثاني.

وصرحت اللاعبة الروسية أنها خرجت بالعديد من المكاسب الإيجابية من البطولة وأنها قدمت عروضاً جميلة في جميع المباريات دون استثناء، ما مكنها من الوصول إلى النهائي.