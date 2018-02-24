كاساتكينا تسقط موغوروزا بالضربة القاضية

واصلت الروسية الصاعدة داريا كاساتكينا المصنفة 24 عالمياً تفجير المفاجآت في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بتغلبها مساء أمس على الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 3 عالمياً التي كانت ابرز المرشحات للفوز باللقب بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و6-7 و1-6 في ساعتين و33 دقيقة، لتبلغ بذلك نهائي البطولة لأول مرة في تاريخها.

ويعدّ فوز كاساتكينا أكبر مفاجأة في النسخة 18 للبطولة بعدما أزاحت في الدور الأول البولندية أغنيسكا رادفنسكا حاملة لقب 2012، وتأهلت في الدور الـ16 على حساب البريطانية جوهانا كونتا المصنفة 12 عالمياً ثم أطاحت بالروسية ايلينا فسنينا في ربع النهائي قبل أن تؤكد جاهزيتها للمنافسة على اللقب بتغلبها على موغوروزا بالضربة القاضية في المجموعة الثالثة التي ظهرت فيها اللاعبة الإسبانية منهوكة القوى، ضعيفة بدنياً غير قادرة على الحركة ولم تتحمل الضربات الساحقة للاعبة الروسية لأكثر من 30 دقيقة في هذه المجموعة.

وتفصيلاً، جاءت المباراة لفائدة موغوروزا التي تفوقت على كافة المستويات وبلغت نسبة النجاح في الارسال 79% لتحكم قبضتها على مجريات المجموعة الأولى تحسمها بفارق 3 نقاط (6-3) في 38 دقيقة.

وظهرت كاساتكينا بأداء أفضل في المجموعة الثانية وسارت خطوة بخطوة مع موغوروزا التي استعانت بخبرتها في كل مرة لإدراك التعادل من 1-1 ثم 2-2 واستمر التعادل إلى غاية 6-6 ما فرض عليهما اللجوء إلى شوط كسر التعادل الذي سيطر عليه التعادل أيضا من بدايته نقطة بنقطة إلى نجحت كاساتكينا في حسم الشوط 13-11 وبالتالي الفوز بالمجموعة الثانية 7-6 في زمن قياسي بلغ 87 دقيقة.

تألق

وواصلت اللاعبة الروسية تألقها، ونجحت في قيادة المجموعة الثالثة بأخذ الأسبقية في كل مرة في تسجيل النقاط (1-0)(2-1) و(3-1) قبل أن ترفع الفارق إلى 3 نقاط (4-1) ثم (5-1) إلى أن حسمت المجموعة على نتيجة (6-1)، حيث بدت اللاعبة الاسبانية مستسلمة للقذائف الروسية وغير متحفزة للاستمرار في اللعب.

وكشفت كاساتكينا عن سر فوزها قائلة: في شوط كسر التعادل، وعندما لعبت الإرسال عقب النقطة السابعة، جاءت إلى ذهني في تلك اللحظة صورة المباراة التي خسرتها أمام موغوروزا في بطولة بريسبن الأخيرة، وابتسمت لأخي في المدرجات لأنه تذكر دون شك تلك اللقطة.

وأضافت: لا أعلم إذا كانت هذه أفضل مباراة في حياتي أم لا، المهم بالنسبة لي، الوصول إلى النهائي وأنا على أتم الاستعداد لتقديم أداء جيد.

الزوجي

من جهة، أخرى فرضت لاعبات الصين سيطرة واضحة على منافسات الزوجي في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، حيث بلغ الثنائي المكون من التايبية هاو شاينغ تشان والصينية زهاوغسوان يانغ المصنفتين 19 و30 عالمياً المباراة النهائية عقب تغلبهما على الثنائي المكون من البولندية أليشيا روزولسكا والأميركية ابغاي سبيرس المصنفتين 43 و40 بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-5 في ساعة و29 دقيقة.

ولعب الثنائي المكون من لاعبة تايبيه سو واي هيش والصينية شواي بينغ لقاء نصف النهائي الثاني في منافسات الزوجي ضد كل من الروسية ايكاترينا ماكاروفا ومواطنتها ايلينا فسنينا في ساعة متأخرة من مساء أمس.

تنظيم

كاميرا لنقل الأجواء خارج الملعب

قامت اللجنة المنظمة بتركيز كاميرا خارجية لنقل الأجواء خارج الملعب داخل القرية الأيرلندية على شاشة التلفزيون أثناء فترات الراحة القصيرة للاعبات خلال المباريات.

ويتم التركيز بشكل خاص على عرض العلامات التجارية للشركات الراعية للبطولة التي تملك محلات تجارية داخل القرية مثل «رولكس» ومورغان ولاكوست.

وتسهم بطولة التنس في إنعاش الحركة الاقتصادية داخل القرية الأيرلندية التي تضم العديد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية.

وقامت اللجنة المنظمة بتجهيز الملاعب ومقر البطولة بشكل عام بأفخم المرافق التي نجدها في ملاعب بطولات الغراند سلام بهدف جذب أكبر عدد من المتفرجين، خاصة أن عدد الحضور الجماهيري من المقاييس المهمة لتحديد مدى نجاح البطولة. دبي ـ البيان الرياضي

احتفال

نوني مسيرة 27 عاماً في التحكيم

يعد حكم التنس الجزائري قادر نوني أحد أفضل حكام الكرة الصفراء في العالم، حيث بدأ مسيرته التحكيمية المستمرة منذ 27 عاماً عندما كان عمره 15 عاماً بناد محلي قريب من منزله وخلال عام واحد نجح في الوصول ليكون حكماً مساعداً في بطولة فرنسا المفتوحة قبل أن يصبح حكماً محترفاً في 2005.

وقاد نوني أمس مباراة نصف النهائي التي جمعت الروسية داريا كازاكتينا والأسبانية غاربين موغوروزا التي تزامنت مع احتفاله بعيد ميلاده الـ42.دبي-البيان الرياضي