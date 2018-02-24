أوكرانيا بطلة كأس دولية فزاع لرفعات القوة

تُوج منتخب أوكرانيا كأس النسخة التاسعة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة «كأس العالم دبي 2018»، التي اختتمت أول من أمس بنادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 30 دولة، بعد أن رفع رصيده إلى 5 ميداليات ذهبية في الختام، متفوقاً على المنتخبين الأردني والنيجيري، اللذين حصدا 4 ميداليات ذهبية، فيما اختتم منتخبنا مشواره في الحدث في المركز الرابع بحصوله على 4 ميداليات ذهبيتين وبرونزيتين.

اليوم الأخير

وكانت جولات اليوم الأخير قد أسفرت عن فوز النيجيرية فولاشاد بذهبية وزن 82 كغم فما فوق سيدات، فيما كانت الذهبية الثانية من نصيب تركمانستان عن طريق لاعبتها ماياغوزل في وزن 71 كغم فما فوق سيدات، فيما ذهبت الذهبية الثالثة للسيدات للاعبة التايلاندية اروان.

وفي وزن 107 كغم فما فوق رجال حصد ذهبيتها الأردني جميل الشبلي، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية العراقي فارس الجيلي، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب أذربيجان عن طريق لاعبها شامو اسلانوف.

دعم كبير

من ناحيته وجه ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه غير المحدود لأصحاب الهمم، وتوجيهات سموه بتطوير النسخ المختلفة للحدث مما أسهم في نقل البطولة من المستوى المحلي إلى الدولي لتصل «فزّاع» إلى قمة البطولات على المستوى الفني وأعداد المشاركين وتنوع المسابقات وباتت بطولات فزّاع تستقطب اللاعبين من مختلف الدول نظراً لقوة هذه البطولات وكونها محطات تأهيلية للدورات البارالمبية وكأس العالم على آخر المستجدات الحديثة للعبة.

وأشار العصيمي إلى أن بطولات فزاع حققت العديد من المكاسب لرياضة أصحاب الهمم بالدولة في ظل تواجد مدارس مختلفة في الألعاب المختلفة، مشيراً إلى أن لاعبينا هم أكبر المستفيدين من احتكاكهم بأبطال أولمبيين ما سيكون له الأثر الكبير على مشاركاتهم في المحافل القارية والدولية.

ابتسامة

أقيمت في نهاية الحفل مسابقة صورة أجمل ابتسامة، التي فاز بجائزتها اللاعب الجزائري حسني برود، فيما تم توزيع 10 جوائز في السحب على الكوبونات المجانية.