دينيس ينتزع لقب المرحلة الرابعة لطواف أبوظبي

انتزع الأسترالي روهان دينيس لقب المرحلة الرابعة من طواف أبوظبي الدولي 2018 التي أقيمت في جزيرة المارية بالعاصمة أبوظبي أمس، وسط حضور جماهيري جيد تابع منافسات السباق الذي يعد المحطة الثالثة ضمن الجولة العالمية لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عام 2018.

وتعد المرحلة الرابعة سباقاً فردياً، حيث يدخل كل دراج بشكل منفرد، وتتابعي، حتى اكتمال المرحلة.

وسجل دينيس دراج فريق بي إم سي أسرع زمن في مرحلة أمس التي تسمى سباق ضد الساعة متفوقاً على أبرز المرشحين للفوز بالمرحلة، إذ قطع مسافة المرحلة البالغة 12.6 كلم في 14 دقيقة و21 ثانية ليرفع من حظوظه في المنافسة على لقب طواف أبوظبي قبل المرحلة الختامية التي تقام في مدينة العين اليوم.

الدراج دينيس خلال السباق | من المصدر

الوصافة

وحل في المركز الثاني الإسباني جوناثان كاستروفيخو دراج فريق سكاي بفارق 14 ثانية عن دينيس، وجاء في المركز الثالث الأسترالي مايلز سكوتسون دراج بي إم سي بفارق 16 ثانية عن الأول، فيما حل في المركز الرابع الهولندي جوس فان إيمدن دراج لوتو جمبو بنفس الفارق الزمني، أما في المركز الخامس جاء الهولندي ويلكو كيلدرمان دراج فريق صن ويب.

وحصل دينيس على القميص الأحمر برعاية جزيرة المارية والمخصص لمتصدر الترتيب العام للطواف بعد أن انتزع صدارة الترتيب مسجلاً 11.21.10 ساعة، فيما احتفظ الإيطالي إيليا فيفياني دراج كويك ستيب بالقميص الأخضر المخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط.

كما احتفظ الروسي نيكولاي تروسوف دراج غازبروم بالقميص الأسود برعاية طيران الاتحاد المخصص لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، ونال الأسترالي مايلز سكوتسون دراج بي إم سي القميص الأبيض برعاية أبوظبي الرياضية، المخصص لأفضل دراج شاب في المرحلة.

وشهد طواف أبوظبي الدولي مرحلة سباق ضد السرعة لأول مرة في الطواف منذ انطلاقته عام 2015، إذ ساهمت المرحلة في رفع مستوى الإثارة والتنافس بين الدراجين قبل المرحلة الأخيرة الجبلية في مدينة العين اليوم.

تغييرات

وأدت نتائج المرحلة الرابعة إلى تغييرات كبيرة في الترتيب العام للدراجين وشكل المنافسة بعد تراجع الإيطالي إيليا فيفياني الذي تصدر الطواف عقب نهاية المراحل الثلاثة الأولى إلى المركز الحادي عشر وبفارق 36 ثانية عن المتصدر وأصبحت فرصه في الفوز بلقب الطواف صعبة خاصة وأنه ليس أحد الدراجين المتخصصين في المرتفعات.

كما تراجع دراج فريق الإمارات الكسندر كريستوف إلى المركز 28 بفارق 54 ثانية عن الأول، وباتت الآمال معقودة على الإيطالي المخضرم فابيو آرو الذي يحتل المركز 26 بفارق 51 ثانية وبإمكانه المنافسة وتعويض الفارق، بينما قدم زميله في الفريق دييغو أوليسي أداء جيداً في منافسات أمس وتقدم للمركز الـ 12 في الترتيب العام بفارق 37 ثانية عن المتصدر.

وأبقى بطل العالم الإسباني اليخاندرو فالفيردي دراج موفي ستار على حظوظه في المنافسة على اللقب بعد أن احتل المركز الثامن في الترتيب العام بفارق 24 ثانية فقط عن دراج بي إم سي، ويعد أحد أبرز المرشحين للفوز بجانب الهولندي توم دومولين الذي ابتعد قليلاً بعد سوء الحظ الذي واجهه أمس في سباق ضد السرعة، ولكنه جاء في المركز التاسع في الترتيب العام بفارق 31 ثانية، فيما يحتل الفرنسي جوليان آلافيليب المركز العاشر بفارق 34 ثانية.

انتصارات

ترتيب الدراجين

على منصة التتويج

1 إيليا فيفياني إيطاليا 46 نقطة

2 الكسندر كريستوف النرويج 27 نقطة

3 كاليب إيوان أستراليا 26 نقطة

4 فيل باهاوس ألمانيا 25 نقطة

5 باسكال إيكرمان هولندا 24 نقطة

تفوق

نتائج المرحلة الـ4

خلال بدايات السباق | من المصدر

روهان دينيس بي إم سي 14.21 دقيقة

جوناثان كاستروفيخو سكاي 14.35 دقيقة

مايز سكوتسون بي إم سي 14.37 دقيقة

جوس فان إيمدن لوتو 14.37 دقيقة

ويلكو كيلدرمان صن ويب 14.37 دقيقة

تنظيم

الفلاسي: سعداء باستضافة المرحلة

أشاد مروان الفلاسي نائب الرئيس الأول بشركة مبادلة، ممثل جزيرة المارية بتنظيم طواف أبوظبي الدولي في نسخته الرابعة، معرباً عن فخره باستضافة جزيرة المارية للمرحلة الرابعة، سباق ضد الساعة من الطواف أمس.

تضافر الجهود أدى لظهور مشرف للطواف | من المصدر

وقال: إن تواجد جزيرة المارية أحد رعاة الطواف لحدث عالمي مثل طواف أبوظبي الدولي أمر في غاية الأهمية، ويؤكد أن أبوظبي تواصل مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، ونحن سعداء للغاية بالمشاركة والتواجد في الحدث.

وأضاف أن جزيرة المارية استضافت جزءاً من الطواف في النسخة الماضية، وكان هناك مقترح باستضافة المرحلة بالكامل من نقطة الانطلاقة وحتى خط النهاية وهو ما تحقق بالفعل بعد الاتفاق مع مجلس أبوظبي الرياضي، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة تميزت بطابع خاص كونها الأولى في طواف أبوظبي بسباق ضد الساعة.

صدارة

الترتيب العام

الترتيب الدراج الزمن

1 روهان دينيس 11.21.10 ساعة

2 جوناثان كاستروفيخو 11.21.24 ساعة

3 مايلز سكوتسون 11.21.26 ساعة

4 جوس فان إيمدن 11.21.26 ساعة

5 ويلكو كيلدرمان 11.21.26 ساعة

انفجار الإطار يعطّل دومولين

تسبب انفجار إطار دراجة توم دومولين بطل طواف إيطاليا السابق وبطل أوروبا لسباقات ضد الساعة في تعطل الدراج الهولندي الذي كان أبرز المرشحين للفوز بالمرحلة الرابعة أمس بسباق ضد الساعة في جزيرة المارية.

دوملين يتعطل بسبب انفجار الإطار | أ.ف.ب

وتوقف دومولين بعد أن تجاوز نحو 7 كيلومترات من مسافة السباق البالغة 12 كلم بسبب مشكلة في الدراجة بعد انفجار الإطار، ما أدى إلى خسارته للزمن قبل أن يكمل السباق حتى خط النهاية، لكنه لم يستطع التواجد ضمن العشرة الأوائل غير أنه لا يزال في قلب المنافسة بعدما حل في المركز التاسع في الترتيب العام للطواف وبفارق 31 ثانية عن المتصدر دينيس، إذ كانت المرحلة في غاية الأهمية بالنسبة للدراج الهولندي لتوسيع الفارق قبل مرحلة العين.

136

شارك في المرحلة الرابعة أمس 136 دراجاً من إجمالي عدد الدراجين الذين بدأوا طواف أبوظبي الدولي قبل أربعة أيام، إذ بدأ الطواف 140 دراجاً، وخرج 4 منهم خلال المراحل الثلاث الأولى.

ويعد انسحاب البريطاني مارك كافينديش الأبرز في طواف أبوظبي وذلك بعد تعرضه لإصابة عقب سقوطه نتيجة حادث في المرحلة الأولى.

دينيس: لست سعيداً بطريقة الفوز

أبدى الأسترالي روهان دينيس سعادته بالفوز بالمرحلة الرابعة من طواف أبوظبي الدولي (سباق ضد الساعة) في جزيرة المارية أمس، مؤكداً أن المرحلة جاءت صعبة للغاية وسط وجود مرشحين بارزين للفوز بهذه المرحلة كونها ضد الساعة، وهناك أبطال متخصصون في هذا النوع من السباقات إلا أنني نجحت في تحقيق أسرع زمن ممكن يساعدني على المنافسة على لقب الطواف.

دينيس نجح في التفوق مستغلا تعطل دوملين | من المصدر

ويقضي روهان دينيس شهر العسل حالياً في أبوظبي برفقة زوجته بجانب المشاركة في طواف أبوظبي الدولي، إذ تزوج دينيس مؤخراً قبل بدء الطواف بفترة وجيزة.

وقال في تصريحاته عقب نهاية المرحلة أمس: «تفوقت على دراج مخضرم مثل توم دومولين بفارق 31 ثانية، وهو فارق كبير للغاية رغم أنه تعرض لعطل ميكانيكي أثناء السباق أخره كثيراً، فتغيير الدراجة يحتاج إلى 30 ثانية على الأقل لذا لم يكن من الجيد الفوز عليه بهذه الطريقة لأنني أفضل الفوز دون حدوث مشاكل لأحد الدراجين الآخرين»

وتابع: «سأحاول تقديم أقصى أداء في المرحلة الختامية في العين، وأتوقع أن تشهد أداء أكثر قوة من جميع الدراجين، لدي تصميم على حصد لقب أبوظبي».

الشرقي: الحكام يكتسبون الخبرات

أعرب سيف الشرقي حكم الدراجات الهوائية عن فخره وسعادته بالتواجد ضمن حكام طواف أبوظبي الدولي 2018، مؤكداً أن تواجد حكام إماراتيين في الطواف يساهم في اكتساب المزيد من الخبرات كون الحدث دولياً ضمن أجندة السباقات العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

مشاركة المحكمين الإماراتيين تزيدهم خبرة | من المصدر

ويتواجد في طواف أبوظبي 3 حكام إماراتيين تابعين لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية وهم سيف الشرقي وعلي اليعربي وعبد الله الحوسني.

وأضاف الشرقي أن طواف أبوظبي يعود بفائدة كبيرة على رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات ليس على صعيد إكساب الحكام الخبرات المطلوبة فقط، وإنما يساهم في انتشار الرياضة وزيادة عدد ممارسيها، خصوصاً في ظل الاهتمام الكبير بالدراجات الهوائية في دولة الإمارات، والمساعي الحثيثة لجعلها أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الطواف هذا العام شهد بعض التعديلات الطفيفة أهمها تولي الحكام مسؤولية توقيت والأماكن المخصصة لتغذية الدراجين أثناء السباق، إذ كان يتم تحديد الأمر في النسخ السابقة للمنظمين، ولكنه اختلف هذا العام وأصبح من اختصاص الحكام.

إعلان البطل على قمة «حفيت» اليوم

يسدل الستار اليوم على طواف أبوظبي الدولي في نسخته الرابعة بالمرحلة الخامسة والأخيرة «مرحلة مطارات أبوظبي» بمدينة العين، لمسافة 199 كلم، وهي أصعب مراحل الطواف على الإطلاق، إذ تعد المرحلة «جبلية» وتشكل أكبر التحديات وستعلن عن بطل الجولة اليوم.

وشهد الطواف هذا العام تغيراً في ترتيب المراحل بعدما كانت مرحلة العين هي الثالثة في النسخ الماضية، وكانت الحاسمة في تحديد بطل الطواف، إلا أن وضع المرحلة في ختام الطواف رفع من مستوى التنافسية والإثارة في النسخة الحالية.

العين تشهد مرحلة الختام | أ ف ب

وتتضمن المرحلة الصعود إلى جبل قمة جبل حفيت للوصول إلى خط النهاية ولمسافة 11 كلم بارتفاع يقدر بنحو 1400 متر فوق سطح البحر، وهو ما يشكل أحد أبرز الصعوبات في عالم رياضة الدراجات الهوائية على الإطلاق.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الخامسة في الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهر اليوم من نقطة البداية عند قصر المويجعي بمدينة العين، ويمر الطواف عبر العديد من المناطق السياحية والتراثية بالعين، هي قلعة الجاهلي وحديقة الحيوان وواحة العين واستاد هزاع بن زايد والمبزرة وصولاً إلى خط النهاية فوق قمة جبل حفيت.





تغطية موسعة من «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية

وصف جيرو سكونياميليو الصحافي المتخصص في رياضة الدراجات الهوائية في الصحيفة الرياضية الإيطالية الشهيرة «لاغازيتا ديللو سبورت» طواف أبوظبي الدولي بأنه في مصاف الطوافات الكبرى على مستوى العالم، مؤكداً أن مشاركة أبرز نجوم العالم دليل على المكانة والأهمية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها طواف أبوظبي.

وقال: «هي المرة الثالثة التي أقوم فيها بتغطية طواف أبوظبي باستثناء النسخة الأولى عام 2015، وبالتأكيد الطواف يعد جولة مهمة ضمن السباقات العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية UCI ويتضمن تنوعاً في مراحله كافة واعتبره أنه مصغر للطوافات الثلاثة الكبرى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا».

اهتمام عالمي بتغطية ومتابعة الطواف | رويترز

حرص

وأكد أن «لاغازيتا ديللو سبورت» تحرص على تقديم تغطية إعلامية موسعة لطواف أبوظبي، نظراً لأهميته وتواجد أبطال العالم والأولمبياد في الحدث، ونحرص على نشر العديد من المقالات اليومية عن الطواف والدراجين المشاركين، خصوصاً وأننا أحد الشركاء الرئيسيين في الحدث الذي ينقل تلفزيونياً عبر أكثر من 184 دولة في العالم.

توقع

وتوقع جيرو منافسة شرسة على لقب طواف أبوظبي في نسخته الرابعة، ورشح عدداً من أبرز الدراجين للتتويج باللقب أبرزهم البلجيكي توم دومولين بطل طواف إيطاليا وبطل العالم في سباقات ضد الساعة، بالإضافة إلى الإسباني اليخاندرو فالفيردي والفرنسي آلافيليب، مشيراً إلى أن فريق الإمارات يملك حظوظاً في المنافسة في ظل وجود دراجين أقوياء وأبطال العالم مثل فابيو آرو وروي كوستا، لافتاً إلى أن رياضة الدراجات تطورت كثيراً في المنطقة ودولة الإمارات بدليل وجود فريق عالمي محترف باسم الإمارات، وأعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون هناك دراجون من الإمارات يشكلون جزءاً من الدراجات العالمية.

العواني: تقرير «الدولي» لم يُحمّل أحداً خطأ حادث كافينديش

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن المجلس حرص على الاطمئنان على البريطاني مارك كافينديش دراج فريق دايمنشن داتا، وسفير طواف أبوظبي عقب تعرضه لحادث في المرحلة الأولى، الذي أدى إلى انسحابه من الطواف، مشيراً إلى أنه تلقى العناية اللازمة في مدينة خليفة الطبية، تحت إشراف الدكتورة ريما الحوسني رئيسة اللجنة الطبية للطواف.

وقال: إن تقرير الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لم يحمل أحداً خطأ الحادث الذي وقع رغم أنه نادر الحدوث في منطقة «الزيرو» التي سقط خلالها كافينديش، وذكر التقرير أن الحادث عادي ولا يمكن إلقاء اللوم على أحد في هذا الأمر، ولكننا بحثنا مع الاتحاد الدولي إمكانية تعزيز أكبر لسلامة الدراجين لتلافي حدوث مثل هذه الحادثة مستقبلاً.

مارك كافينديش يتعرض لحادث في الطواف | أ ف ب

وأشار إلى اكتمال الاستعدادات للمرحلة الخامسة والأخيرة التي تقام في مدينة العين اليوم، مشيداً بجهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل والبلديات، مؤكداً أهمية المرحلة الأخيرة «الجبلية»، التي تعد أصعب مراحل الطواف، وستشهد منافسة قوية في ظل وجود أكثر من دراج مرشح مثل توم دومولين بطل طواف إيطاليا وفالفيردي إضافة إلى فريق الإمارات الذي يعول على دراجين عالميين أمثال فابيو آرو وروي كوستا ودييغو أوليسي.

ولفت إلى أن إضافة مرحلة جديدة وهي سباق ضد الساعة أضاف الكثير لطواف أبوظبي، ومنحه إثارة أكبر إضافة إلى استقطابه دراجين أبطالاً في هذا النوع من السباقات، إذ منحت المرحلة الرابعة أمس توازناً كبيراً بين مراحل الطواف لكي يصل للتكامل المطلوب، منوهاً بأن تأثير المرحلة سيتضح على المتسابقين والفرق في التوقيتات قبل المرحلة الأخيرة، وقال إن اللجنة المنظمة تلقت انطباعات جيدة من الفرق المشاركة بعد إضافة سباق ضد الساعة ومن مؤشراته الإيجابية وجود أسماء قوية مشاركة في الطواف.

وكشف العواني عن توفير حافلات لنقل الجماهير إلى قمة جبل حفيت لمتابعة ختام الطواف، متمنياً حضوراً مكثفاً، حيث يمر الطواف بأبرز معالم مدينة العين.