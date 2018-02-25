«مطارات دبي» تنظّم يوماً رياضياً

نظّمت «مطارات دبي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي فعاليات اليوم الرياضي على شاطئ الممزر تحت شعار (الرياضة من أجل حياة أفضل)، وذلك ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وتأتي فعاليات اليوم الرياضي ترجمة لدعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتشجيع ممارسة الرياضة لما لها من تأثيرات إيجابية كبيرة وكثيرة على قدرات الإنسان.

حضور مميز

حضر حفل إطلاق اليوم الرياضي كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وبول غريفيث الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، ومشاري البناي النائب الأول للرئيس لشؤون الموارد البشرية، واحمد الخياط نائب الرئيس- وحدة برامج التميز والشراكات الحكومية التابعة لإدارة الشؤون المؤسسية في مطارات دبي وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة.

وتسلم سعيد حارب وناصر أمان آل رحمة درع «مطارات دبي» التذكارية من مشاري البناي تقديرًا لجهود مجلس دبي الرياضي في دعم وتنظيم الفعاليات الرياضية في إمارة دبي.

حارب يشارك في الفعاليات مع منتسبي «مطارات دبي» | البيان

تحقيق الأهداف

وأكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن المبادرات التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة التي تهدف إلى جعل الرياضة جزءاً أساسياً من حياة المؤسسات والأفراد، حققت أهدافها في نشر مفاهيم جديدة تؤكد على أهمية الرياضة والنشاط البدني في أسلوب الحياة البدنية ووضعها على قائمة أولويات المؤسسات وأفراد المجتمع.

وقال حارب: «ممارسة الرياضة والنشاط البدني يوميا تزيد من لياقتنا البدنية وتجعلنا أكثر سعادة، وأكثر قدرة على العطاء والتفكير السليم والاستمتاع بأوقاتنا كأفراد في المجتمع، وعلى صعيد المؤسسات الحكومية والخاصة، فإن المجتمع الصحيح جسمياً وعقلياً، هو مجتمع اكثر قدرة على الإبداع والابتكار وتحمل المسؤوليات ومواجهة التحديات، وهذا يترجم عملياً في تقليل ميزانيات دعم القطاع الصحي، ومساعدة الدول على رصد هذه الميزانيات لتنمية قطاعات أخرى».

تعزيز الوعي

ورحب مشاري البناي بسعيد حارب وناصر آل رحمة شاكراً إياهما على حضور وإطلاق فعاليات اليوم الرياضي. وقال البناي: «اليوم الرياضي هو جزء من استراتيجيتنا لتعزيز الوعي بأهمية الرياضة وتأثيراتها الإيجابية على موظفينا، الذين يبلغ عددهم اكثر من 3400 موظف والارتقاء بأدائهم.

وهناك فريق عمل يعكف على بحث إمكانية ابتكار المزيد من النشاطات الرياضية على مدار السنة، بما يتواكب مع رؤية ومبادرة سمو ولي عهد دبي الهادفة إلى إحداث المزيد من التوعية الصحية والدور الحاسم الذي تلعبه الرياضة في بناء مجتمع سليم صحياً قادر على العطاء والإبداع». وشمل اليوم الرياضي عدة أنشطة وفعاليات مثل الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم على المعلب الصابوني.

500

شارك في الفعاليات أكثر من 500 موظف من «مطارات دبي» وشركائها الاستراتيجيين، واختتم بتوزيع شهادات تقدير وهدايا على الأفراد والفرق الفائزة بالمسابقات.