31 دولة تتنافس على لقب «آسيوية المبارزة»

تنطلق اليوم البطولة الآسيوية للشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 سنة للمبارزة، في مجمع حمدان بن محمد الرياضي، وتستمر حتى 4 مارس المقبل، وينظمها مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للمبارزة، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

تستضيف البطولة، وفود 31 دولة آسيوية، يمثلها 756 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 24 مسابقة في الفلوريه والايبيه والسابر، فيما يمثل منتخبنا الوطني في بطولة الناشئين اللاعبين عبد الله أهلي، علي المخميري، محمد يونس، سلطان العزعزي وعبد الرحمن الحوسني في مسابقة الفلوريه، وسيف أحمد، خالد بالسلاح، مايد محمد ومحمد المازمي في مسابقة الايبيه، وثاني العبري، أحمد مبارك، حامد المازمي في مسابقة السابر.

منتخب الشباب

يمثل منتخبنا الوطني للشباب، اللاعبين سلطان العزعزي، عبد الرحمن الحوسني، حمد جعفر ومحمد يونس في مسابقة الفلوريه، وسيف أحمد، محمد المازمي، عمران البلوشي وخالد بالسلاح في مسابقة الايبيه، وخليفة العبري، علي المرزوقي، ثاني العبري، جاسم المرزوقي وعبد الله السلامي في مسابقة السابر.

ويمثل منتخبنا الوطني للناشئات، اللاعبات شهد أحمد، نورة البريكي، فاطمة الكعبي، مريم النقبي ولينا الكعبي في مسابقة الفلوريه، وعائشة عيسى، شوق بلال وفجر المرزوقي في مسابقة الايبيه، ويمثل منتخبنا الوطني للشابات اللاعبات شهد أحمد، فاطمة الكعبي، نوره البريكي ولطيفة الحوسني في مسابقة الفلوريه، وريم الشماع، عائشة عبيد، دانه شطاف وفجر المرزوقي في مسابقة الايبيه.

بطولة مهمة

كان الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، رئيس تنظيمية المبارزة بدول مجلس التعاون الخليجي، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، قد أكد أن البطولة الآسيوية للشباب والناشئين للمبارزة، هي واحدة من أهم وأكبر الفعاليات الرياضية في لعبة المبارزة، وأن البطولة شرفت برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم. وأشار إلى أن استضافة هذا الحدث الهام، يعد مصدر سعادة لأسرة المبارزة، بعدما نجح الاتحاد منذ ثلاث سنوات، في تنظيم البطولة بأبوظبي بصالة المعهد البترولي.