سفيتولينا تحتفظ بلقب «تنس دبي»

احتفظت الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة 4 عالمياً، بلقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي اختتمت منافساتها أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.6 مليون دولار، وتغلبت سفيتولينا في المباراة النهائية على الروسية داريا كاساتكينا المصفنة 24 عالمياً بواقع 6 -4 و6 - 0 في ساعة و10 دقائق.

توّج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، رئيس اتحاد الإمارات للتنس بطلة النسخة 18، بحضور كولم ماكلوكين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك، نائب أول رئيس الاتصال المؤسسي في «سوق دبي الحرة»، مدير البطولة، وناصر يوسف، الأمين العام لاتحاد التنس، وميكي لاولر، رئيس رابطة محترفات التنس الأميركية.

وتحصل سفيتولينا على جائزة تقدّر بـ651 ألفاً و347 دولاراً، و470 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفها العالمي، كما أصبحت ثالث لاعبة تنجح في تحقيق الثنائية على التوالي، عقب الأسطورة البلجيكية جوستين هينين صاحبة الرقم القياسي بأربعة ألقاب، حققتها في 2003، و2004، و2006 و2007، والأميركية وليامز صاحبة الألقاب الثلاثة في 2009 و2010 و2014.

وحقق الثنائي المكون من التايبية هاو شاينغ والصينية زهاوغسوان لقب الزوجي، بفوزهما على الثنائي سو هيش (تايبية) والصينية شواي بينغ (الصين).

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: