سافاروفا: دبي مدينة لا مثيل لها

كتبت اللاعبة التشيكية لوتشي سافاروفا تعليقاً جميلاً عن دبي على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «انستغرام» ووصفتها بالمدينة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، قبل أن تنشر فيديو رائعاً عن دبي يبرز أبرز معالمها، وعلقت قائلة: من سوء الحظ، تعرضت لوعكة صحية بسبب فيروس، لكني استمتعت بقضاء وقت جميل في دبي قبل ذلك.

وعقب خروجها من الدور الأول على يد الفرنسية كارولين غارسيا، أوضحت اللاعبة التشيكية أنها تتطلع للعودة مجدداً العام المقبل لأن أجواء البطولة ودبي بشكل عام تجذبها، وقالت: أشارك دائماً في بطولة دبي، وأنا سعيدة في كل مرة آتي بها إلى هنا، نجد حفاوة الاستقبال والمعاملة الرائعة دائماً، ونلمس الود من الجميع.