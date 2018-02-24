محمد الشرقي: هدفنا الحفاظ على التراث الإماراتي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية الحفاظ على مفردات التراث الإماراتي من خلال حضورها الدائم داخل المجتمع الإماراتي وترسيخ العادات والتقاليد المتوارثة عن الآباء والأجداد.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه «بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح»، أمس، في ساحة الاحتفالات بمنطقة مضب الفجيرة، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وسعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والعميد محمد بن نابع الطنيجي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأوضح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، أن رياضة الصيد بالصقور من أهم الرياضات العربية في منطقة الخليج العربي التي كرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عبر اهتمامه بترسيخها وسيلة للحفاظ على الموروث الشعبي وحب الانتماء للوطن. كما ثمن سمو ولي عهد الفجيرة جهود القائمين على تنظيم البطولة وحرصهم على نجاحها من خلال تأكيد دور دولة الإمارات العربية الريادي في استضافة أبرز البطولات التراثية في المنطقة.

.. وسموه يستمع إلى شرح المختصين | وام

تثمين

من جانبه، ثمن الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي راعي البطولة، حضور سمو ولي عهد الفجيرة للمنافسات الذي كان له بالغ الأثر في تحفيز المشاركين على تقديم أقصى طاقاتهم في شوطي اليوم الأول، ورفع من درجة المنافسة لتنطلق البطولة كبيرة منذ نسختها الأولى وسط تطلعات أن تواصل المضي قدماً بهذه الخطوات الواثقة لتأكيد موقعها على أجندة البطولات السنوية المتخصصة برياضة الصيد بالصقور على مستوى الدولة والمنطقة.

كما أثنى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، على جهود القائمين على هذه البطولة، مشيراً إلى أنها توفر فرصة للجيل الجديد لممارسة واحدة من الرياضات التراثية التي نفتخر بها وتعزز من قدراتهم ومهاراتهم وتنمية العديد من الخصال الحميدة، وخص الشرقي جميع اللجان العاملة التابعة للجنة المنظمة، وتحديداً اللجنة الإعلامية وما تحظى به البطولة من اهتمام من شأنه أن يعزز الترويج لهذه الرياضة التراثية ويدعم البطولة في نسختها الأولى للمزيد من التطور والانطلاق نحو المزيد من النجاحات.

نتائج

على صعيد النتائج الفنية لليوم الأول، شهد شوط لفئة بيور جير فرخ، فوز سعيد هلال المنصوري بالمركز الأول بواسطة الطير «ذهب» الذي قطع المسافة بزمن 18.573 ثانية، وجاء بالمركز الثاني سهيل هلال بن طراف بواسطة «سرداب» بزمن 18.737 ثانية، وبالمركز الثالث أحمد المزروعي بواسطة «نهار» بزمن 18.902 ثانية.

وفي شوط جير شاهين الفرخ، كسب المركز الأول فريق «أتش بي تي» بواسطة «زلزال» الذي قطع المسافة بزمن 18.546 ثانية، وبالمركز الثاني حامد محمد القبيسي بواسطة «أس أم 9» بزمن 19.065 ثانية، وبالمركز الثالث حسين ناصر لوتاه بواسطة «أتش أل 62» بزمن 19.387 ثانية.

وتستكمل منافسات البطولة اليوم بإقامة شوطي قرموشة فرخ وجير تبع فرخ، وذلك في نفس الموقع، علماً أن صاحب المركز الأول في كل شوط يحصل على جائزة نقدية تبلغ 50 ألف درهم.

البطولة تضم أفضل الصقارين

تعاون

من جانبها، أكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المركز يسعى لمد جسور التعاون لتعزيز الرياضات التراثية في جميع مناطق الدولة، حيث تأتي هذه البطولة امتداداً للبطولات التي انطلقت من دبي، وأقيمت الشهر الماضي في عجمان وحاليا نصل الفجيرة، وبالمحصلة فإن هذه البطولات تخدم أبناء الوطن وتحقق الغايات الأساسية للمركز الذي يتطلع دائما لدعم رياضة الصيد بالصقور والصقارين، وتعزيز الإرث الشعبي والعمل على نقله للأجيال الناشئة والشابة عبر تسليحها بالمهارات اللازمة، وتشجيعها على المشاركة في هذه البطولات.

كما عبر العميد محمد راشد بن نايع الطنيجي، رئيس اللجنة المنظمة عن اعتزازه بالحضور الرسمي الذي شهدته البطولة الذي يعتبر أفضل دعم في النسخة الأولى للبطولة التي ولدت كبيرة منذ بدايتها، وهو ما يحمل الكثير من المسؤوليات لتكثيف الجهود من أجل أفضل ختام في اليوم الثاني، كاشفاً أن البطولة لم تشهد أي حالات اعتراضات والتحكيم أنصف الجميع، وتم رصد التوقيت بأحدث الوسائل والتدقيق على الطيور المشاركة بكل شفافية، وهو ما جعل المشاركين يتفرغون للتنافس وتقديم أقوى العروض عبر أفضل الطيور التي اختاروها للفوز بالجوائز القيمة هذه البطولة.

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تُعد بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح، التي تستمر يومين، هي الأولى من نوعها على مستوى إمارة الفجيرة بتوجيهات من الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي، وتنظيم وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.الفجيرة - البيان الرياضي

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ثلاثمئة صقر تشارك في منافسات البطولة التي تقدم جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية نصف مليون درهم، توزع على أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل من الأشواط الأربعة، وهي بيور جير فرخ، وجير شاهين فرخ، وقرموشة فرخ، وجير تبع فرخ.الفجيرة - البيان الرياضي

تنافس

المزروعي: مشاركة أولى في الحدث

أوضح الصقار أحمد المزروعي من الفجيرة أنه يشارك للمرة الأولى في مسابقات الصيد بالصقور، بعدما كان يكتفي بالمقناص سابقاً، وشجعه على ذلك الصقار نواف المطروشي من دبي، موضحاً أنه يمتلك عددا جيدا من الطيور القادرة على التنافس في هذا النوع من السباقات.

من أحد السباقات | البيان

كما تحدث المطروشي، مبيناً أنه تواصل مع نحو 60 إلى 70 صقاراً، وشجعهم على المشاركة في هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى في الفجيرة، حيث حضر منذ الساعة السادسة صباحاً، ووجد أعدادا كبيرة تمتلك القدرات والطيور الجيدة لكنها بحاجة للتحفيز وإقامة هذه البطولات في مختلف مناطق الدولة كما هو الحال حالياً، معتبراً أن مستوى البطولة عالمي على كافة المقاييس التنظيمية. الفجيرة - البيان الرياضي

المهيري: المكاسب الاجتماعية أهم من النتائج

كشف الصقار عمير المهيري أنه شارك بثلاثة طيور في المنافسات وحقق المركز الأول والمركز العاشر، فيما هناك طير لم يحالفه التوفيق، لكنه بالمجمل كان يتطلع للقاء مع الصقارين مع الفجيرة والتجمع في هذه البطولة الأخوية التي تحقق مكاسب اجتماعية إلى جانب التنافس الرياضي.فالبطولة كانت ناجحة على جميع الواجهات فقد مثلت فرصة للتلاقي بين الصقارين والمولعين بالصيد بالصقور ، رياضة الأجداد التي نعتز بها.

الصيد بالصقور رياضة تراثية بامتياز | البيان

انتصار

أوضح الصقار سالم الوهيبي من فريق «اتش بي تي» أن فوزه بالمركز الأول في سباق جير شاهين فرخ، يعتبر الأول له هذا الموسم، وقال الوهيبي: شاركت في بطولات في أبوظبي ودبي هذا العام، كنت أتواجد في المراكز العشرة الأولى، لكن حالفني التوفيق بالفوز هنا في الفجيرة.

فاتحة خير

وتابع عمير المهيري: شاركت بطير قمنا بضمه قبل نحو 5 أو 6 أيام فقط، لكنه من نوع جيد للغاية ومن خلال التدريبات اليومية أدركنا جاهزيته وقمنا بتسجيله في السباق، ونعتبر هذا الفوز فاتحة خير علينا للمستقبل ونشكر كل من ساهم في التنظيم الأنيق للبطولة.