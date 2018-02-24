سعود بن صقر يشهد سباق تيري فوكس الخيري

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، سباق تيري فوكس الخيري دعماً لأبحاث السرطان، والذي أقيم للعام الثامن على التوالي على كورنيش القواسم، حضر السباق الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة ، وخالد عبد الله يوسف، المدير العام لشركة مجان للطباعة والتغليف، وأحمد الطنيجي، المدير العام لدائرة الآثار والمتاحف، ويهدف السباق الذي شارك فيه الأهالي والأطفال والرياضيون إلى تعزيز روح التكافل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وأفراد المجتمع، وتشجيعهم على جمع الأموال لدعم أبحاث أمراض السرطان،وقدمت العديد من الجهات تبرعات مادية سخية لمصلحة السباق الخيري. وأوضح محمد جمال، مدير التسويق بمستشفى رأس الخيمة، أن مشاركة المستشفى في الحدث ، تأتي من خلال تقديم استشارات طبية للمتسابقين، إضافة إلى الفحوص الروتينية قبل السباق وبعده.

ويأتي السباق إحياء لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس الذي توفي عام 1981، بعد إصابته بمرض سرطان العظام، وفقد إحدى ساقيه ، إلا أنه انطلق برحلة ماراثونية بساق واحدة عبر كندا استمرت 143 يوماً قطع خلالها 5300 كم، بهدف دعم البحوث الخاصة بمرض السرطان، لكن المرض تمكن منه قبل نهاية مشواره، وتوفي عن عمر 23 سنة.