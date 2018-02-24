قرعة الرجال اليوم

تحتضن قاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة»، في منطقة القرهود بدبي، عند الواحدة ظهر اليوم، المؤتمر الصحافي الخاص بمراسم قرعة بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، التي تنطلق نسخته 26 بعد غد وتبلغ جوائزها المالية 2.6 مليون دولار.

ويشارك في البطولة 23 لاعباً من ضمن قائمة المصنفين الـ100 الأوائل بالإضافة إلى كوكبة من النجوم يدشنون اليوم التصفيات التأهيلية لإكمال المقاعد الـ32 المخصصة للدور الأول الذي ينطلق بعد غد.

ويتقدم المصنف الرابع على العالم البلغاري غريغور ديمتروف قائمة اللاعبين المنافسين على اللقب، خصوصاً أن ديمتروف الذي استهل مشواره الاحترافي عام 2008، يتطلع إلى لقبه الأول في دبي والتاسع له عالمياً.