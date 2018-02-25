مكتوم الشرقي يتوج الفائزين ببطولة الصيد بالصقور

توج الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة راعي البطولة، الفائزين بالنسخة الأولى من بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح، التي اختتمت أمس في ساحة الاحتفالات بالفجيرة، التي أقيمت بتنظيم وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشارك في اليوم الثاني من البطولة 320 طيراً ليصل العدد الإجمالي للطيور المشاركة إلى 620 طيراً على مدار يومي الحدث الذي كان الأبرز في الفجيرة، وشهد توافد الصقارين من مختلف مناطق الدولة في تظاهرة تراثية رياضية مميزة بلغت الجوائز المالية فيها للفائزين 460 ألف درهم وزعت على 4 أشواط رئيسية.

إشادة

وأشاد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي راعي البطولة، بما ساهمت به البطولة من شحذ همم الشباب وتحفيزهم على ممارسة الرياضات التراثية التي تشكل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية الإماراتية. وأثنى الشرقي على الترتيبات التنظيمية للبطولة التي تحققت بفضل جهود وتكاتف فرق العمل، وعلى التزام المشاركين بقيم روح التنافس الأخوي الشريف، لتكتمل الأهداف التي انطلق عليها الحدث بكونها حدثاً اجتماعياً ورياضياً يجمع أبناء الوطن في مكان للقاء بالمقام الأول والتنافس الرياضي أيضاً.

وأكد أن التطلعات بتحقيق البطولة المزيد من التطور في السنوات المقبلة سيرا على النجاحات التي حصدتها، حيث انطلقت البطولة كبيرة منذ نسختها الأولى، وسط تطلعات أن تواصل المضي قدما بهذه الخطوات الواثقة لتأكيد موقعها على أجندة البطولات السنوية المتخصصة برياضة الصيد بالصقور على مستوى الدولة والمنطقة.

نتائج الختام

وعلى صعيد نتائج اليوم الثاني، شهد شوط جير تبع فرخ تفوق الصقار سيف عبدالله المنصوري بواسطة الطير «أس 3» الذي قطع المسافة بزمن بلغ 18.823 ثانية، وجاء بالمركز الثاني سعيد هلال المنصوري بواسطة الطير «29» بزمن 18.862 ثانية، وبالمركز الثالث أحمد محمد الحفيتي بواسطة الطير «سكود» بزمن 19.089 ثانية.

وفي شوط قرموشة فرخ، حقق المركز الأول الصقار حمد ثاني المجيردي بواسطة الطير «سنسر» الذي قطع المسافة بزمن وقدره 18.872 ثانية، وجاء بالمركز الثاني حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بواسطة الطير «2» بزمن 19.005 ثانية، وبالمركز الثالث حامد محمد القبيسي بواسطة «العيناويه» بزمن 19.080 ثانية.

شرطة الفجيرة

وحضر المنافسات اللواء محمد غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، الذي تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي على رعايته وتنظيمه لهذه البطولة وإلى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على إقامة الحدث وإلى جميع أعضاء اللجنة المنظمة الذين تكاتفوا لتقديم البطولة بأبهى حلة.

ونوه بأن البطولة مهمة للحفاظ على التراث الإماراتي، ونقله للأجيال المتعاقبة وذلك مع مشاركة العديد من الصقارين الشباب، بما يؤدي إلى استمرارية الحفاظ على التراث وتعزيزه على مستوى المجتمع واكتساب الخصال الحميدة منه. وأوضح أن شرطة الفجيرة متواجدة دائماً لدعم جميع الأحداث التي تقام في الإمارة، وأن تواجدها في البطولة عبر اللجنة الأمنية تأكيد على دعمها للبطولة.

رعاية واهتمام

وعبرت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديرها لكافة الجهود التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الفجيرة، وأكدت أن حضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لفعاليات اليوم الأول عكس اهتمام القيادة بهذا النوع من الرياضات التراثية التي نسعى لتشجيع الشباب على ممارستها بالوصول إليهم في مختلف مناطق الدولة وليس في دبي فقط، فيما جاء تواجد سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، الذي ترجم رعايته للحدث على أرض الواقع بإشرافه على البطولة طوال اليومين الماضيين، وتتويجه الفائزين بالمراكز الأولى بما كان له بالغ الأثر في إضافة المزيد من الحافز لهم للتواجد هنا في العام المقبل بصورة أقوى، واعتبرت أن النسخة الأولى للبطولة وضعت حجر أساس متين للبناء عليه في المستقبل، ولن يدخر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جهداً من أجل دعم هذه البطولة وتعزيز جهود القائمين عليها من أجل تأكيد موقعها كوجهة لأفضل الصقارين في دولة الإمارات.

تكريم

قامت اللجنة المنظمة بتكريم الجهات الداعمة والراعية للحدث، والجهات الداعمة: مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وقناة ياس، والمركز الوطني للأرصاد، والجهات الراعية: هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.