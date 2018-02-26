700 مشارك ببطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي

تستعد دولة الإمارات لاستضافة بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو وبدعم من الكوادر الوطنية من موظفي الاتحاد المحلي للعبة والمتطوعين من أبناء الدولة تحت مظلة دولة الإمارات أول مرة على الإطلاق، وذلك خلال الفترة من 2 - 4 مارس المقبل في صالة «مبادلة أرينا»، وبمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة يمثلون المنتخبات الوطنية لأكثر من 40 دولة.

وتعتبر بطولة العالم للشباب والناشئين واحدة من أقوى المنافسات العالمية على مستوى رياضة الجوجيتسو ضمن أجندة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، حيث تشهد المنافسات، نزالات بين فئتين من اللاعبين، هي الناشئون تحت 18 سنة، والشباب تحت 21 سنة، وتشارك دولة الإمارات بـ51 لاعباً ولاعبة يمثلون نخبة لاعبيها المدرجين ضمن قائمة لاعبي المنتخب الوطني للناشئين.

وتشهد البطولة التي تصنف بكونها من أهم المحطات العالمية على مستوى رياضة الجوجيتسو اهتماماً دولياً واسعاً من مختلف الفئات والأوساط المتابعة لرياضة الجوجيتسو ولا سيما المنتخبات الوطنية، كونها تسهم في تسليط الضوء على المهارات والقدرات الاحترافية التي تتمتع بها مختلف الدول المشاركة، سواءً من حيث مستوى اللاعبين المشاركين، أو جاهزيتهم، حيث تقتصر المشاركة على الدول ممثلة بمنتخباتها الوطنية. وستبدأ المنتخبات المشاركة بالتوافد على أرض الدولة اعتباراً من بعد غدٍ الثلاثاء، استعداداً لاتخاذ مواقعها وبدء مرحلة اختبار الوزن التي تقام يومي 1 و2 مارس المقبل، قبل انطلاق فعاليات حفل الافتتاح الرسمي الجمعة المقبلة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت دولة الإمارات.

عالمية

وقال باناجياتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «إن هذه البطولة تعتبر من أهم البطولات العالمية ليس فقط على ساحة رياضة الجوجيتسو بل على مستوى كافة المجالات الرياضية، حيث إن أساس مستقبل أي رياضة هم الناشئون والشباب».

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: «إن استضافة دولة الإمارات لهذه البطولة اليوم، دليل على مكانتها المتقدمة وإمكاناتها العالمية التي نجحت بالوصول إليها في ساحة الجوجيتسو».

ومن جانبه قال عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «إن انعقاد هذه البطولة في أبوظبي يعتبر تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب والجهود الرائدة». وأكد الهاشمي «أن بطولة العالم للشباب تأتي من أبوظبي إلى العالم لتستعرض الجهود الكبيرة والعمل الشاق الذي بذله اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركاؤه الاستراتيجيون بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجوجيتسو، لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية». وأشار الهاشمي إلى «أن استضافة هذه البطولة، يعتبر بمثابة انطلاقة نوعية جديدة على مستوى رياضة الجوجيتسو العالمية».

محطة عالمية

ومن جهته، قال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعد بطولة العالم للشباب محطة عالمية جديدة لأبوظبي على خارطة أهم الفعاليات الدولية ضمن أجندة رياضة الجوجيتسو».

وتتضمن قائمة الدول المشاركة في البطولة كلاً من دولة الإمارات، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وتايلاند، والنمسا، وفيتنام، وتركمانستان، وإيران، وأكرانيا، وهنغاريا، والسويد، والمغرب، وإسبانيا وروسيا وغيرها من الدول.