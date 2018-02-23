سفيتولينا وكازاتكينا في نهائي تنس دبي

تدافع الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 4 عالميا عن لقبها في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات أمام الروسية داريا كازاتكينا المصنفة 24 عالميا في المباراة النهائية غدا على استاد سوق دبي الحرة بالقرهود.

وضمنت سفيتولينا بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي عقب فوزها على الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 9 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3 في مباراة استغرقت 85 دقيقة، بينما فجرت كازاتكينا التي تبلغ النهائي للمرة الاولى في تاريخها أكبر مفاجأة في النسخة 18 للبطولة بتغلبها مساء اليوم على الاسبانية غاربين موغوروزا المنصفة 3 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و6-7(11)و1-6 في مباراة امتدت لساعتين و33 دقيقة.