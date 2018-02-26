سلطان بن طحنون يتـوّج فالفيـردي بطلاً لطواف أبوظبي

أشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الرابعة لطواف أبوظبي، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على مدار خمسة أيام، مؤكداً معاليه أن الطواف نقل للعالم صوراً ومشاهد رائعة عن معالم النهضة العمرانية والثقافية والسياحية والتاريخية لإمارة أبوظبي، في كل مرحلة من المراحل الخمس، التي شملت منطقة الظفرة وجزيرة ياس وأبوظبي وجزيرة المارية والعين، مبيناً معاليه أن طواف أبوظبي، يعد من الفعاليات الرياضية المهمة والداعمة في الوقت ذاته، لترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً.

جاء ذلك، عقب تتويج معاليه للإسباني اليخاندرو فالفيردي، دراج فريق موفي ستار، بطلاً للنسخة الرابعة من طواف أبوظبي الدولي، المحطة الثالثة من الجولة العالمية لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية 2018، والتي اختتمت فعالياتها أمس بمدينة العين، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ونظمه مجلس أبوظبي الرياضي لمسافة إجمالية 687 كلم، بمشاركة 140 دراجاً، يمثلون 20 فريقاً محترفاً من مختلف دول العالم.

وقال معاليه: إن اهتمام ودعم القيادة الرشيدة المتواصل لمختلف القطاعات، أثمر عن منجزات تنموية كبيرة، ساهمت في ترجمة الخطط والاستراتيجيات الرامية لوضع أبوظبي في طليعة مدن العالم، كما قاد الإمارة لتكون أرضاً خصبة للإبداع والتميز، وملتقى لصناع القرار ونجوم العالم في شتى المجالات، ومنصة لاستضافة أهم الفعاليات العالمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والرياضي.

مشاركة

وأضاف معاليه: إن مشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً من نخبة الفرق العالمية في رياضة الدراجات الهوائية، في النسخة الرابعة لطواف أبوظبي، يؤكد مدى أهمية الحدث، ويجدد أيضاً، التزام أبوظبي بتقديم الحدث الرياضي المهم للعالم بأفضل صورة، ووفق أعلى معايير التنظيم الاحترافي، وهو ما أكسبها الثقة الكبيرة من الأسرة الدولية، والفرق العالمية.

وأكد معاليه أن طواف أبوظبي، ساهم، وعلى مدار سنوات تنظيمه، برفع مستوى الوعي الثقافي بأهمية الرياضة، ودورها في مواجهة التحديات الصحية، وتغيير نمط حياة أفراد المجتمع نحو الأفضل، بما يتماشى مع خطط حكومة أبوظبي، الهادفة لتقديم السبل الكفيلة لحياة مثالية لكافة فئات المجتمع، مشيراً معاليه إلى أن طواف أبوظبي، تميز بتفاعل جماهيري غفير بكافة مسارات مراحله الـ 5، وهو ما ينم عن مدى تطور ثقافة المجتمع، والانعكاسات الإيجابية التي أحدثها طواف أبوظبي.

واختتم معاليه بالقول: نفخر باستضافة مثل هذه الفعاليات العالمية الكبيرة، التي تدعم خطط التطور والنماء لأبوظبي، وتسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز النهضة الشاملة التي تعاصرها الإمارة، مشيداً بالجهود الكبيرة لمجلس أبوظبي الرياضي، واهتمامه بدعم الخطط الحكومية بمثل هذه الفعاليات، مثنياً على الدور البارز الذي لعبه جميع الرعاة والداعمين لنجاح الحدث.

مرحلة «جبل حفيت» الأصعب في الطواف | أ ف ب

صدارة

وحلق فالفيردي، أحد أبطال العالم والطوافات الثلاثة الكبرى، والبالغ من العمر 38 عاماً، بلقب طواف أبوظبي، بعدما حل في المركز الأول في الترتيب العام للطواف، وقطع مسافة المراحل الخمسة بإجمالي توقيت زمني قدره 16.00.11 ساعة، إذ كان دراج فريق موفي ستار الإسباني، على قدر الترشيحات التي وضعته في مقدم المنافسين على اللقب، ليحصد درع الرمال الذهبية لأول مرة في تاريخه، وجاء في المركز الثاني في الترتيب العام، الهولندي ويلكو كليدرمان دراج صن ويب، فيما حل في المركز الثالث الكولومبي ميجيل انخيل لوبيز دراج فريق استانا الكازاخستاني، بتوقيت زمني قدره 16.00.40 ساعة.

حضر السباق ومراسم التتويج، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومطر اليبهوني عضو المجلس الوطني، رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية.

وكان فالفيردي قد نجح في خطف لقب الطواف، بعد أن حسم المرحلة الخامسة (مطارات أبوظبي)، التي شهدت هطول الأمطار في نهاية السباق، لصالحه، والبالغ مسافتها 199 كلم في مدينة العين، ليتوج بالقميص الأحمر، برعاية جزيرة المارية، والمخصص لمتصدر الطواف، فيما حافظ الإيطالي إيليا فيفياني دراج كويك ستيب، على القميص الأخضر، برعاية بريد الإمارات، لمتصدر الترتيب بالنقاط.

سلطان بن طحنون يتوّج بطل الطواف | تصوير - عمران خالد

القميص الأبيض

وعلى صعيد أفضل دراج شاب، نجح الكولومبي ميجيل أنخيل لوبيز دراج استانا، في خطف القميص الأبيض، برعاية أبوظبي الرياضية، بينما حافظ الروسي نيكولاي تروسوف دراج غازبروم، على القميص الأسود، برعاية طيران الاتحاد، والمخصص لبطل مرحلة السرعة المتوسطة، فيما أنهى فريق الإمارات، الطواف في المراكز العشرة الأولى، عبر الإيطالي دييغو أوليسي، الذي أحرز المركز الثامن، والبرتغالي روي كوستا، الذي حل في المركز التاسع.

من جهته، أعرب فالفيردي عن سعادته بالتتويج لأول مرة في تاريخه بطواف أبوظبي الدولي، مؤكداً أن المرحلة الأخيرة كان صعبة للغاية، ولكنه نجح بعزيمة وإرادة في خطف لقب المرحلة والتتويج بالطواف، موجهاً الشكر لأعضاء فريقه، ولطاقم العمل، على الجهد الكبير الذي بذلوه على مدار أيام الطواف، ومساعدته على تحقيق اللقب.

وقال تعليقاً على فوزه بالطواف: «أشكر جميع أفراد فريقي للعمل الرائع الذي قاموا به خلال الأيام الخمسة للطواف، ورغم أن المرحلة الخامسة الأخيرة في مدينة العين، كانت معقدة للغاية، بسبب شدة الرياح والأمطار، إلا أننا نجحنا في الفوز بهذا الطواف العالمي، وأشعر بسعادة غامرة باللقب، الذي يعد واحداً من أغلى الألقاب في مسيرتي». وأضاف أن الفوز في أبوظبي، يعد بداية جيدة للموسم، الذي يطمح من خلاله إلى تحقيق أفضل النتائج، ومواصلة المنافسة على الألقاب، خاصة في الطوافات الثلاثة الكبرى.

133

شهدت المرحلة الخامسة (الأخيرة)، أمس، مشاركة 133 دراجاً انطلقوا من خط البداية في مدينة العين، وذلك من أصل 140 دراجاً بدؤوا طواف أبوظبي الدولي، إذ انسحب خلال مراحل الطواف 7 دراجين، منهم 6 خلال المراحل الأربع الأولى، ودراج واحد خلال المرحلة الأخيرة.

تواجد

شرطة العين تكثف جهودها للتأمين

عززت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، جهودها لتأمين مسارات سباق طواف أبوظبي 2018 للدراجات الهوائية في مرحلته الخامسة.

وكثفت المديرية حضور الدوريات وعناصر الشرطة في مختلف المسارات والطرق والميادين الرئيسية والفرعية لتسهيل حركة المرور وانسيابها.

شرطة العين تؤمن الطواف | من المصدر

وأشاد العميد مسلم محمد سالم العامري مدير مديرية شرطة منطقة العين، بجهود اللجنة المنظمة المشاركة لسباق طواف أبوظبي 2018 ودورها في إنجاح مراحل السباق حفاظاً على سلامة المتسابقين ومستخدمي الطريق.

وشارك في السباق 140 دراجاً عالمياً لمسافة 199 كيلومتراً تجولوا بين معظم ميادين ومناطق مدينة العين ومعالمها السياحية، انطلاقاً من أمام قصر المويجعي، وانتهاءً بقمة جبل حفيت. أبوظبي - البيان الرياضي

صدارة

الترتيب بالنقاط

الترتيب الدراج النقاط

1 إيليا فيفياني 46 نقطة

2 أليخاندرو فالفيردي 30 نقطة

3 ألكسندر كريستوف 27 نقطة

4 كاليب إيوان 26 نقطة

5 فيل باهاوس 25 نقطة

300

يحصل الفريق الفائز بلقب طواف أبوظبي الدولي على 300 نقطة ضمن نظام النقاط المحتسبة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الجولة العالمية لعام 2018، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 250 نقطة، والثالث على 215 نقطة، والرابع على 175 نقطة.

ويستمر توزيع النقاط حتى المركز الرابع عشر والذي يحصل على 25 نقطة، بينما يحصل أصحاب المراكز من 15 وحتى 20 على 20 نقطة، والمراكز من 21 ـ 30 على 12 نقطة، والمراكز من 31 إلى 50 على 5 نقاط، ونقطتين للمراكز من 51 حتى 55، ونقطة وحيدة للمراكز من 56 حتى 60.

أما على مستوى المراحل فيحصل الفائز بلقب المرحلة الواحدة على 40 نقطة والثاني على 15 نقطة والثالث على 6 نقاط، فيما يحصل صاحب القميص الأحمر المتصدر للترتيب على 6 نقاط إضافية.

حظوظ

دومولين يلقي دراجته غضباً

تعرض الهولندي توم دومولين بطل طواف إيطاليا وأوروبا لسباقات ضد الساعة لسوء حظ غريب مع ختام طواف أبوظبي ولليوم الثاني على التوالي بعد أن توقف قبل نهاية السباق خلال مرحلة الصعود إلى قمة جبل حفيت بسبب تعطل دراجته.

الدراج الهولندي توم دومولين

وواجه دومولين مشاكل عديدة في طواف أبوظبي، مما أدى إلى انفعال الدراج بمجرد حدوث المشكلة وحمل الدراجة وألقاها على الأرض بغضب شديد.

اليبهوني: نعد بأن يدخل فريق الإمارات في «توب 10» قريباً

أكد مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين، أن إدارة الفريق راضيه تماماً عما حققه دراجو الفريق في النسخة الرابعة من طواف أبوظبي الدولي، رغم عدم التتويج بلقب الطواف، مشيراً إلى أن الفريق واجه عدداً من الصعوبات خلال مراحل الطواف، خاصة في المرحلة الجبلية الأخيرة بعد تعرض الدراج البرتغالي روي كوستا حامل لقب النسخة الماضية لمشكلة في الدراجة قبل 3 كلم من بدء مرحلة الصعود لقمة جبل حفيت، مما أدى إلى تأخره كثيراً، بالإضافة إلى أن الإيطالي فابيو آرو الذي كان يعول عليه الفريق في المرحلة الجبلية لم يكن في يومه، ولكننا نلتمس له العذر كونه أول سباق يخوضه مع الفريق.

وقال: «نعد بأن يكون فريق الإمارات في مركز متقدم في تصنيف الفرق العالمية للمحترفين، وفي التوب 10 خلال المرحلة المقبلة، وسنركز على المشاركة في الطوافات الثلاثة الكبرى في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الجولة العالمية للحصول على أكبر عدد من النقاط في ختام الموسم».

وأضاف: " استطاع الكسندر كريستوف دراج الفريق الفوز بالمرحلة الأولى في منطقة الظفرة وهو ما منحنا حافزاً لتقديم الأفضل، ولكنه تعرض لحادث وللمرض رغم أنه أصر على استكمال الطواف، ولكن بالنسبة للنتائج قد يقف معك عامل التوفيق أو لا توفق في أحد الأيام، ولكننا نسعى لتحقيق الأفضل دائماً.

وأشاد اليبهوني بنجاح طواف أبوظبي للنسخة الرابعة على التوالي، وقال إن طواف أبوظبي ناجح بكل المقاييس منذ بدايته قبل 3 سنوات ويتطور عاماً تلو الآخر، خاصة على صعيد الأسماء المشاركة، وقد شهدنا هذا العام زيادة عدد المتابعين للطواف، وأتوقع أن يحصد المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل سياسته بالتعاقد مع أبرز النجوم لدعم الفريق في السنوات المقبلة.

إبهار تقنية الفيلون

واصلت تقنية «الفيلون» تقديم الإبهار في نقل فعاليات النسخة الرابعة من طواف أبوظبي الدولي، إذ شكلت التقنية إضافة مهمة في نقل بيانات الدراجين خلال مراحل السباق كافة، وعبر تحليل أدائهم على مدار السباق بالكامل.

الدراجون يتنافسون في المرحلة الأخيرة للطواف بالعين | إي بي إيه

وتقنية «الفيلون» هي تكنولوجيا تستخدم في نقل الفعاليات الرياضية وترتكز على تركيب كاميرات في دراجات المشاركين، لتقوم بتحليل بيانات الدراجين خلال السباق بشكل حي ومباشر، وتتضمن العديد من البيانات المهمة الخاصة بكل دراج مثل التفاصيل الحيوية للدراج كدقات القلب وقوة الدراج ومعدل سرعة الرياح، فضلاً عن معلومات حية عن السباق.

واستخدمت التقنية هذا العام التصوير عالي الجودة وبـ 360 درجة بشكل أبهر الحضور.

4 سنوات عمر أصغر المتطوعين

حرصت عائلة فلبينية، على تلبية رغبة طفلها الصغير العاشق لرياضة الدراجات الهوائية، بالوجود في طواف أبوظبي الدولي، والمشاركة في فعاليات الطواف، وذلك عبر شقيقه الأكبر، أحد المتطوعين في المرحلة الخامسة الأخيرة، التي أقيمت في مدينة العين.

وشارك أصغر متطوع على الإطلاق في طواف أبوظبي، الذي اختتمت فعالياته أمس، والذي يبلغ من العمر 4 سنوات، بجانب والده ووالدته وشقيقه الأكبر، إذ بدأت القصة، عندما انضم دانيال ديندو إلى متطوعي الطواف في المرحلة الأخيرة في مدينة العين، إلا أن والديه أكدا على رغبتهما دعم ابنهما ومشاركته في هذا الحدث، وحضروا بالفعل في الطواف كمتطوعين، وعندما شاركت الأم في توجيه الدراجين خلال إحدى النقاط الخاصة بمسار الطواف الذي انتهى فوق قمة جبل حفيت، طلب ابنها الأصغر ديسيل، الذي اصطحبته معها، الانضمام إليها خلال وقوفها لتوجيه الدراجين والجماهير في مسار الطواف، وعرضت الأمر على مسؤولي برنامج المتطوعين الإماراتيين، الذين رحبوا بطلب الطفل الصغير، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، ومنحوه القميص الخاص بالمتطوعين، ووقف مع والدته في سعادة بالغة.

المتطوع الصغير مع عائلته | البيان

وقالت والدة الطفل، إنها فوجئت بطلب طفلها الصغير ارتداء قميص المتطوعين والوجود في الحدث، لرفع العلم لتوجيه الدراجين خلال المسار، مؤكدة أنهم كعائلة، حرصوا على دعم ومشاركة ابنهم الأكبر، المشارك في برنامج المتطوعين للطواف، على الوجود معه في الحدث، مشيرة إلى أن التجربة كانت رائعة، وسعد بها الجميع، رغم الأمطار.

من جانبه، أشاد محمد الشاطري مسؤول المتطوعين في طواف أبوظبي، بالمتطوعين الذين شاركوا في الطواف كافة، مؤكداً على الدور المهم الذي قام به المتطوعون على مدار أيام الطواف الخمسة، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للمتطوعين بلغ 1450 متطوعاً.

10000

ينال الدراج الفائز بلقب طواف أبوظبي الدولي 10 آلاف يورو، بينما ينال صاحب المركز الثاني 5 آلاف يورو، والثالث 2500 يورو.

ووفقا للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، يتم تخصيص جوائز مالية للفائزين في كل مرحلة بصورة منفصلة، بالإضافة إلى توزيع مبالغ مالية على أصحاب القمصان الأربعة الأحمر والأخضر والأبيض والأسود عقب كل مرحلة، ولأصحاب القمصان عقب نهاية الطواف كله.

منافسة حامية في طواف أبوظبي في مرحلة «جبل حفيت» | أ ف ب

ويحصل بطل كل مرحلة على أربعة آلاف يورو، والثاني على 2500 يورو، والثالث 1500 يورو.

ويتم توزيع الجوائز المالية عقب ختام الموسم بالكامل خلال حفل الختامي السنوي للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

المشاكل تجبر بلانيت على الانسحاب

اضطر الفرنسي تشارلز بلانيت إلى الانسحاب من مرحلة العين من طواف أبوظبي الدولي أمس وذلك بعد تعرضه لمشاكل خلال المرحلة أدت إلى اتخاذه قرار عدم استكمال السباق حتى نهايته على قمة جبل حفيت.

والمعروف أن بلانيت أحد دراجي فريق نوفو نورديسك الأميركي الذي يعد ذا طبيعة خاصة كونه أول فريق للدراجات الهوائية في العالم جميع أعضائه من محترفي رياضة الدراجات الهوائية الذين يعانون من مرضى السكري، هدفه الأساسي إلهام وتثقيف مرضى السكري في مختلف أنحاء العالم عبر ممارسة الرياضة والتأكيد على أن المرض ليس عائقاً أمام ممارسة الرياضة وخوض غمار المنافسات العالمية.

ولا يقتصر طواف أبوظبي الدولي بشكل خاصة ورياضة الدراجات الهوائية بشكل عام على مجرد منافسة رياضية تنتهي بفائز يعتلي منصة التتويج ويحصد دروع البطولات المختلفة ولكنها تمتد لأبعد من ذلك باعتبارها أسلوب حياة يمكن لأي من أفراد المجتمع حتى ولو كان يعاني من مرض ما ممارستها والاستفادة من متعتها.

فريق نوفو نورديسك الأميركي | البيان

وبرهن طواف أبوظبي على ذلك من خلال إتاحته الفرصة لمشاركة فريق نوفو نورديسك في الطواف وذلك للعام الثاني على التوالي بعدما كان قد شارك لأول مرة في النسخة الماضية عام 2017.

ويضم فريق نوفو نورديسك عدداً من محترفي رياضة الدراجات الهوائية الذين يعانون من مرض السكري منذ الصغر ولكنهم لم يستسلموا للمرض.

وظهر الفريق الذي تكون عام 2005 وتحول إلى فريق للمحترفين عام 2012 بشكل جيد على مدار طواف أبوظبي الدولي خلال مراحله الخمس رغم قوة الأسماء العالمية المشاركة في الطواف، ويضم الفريق 8 دراجين من مرضى السكري منهم 7 أساسيون وواحد احتياطي، وهم الإيطالي أندريا بيرون والبريطاني سام براند والفنلندي جوناس هينتالا والإسباني ديفيد لوزانو والهولندي هيندريكوس فان زيندورن والفرنسيان رومان جيو وتشارلز بلانيت والذي انسحب في المرحلة الأخيرة.