الجزيرة بطل «زايد لتحدي الجوجيتسو» وعجمان المفاجأة

أسدل الستار عن بطولة عام زايد لتحدي الجوجيتسو التي جرت على مدار ثلاثة أيام ماضية، على صالة مبادلة آرينا، وشاركت فيها الأندية والمدارس والأكاديميات الخاصة، بقرابة 3 آلاف لاعب ولاعبة، وخصص اليوم الأول لأعمار من 4 إلى 10 سنوات، والثاني للفتيات من 10 إلى 17 عاماً، والأخير الختامي للناشئين من 10 إلى 17 عاماً، وقد حظيت البطولة بحضور جماهيري موسع من الأسر ومسؤولي الأندية والمدارس، والجميع رسم لوحة إبداع على بساط النبلاء والمدرجات، احتفاءً بعام زايد، تقديراً وعرفاناً للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزينت خلفية بساط البطولة بلوحة تعبيرية لعودة البطل الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وذلك بهدف تسليط الضوء على تضحياته وتكريم شجاعته باعتبارها رمزاً من رموز وقيم رياضة الجوجيتسو.

وعن نتائج البطولة جاء نادي الجزيرة الأول بمجموع نقاط 251، وتوج لاعبوه بـ 21 ذهبية و16 فضية و14 برونزية، بينما جاء في المركز الثاني عجمان بمجموع 242 نقطة، حيث حصد 21 ذهبية و16 فضية و5 برونزيات، ويعتبر مفاجأة البطولة حيث استطاع أن يتخطى كبرى الأندية وينتزع مركز الوصافة، وحل مركز تدريب اتحاد الإمارات للجوجيتسو ثالثاً بـ185 نقطة، متوجاً ب 16 ذهبية و10 فضيات و11 برونزية، بينما جاء نادي أكاديمية الوحدة رابعاً محققاً 182 نقطة، بواقع 13 ذهبية و17 فضية و14 برونزية.

حضر المنافسات سعيد بن عمير المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وصالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس الإدارة، فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي للاتحاد، وفؤاد درويش، مدير عام شركة بالمز الرياضية، خالد محمد المحمودي مدير عام شركة كافالو، وممثل عن شركة السيف الماسي.

من جانبه أشاد عبد المنعم الهاشمي، بالبطولة والمشاركة الواسعة لقرابة 3 آلاف لاعب ولاعبة، في بطولة عام زايد للتحدي، وهذه البطولات تضاف إلى قائمة بطولات وأجندة الاتحاد، والتي تواصل سعيها لترسيم ثقافة الجوجيتسو وقيمه النبيلة، في جميع الفئات العمرية، والاتحاد يفخر أن اللعبة أصبحت في كل بيت ومدرسة وناد، والهدف هو إثراء القيم النبيلة لمجتمعنا من خلال الجوجيتسو والذي لا يهتم فقط بالمستويات الفنية، بل بالمشاركة الاجتماعية وإعداد أجيال صحيحة رياضياً وأخلاقياً.

وأضاف البطولة حققت أهدافها الفنية قبل انطلاق بطولة العالم للشباب التي تستضيفها أبوظبي من 2 –4 مارس، تليها بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو ابريل المقبل، بالإضافة إلى تحقيق الحضور الجماهيري، من جميع أطياف المجتمع.

«توّج ابنك»

شهد أول أيام البطولة الذي تم تخصيصه لمنافسات الأطفال تحت سن 10 سنوات عودة مبادرة «توّج ابنك» التي قام اتحاد الإمارات للجوجيتسو بتطبيقها في النسخة الماضية، التي تهدف إلى تحقيق التواصل بين الأسرة واللاعب والاتحاد باعتبارهم ركائز اللعبة، وشارك الشيخ محمد منصور بن محمد الحامد 10 سنوات وتوج بذهبية وزن 70 كغم، وعبر عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: «كانت المنافسات في البطولة اليوم قوية، لكني قدمت أفضل ما عندي ونجحت في تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية، وأنا سعيد للغاية بفوزي في بطولة تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، فنحن نحيا ونعمل جاهدين متبعين القيم التي أرساها المغفور له فينا».

حمدة القبيسي: أجواء رائعة ومستويات متميزة

أكدت حمدة القبيسي عضو مجلس إدارة بني ياس مشرفة الألعاب الفردية أن أجواء المنافسات دائماً ما تكون رائعة، بالإضافة إلى مستويات فنية متميزة، مشيرة إلى أنها تنبهر مع كل بطولة تنظم وتضم أعداداً كبيرة من أعمار مختلفة، كما أنها تلاقي حضوراً موسعاً من الأسر والأصدقاء ما يجعل المنافسات بمثابة مهرجان رياضي ترفيهي.

وأضافت: نشارك في البطولة بـ40 لاعباً من نادي بني ياس ولأعمار مختلفة، ونسعى وفق خطة للارتقاء باللعبة في النادي لمواكبة التطور الذي تشهده على صعيد الأندية.

من جانبه أكد محمد الكثيري مدير العلاقات العامة والإعلان أن الطاقم الإداري المشرف على فرق بني ياس رأى الحماس الكبير لدى صغار السن والمشاركين بشكل عام، وقد استعد الجميع للبطولة منذ عشرين يوماً، وكان الحماس والرغبة في إثبات الذات شعار الأطفال والناشئين.أبوظبي - البيان الرياضي

أسرة من ذهب

خطف جمعة البلوشي وأولاده الأربعة الأنظار في بطولة عام زايد لتحدي الجوجيتسو، فولي الأمر يقيم في عجمان وقطع المسافة لكي يحضر هو وأولاده الأربعة ليس من أجل التمثيل المشرف بل لرسم لوحة إبداع على بساط النبلاء، والمدهش أن الأولاد الأربعة قد توجوا بالميداليات الذهبية، ووالدهم نفسه يمارس الجوجيتسو.

وخاض المنافسات على الترتيب حارب الابن الأكبر وزن 84 - الحزام البرتقالي، منصور وزن 66 حزام رصاصي، مانع وزن 55 رصاصي، والثلاثة يمارسون اللعبة منذ 3 سنوات، والأصغر إسماعيل يشارك للمرة الأولى وزن 62 للحزام الأبيض، وجميعهم بدأوا في نادي عجمان، وانتقلوا بعدها إلى نادي الشارقة.

جمعة البلوشي يتوسط أولاده الأربعة أبطال اللعبة | البيان

وعن تجربة الأسرة في الجوجيتسو والأسباب وراء ممارستها عن غيرها قال ولي الأمر أولادي دفعوني إلى ممارسة اللعبة، بعدما أصروا على الذهاب إلى النادي وتعلمها قبل 3 سنوات فكنت أذهب بصحبتهم لأشجعهم ومن ثم جاءت الفكرة وانضممت بصحبة أولادي إلى رياضة النبلاء.

وأضاف: تغمرني السعادة عندما أرى أولادي وهم يحققون الإنجازات ولذلك آتي بصحبتهم ودعمهم، أتعلم منهم بعض فنون القتال ويتعلمون مني ليس فقط أموراً فنية لكن، ثقافة احترافية عامة، ولدي قناعة بلا حدود في مواصلة السير في هذه الرياضة أنا وأولادي، بعدما تغير سلوك أولادي إلى الأفضل، وعمت المنفعة على الأسرة، فقد تصاعد مستوى الأولاد دراسياً، لأن طاقتهم وضعت في رياضة نافعة، فلا مجال للتلاعب من جانب الأولاد لأن اليوم مقسم بين التدريبات والعودة إلى المنزل للمذاكرة والتحصيل الدراسي.

ووجه البلوشي رسالة إلى أولياء الأمور وقال يعلم الجميع أن الجوجيتسو انتشر انتشاراً كبيراً في السنوات الماضية، ورسالتي إلى الجميع أن تشرك الأسر جميع أبنائها في الرياضة بصفة عامة، وأنصحهم بالجوجيتسو لأن فوائده كبيرة وسيجنون ثمار هذه المنفعة ويظهر التأثير الإيجابي على سلوك الأولاد وتحصيلهم الدراسي.

معاً من أجل «الفخر»

لا يهم من الفائز بل المنافسة الشريفة وإعلاء قيم ومبادئ اللعبة على بساط النبلاء، وقد جسد لاعبو نادي الجزيرة أحمد غازي، وزميله زايد عبدالرحيم آل علي هذه الصورة عندما، أوقعتهما القرعة في المواجهة الأخيرة، وفاز غازي بالميدالية الذهبية وجاء زايد ثانياً، متوجاً بالفضية، وقد بدا على الثنائي الرضا على منصة التتويج، وخرج الثنائي مسروراً لا يكترث بترتيب المراكز بل بقيم وأخلاق الجوجيتسو التي تعلي مـن شـأن المنافسـة وتـدحـض التعصـب.

أحمد غازي وزايد آل علي يجسدان الأخلاق النبيلة للرياضة | البيان

وقال غازي وزن 84 كلغ حزام رصاصي، وزميله آل علي نفس الوزن والحزام على أن المهم هو إعلاء جوجيتسو الإمارات وعكس روحه الطيبة، والمكسب والميداليات ستدون باسم نادي الجزيرة، ولا فروقات مع زميله.

وأضاف آل علي صاحب الفضية أنه شـرف كبيـر لكـي يشـارك باسـم ناديـه فـي بطولــة عام زايد لتحدي الجوجيتسو وكـان لزاماً عليه وزملائه أن يبذلوا قصــارى جهدهم في البطولة التي تحمل اسـماً عزيـزاً علـى قلوب الجميـع، وأن البطولـة تؤهل الفائزيـن للمشاركـة فـي بطولـة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أبريل المقبل، وهذا مكسب كبيـر على صعيد البطــولات القادمـة.

مشعل.. «القوة الثلاثية»

تفوق ثاني مشعل في النزالات الثلاثة متوجاً بالميدالية الذهبية، ومعلناً فرحته بالانتصار، ومشعل ضمن صفوف منتخب الإمارات للناشئين ويلعب لوزن 84 كغ، حزام اصفر، وعمره 14 عاماً، ويتدرب في مركز تدريب اتحاد الجوجيتسو بالآرينا.

ثاني مشعل تفوق في النزالات الثلاثة | البيان

وقال اللاعب بطولة تحدي عام زايد للجوجيتسو فرصة للإعداد لبطولة العالم للمحترفين أبريل المقبل، وهذه البطولة الكبرى يسعى إليها جميع اللاعبين كطموح أعلى ومناسبة رياضية يشارك فيها قرابة 7 آلاف من اكثر من 100 دولة حول العالم، ولا شك أنني سعيد بالحصول على الذهبية والتأهل المباشر لهذه البطولة. وأوضح مشعل إنه يلعب الجوجيتسو منذ 3 سنوات، ويتدرب بشكل يومي في مركز اتحاد الإمارات من أجل تحقيق المطلوب والذهاب بعيداً في المنافسات المحلية ورفع علم الدولة في البطولات الدولية.