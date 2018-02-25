بيورجن.. أنجح رياضية في تاريخ الألعاب الأولمبية

باتت النرويجية ماريت بيورجن أنجح رياضية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية بعدما حصدت الميدالية الذهبية لسباق تزلج اختراق الضاحية لمسافة 30 كيلومتراً اليوم الأحد ضمن فعاليات أولمبياد بيونج تشانج.

ورفعت بيورجن رصيدها من الميداليات الأولمبية إلى ثماني ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات.

وفي آخر مشاركة لها في الأولمبياد، نجحت بيورجن (37 عاما) في الفوز بسباق اختراق الضاحية في ساعة واحدة و22 دقيقة و17.6 ثانية.

ونالت الفنلندية كريستا بارماكوسكي الميدالية الفضية بفارق دقيقة واحدة و49.5 ثانية عن بيورجن، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السويدية ستينا نيلسون بفارق دقيقة واحدة و58.9 ثانية عن الصدارة.

وأصبحت بيورجن أنجح رياضية في تاريخ الأولمبياد، حيث أضافت لرصيدها القياسي ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين في خمسة سباقات شاركت بها في بيونج تشانج.

ونجحت بيورجن في الانفراد بالرقم القياسي لعدد الميداليات الأولمبية، متخطية إنجاز مواطنيها اينار بيورندالن وبيورن دايهلي.

وقادت بيورجن بلادها النرويج لصدارة جدول الميداليات في بيونج تشانج برصيد 14 ذهبية و14 فضية و11 برونزية، متفوقة على ألمانيا التي أحرزت 14 ذهبية وعشر فضيات وسبع برونزيات.