انطلاقة مثيرة لـ«آسيوية المبارزة» في دبي

شهدت بطولة المبارزة الآسيوية للشباب والناشئين، انطلاقة مثيرة يوم أمس، في مجمع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي بدبي، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتنظيم اتحاد الإمارات للمبارزة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 4 مارس المقبل.

حضر انطلاق البطولة، الدكتورسيلسو داريت رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، والدكتور خالد عطيات، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للمبارزة، والدكتورة هدى المطروشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة ومديرة البطولة، والسيدة هيلين سميث رئيسة اتحاد أوقيانوسيا للمبارزة، ومحمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد الإمارات للمبارزة، ورؤساء الوفود والفرق العربية والآسيوية. ومثل منتخب الإمارات للمبارزة للفتيات في سلاح الشيش الفلوريه، نورة البريكي وفاطمة الكعبي ومريم النقبي ولينا الكعبي، أما منتخب الإمارات لسلاح سيف المبارزة الايبييه للذكور، فمثله محمد المازمي وخالد بالسلاح وماجد محمد وسيف أحمد، ويدرب فريق الإمارات، المدربان ماجويسكي من بولندا، وشريف محمود من مصر.

فخر وسعادة

في سياق متصل، أعربت الدكتورة هدى المطروشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة ومديرة البطولة، عن سعادتها باستضافة الحدث للعام الثاني في الإمارات، وقالت إن احتضان الدولة لحدث بهذا الحجم، الذي يضم 756 لاعباً من نحو 30 دولة من مختلف أنحاء آسيا، يعتبر مصدر فخر، يضاف إلى سجل ريادة رياضة دولتنا الحبيبة على مستوى التنظيم، مشيرة إلى أن اختيار الإمارات لاستضافة البطولة، جاء بفضل السمعة الكبيرة التي تتميز بها الدولة.

شكر وتقدير

من جانب آخر، توجه عامر عبد العزيز المبيض نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، بالشكر والتقدير للدولة، واتحاد المبارزة الإماراتي، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، وذلك بمناسبة استضافة هذه البطولة الكبيرة على مستوى قارة آسيا، وقال: نحن نشعر أننا في بلدنا الثاني، ونتمنى للجميع التوفيق.

وعن استعدادات الفريق السعودي للمشاركة، قال: خضنا معسكراً داخلياً بالمنطقة الشرقية بالسعودية، لفريق الايبيه تحت 20 سنة، وشارك الفريق أيضاً في بطولة العالم بصربيا.